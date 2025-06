A NASCAR Brasil Series fechou a etapa de Tarumã, a quarta da temporada de 2025, na tarde deste domingo.

Após quatro acionamentos do safety car, inclusive com o que determinou o fim da prova, Jorge Martelli venceu novamente, após ter feito o mesmo neste sábado. A segunda colocação ficou com Galid Osman, que triunfou pela categoria principal, já que o vencedor marca pontos pela Challenge.

A prova foi marcada por inúmeros incidentes, envelvendo grandes nomes da categoria, como Gabriel Casagrande, Cacá Bueno, Vitor Genz, além da exclusão de Thiago Camilo, responsável pelo término prematuro da prova de Cacá.

A Corrida

Na largada, na tomada da cura 1, Raphael Teixeira passou reto e foi parar na barreira de pneus. Alex Seid, o pole, conseguiu se manter à frente, com Gabriel Casagrande em segundo, seguido por Léo Torres e Jorge Martelli. Obviamente, o safety car foi acionado.

A relargada foi autorizada com menos de 15 minutos para o final. No reinício, Nick Monteiro saiu da pista nas primeiras curvas. Na sequência, Casagrande, que brigava pela ponta, rodou e levou Léo Torres junto para fora do traçado, trazendo o safety car novamente.

Na relargada, Martelli pulou para a liderança, além de Ricardo Zonta subir para o terceiro lugar. Ainda sem completar uma volta em bandeira verde, Cacá Bueno rodou após toque de Thiago Camilo, saiu da pista e bateu na barreira de pneus.

No reinício, Zonta pulou para a liderança, mas no decorrer da volta a perdeu para Martelli. Camilo vinha com força e assumiu a P2.

Restando 3 minutos, Seid saiu da pista na reta principal e ao voltar, atingiu Vitor Genz e Nick Monteiro, trazendo novamente o carro de segurança. Durante a amarela, veio a informação de que Camilo foi excluído da prova pelo incidente com Cacá Bueno.

A princípio, a corrida iria para a prorrogação, mas por conta da sujeira na pista, com muito óleo no traçado, a direção de prova decidiu encerrar a prova, com a vitória ficando com Jorge Martelli, seguido por Galid Osman.

A próxima etapa da NASCAR Brasil acontece em Cascavel, nos dias 12 e 13 de julho.

Resultado

Pos No. Piloto Cat Dif. 1 87 JORGE MARTELLI CHA 2 99 GALID OSMAN BRA 0,451 3 8 ALFREDINHO IBIAPINA(R) CHA 3,327 4 2 LEO TORRES BRA 3,629 5 57 FELIPE TOZZO CHA 4,799 6 56 GABRYEL ROMANO CHA 6,924 7 15 TITO GIAFFONE(R) CHA 8,219 8 16 ANTONIO JUNQUEIRA CHA 8,367 9 28 GUI BACKES CHA 10,310 10 83 GABRIEL CASAGRANDE BRA 12,877 11 4 CAYAN CHIANCA BRA 14,480 12 84 VINICIUS CANHEDO(R) CHA 15,276 13 10 ADALBERTO BAPTISTA CHA 16,403 14 1 RICARDO ZONTA BRA 17,051 15 22 VICTOR ANDRADE BRA 22,369

DRUGOVICH NA CADILLAC? Infos sobre Drugo no Canadá, PROBLEMA DE BORTOLETO, Norris: GERALDO RODRIGUES

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!