NASCAR Brasil: Em dupla com Rubens, Dudu Barrichello lidera treino classificatório da Grande Final em Interlagos
Gabriel Casagrande, com 1min50s534, e Felipinho Tozzo, o mais rápido da classe Challenge, com 1min50s797, completaram o top 3 da sessão da tarde de sábado (06)
Foto de: Carsten Horst
Dudu Barrichello, que corre em dupla com o pai Rubens Barrichello nesse final de semana com o Ford #91 da Full Time, foi o mais rápido do treino classificatório da Grande Final da NASCAR Brasil, em Interlagos, cravando 1min50s226, e poderá escolher a posição de largada nas duas corridas no Autódromo José Carlos Pace. Gabriel Casagrande, com 1min50s534, e Felipinho Tozzo, o mais rápido da classe Challenge, com 1min50s797, completaram o top 3 da sessão da tarde de sábado (06).
O treino classificatório teve duas voltas lançadas para formar o grid das duas primeiras corridas. O resultado destas provas consolida a ordem de largada da corrida final no domingo.
O pole automaticamente poderá escolher sua posição de 1º ao 10º lugar do grid para a primeira corrida, e com esta escolha terá sua posição invertida para a segunda corrida. Do 11º em diante, seguem a posição conquistada na classificação normalmente para as duas corridas.
O grid de largada da corrida 3 será de acordo com a somatória de pontos conquistados na corrida 1 e 2, que valem 18 pontos corridos cada uma: 1º, 18; 2º, 17; 3º, 16; 4º, 15; 5º 14; 6º 13; 7º, 12; 6º, 11; e assim por diante. Já a última corrida terá 25 pontos regulares: 1º, 25; 2º, 20; 3º, 16; 4º, 14; e assim por diante.
Como foi a classificação em Interlagos?
Com o formato definido, os pilotos foram para a volta inicial ainda com tempos altos, aquecendo os pneus para as última tentativa.
Dudes Castroneves liderou inicialmente, com 1min53s962, enquanto Galid Osman teve problemas no carro e não concluiu a primeira volta, restando apenas uma chance para garantir o tempo mais rápido.
Minutos depois, Cacá Bueno tomou a ponta, inicialmente fazendo 1min51s611, mas cravando 1min50s923 na segunda tentativa, garantido a liderança no primeiro momento, seguido por Victor Andrade.
Na sequência, Jorge Martelli, Valdeno Brito e, por fim Thiago Camilo, assumiram a terceira colocação, com 1min51s655. No entanto, Alfredinho Ibiapina marcou o segundo melhor tempo, com 1min51s531, passando Victor Andrade.
Camilo, na segunda tentativa, tomou a posição de Ibiapina, com 1min41s146, mesmo com Alfredinho melhorando o tempo e com Julio Campos/Alex Seid em quarto.
No entanto, Gabriel Casagrande, na segunda tentativa, tomou a ponta de Bueno, cravando 1min50s324, seguido por Felipinho Tozzo, que liderou o primeiro treino livre, com 1min50s797.
Momentos depois, Dudu Barrichello, que está formando dupla com o pai Rubens Barrichello, assumiu a primeira colocação em sua segunda volta, marcando 1min50s226. Pouco após, Tito Giaffone assumiu a quarta posição, com 1min50s902. Gui Backes não foi para a pista, largando em último.
Os pilotos, após a classificação, definirão a posição de largada antes da primeira corrida, que acontece ainda no sábado. Dudu Barrichello garantiu a pole para a corrida 1, enquanto largará na 10ª colocação na segunda prova.
|Pos
|#
|Nome
|Equipe
|Classe
|Volta rápida
|1
|91
|DUDU/RUBENS BARRICHELLO
|Full Time
|BRA
|1:50.226
|2
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|Vogel
|BRA
|1:50.534
|3
|57
|FELIPE TOZZO
|Team RC
|CHA
|1:50.797
|4
|15
|TITO GIAFFONE(R)
|Full Time
|CHA
|1:50.902
|5
|0
|CACÁ BUENO
|Team RC
|BRA
|1:50.923
|6
|11
|WITOLD RAMASAUSKAS
|Team RC
|BRA
|1:51.062
|7
|21
|THIAGO CAMILO
|Full Time
|BRA
|1:51.146
|8
|46
|VITOR GENZ
|RMattheis
|BRA
|1:51.188
|9
|1
|RICARDO ZONTA
|RMattheis
|BRA
|1:51.267
|10
|8
|ALFREDINHO IBIAPINA(R)
|Full Time
|CHA
|1:51.395
|11
|7
|ALEX SEID / J CAMPOS
|Vogel
|BRA
|1:51.447
|12
|99
|GALID OSMAN
|Team RC
|BRA
|1:51.489
|13
|22
|VICTOR ANDRADE
|Full Time
|BRA
|1:51.563
|14
|77
|VALDENO BRITO
|RMattheis
|BRA
|1:51.575
|15
|87
|JORGE MARTELLI
|Team RC
|CHA
|1:51.831
|16
|34
|DUDES CASTRONEVES(R)
|RMattheis
|CHA
|1:53.163
|17
|51
|RICARDO ROTILI(R)
|Vogel
|CHA
|1:53.375
|18
|10
|ADALBERTO BAPTISTA
|Team RC
|CHA
|1:53.657
|19
|84
|VINICIUS CANHEDO(R)
|Full Time
|CHA
|1:53.690
|20
|94
|VINNY AZEVEDO / L PARIZOTTO
|RMattheis
|CHA
|1:55.284
|21
|76
|PEDRO BEZERRA
|RMattheis
|CHA
|1:55.384
Gui Backes, Thiago Lopes e Nick Monteiro não marcaram tempos e irão largar do fundo do grid.
