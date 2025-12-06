Dudu Barrichello, que corre em dupla com o pai Rubens Barrichello nesse final de semana com o Ford #91 da Full Time, foi o mais rápido do treino classificatório da Grande Final da NASCAR Brasil, em Interlagos, cravando 1min50s226, e poderá escolher a posição de largada nas duas corridas no Autódromo José Carlos Pace. Gabriel Casagrande, com 1min50s534, e Felipinho Tozzo, o mais rápido da classe Challenge, com 1min50s797, completaram o top 3 da sessão da tarde de sábado (06).

O treino classificatório teve duas voltas lançadas para formar o grid das duas primeiras corridas. O resultado destas provas consolida a ordem de largada da corrida final no domingo.

O pole automaticamente poderá escolher sua posição de 1º ao 10º lugar do grid para a primeira corrida, e com esta escolha terá sua posição invertida para a segunda corrida. Do 11º em diante, seguem a posição conquistada na classificação normalmente para as duas corridas.

O grid de largada da corrida 3 será de acordo com a somatória de pontos conquistados na corrida 1 e 2, que valem 18 pontos corridos cada uma: 1º, 18; 2º, 17; 3º, 16; 4º, 15; 5º 14; 6º 13; 7º, 12; 6º, 11; e assim por diante. Já a última corrida terá 25 pontos regulares: 1º, 25; 2º, 20; 3º, 16; 4º, 14; e assim por diante.

Como foi a classificação em Interlagos?

Com o formato definido, os pilotos foram para a volta inicial ainda com tempos altos, aquecendo os pneus para as última tentativa.

Dudes Castroneves liderou inicialmente, com 1min53s962, enquanto Galid Osman teve problemas no carro e não concluiu a primeira volta, restando apenas uma chance para garantir o tempo mais rápido.

Minutos depois, Cacá Bueno tomou a ponta, inicialmente fazendo 1min51s611, mas cravando 1min50s923 na segunda tentativa, garantido a liderança no primeiro momento, seguido por Victor Andrade.

Na sequência, Jorge Martelli, Valdeno Brito e, por fim Thiago Camilo, assumiram a terceira colocação, com 1min51s655. No entanto, Alfredinho Ibiapina marcou o segundo melhor tempo, com 1min51s531, passando Victor Andrade.

Camilo, na segunda tentativa, tomou a posição de Ibiapina, com 1min41s146, mesmo com Alfredinho melhorando o tempo e com Julio Campos/Alex Seid em quarto.

No entanto, Gabriel Casagrande, na segunda tentativa, tomou a ponta de Bueno, cravando 1min50s324, seguido por Felipinho Tozzo, que liderou o primeiro treino livre, com 1min50s797.

Momentos depois, Dudu Barrichello, que está formando dupla com o pai Rubens Barrichello, assumiu a primeira colocação em sua segunda volta, marcando 1min50s226. Pouco após, Tito Giaffone assumiu a quarta posição, com 1min50s902. Gui Backes não foi para a pista, largando em último.

Os pilotos, após a classificação, definirão a posição de largada antes da primeira corrida, que acontece ainda no sábado. Dudu Barrichello garantiu a pole para a corrida 1, enquanto largará na 10ª colocação na segunda prova.

Pos # Nome Equipe Classe Volta rápida 1 91 DUDU/RUBENS BARRICHELLO Full Time BRA 1:50.226 2 83 GABRIEL CASAGRANDE Vogel BRA 1:50.534 3 57 FELIPE TOZZO Team RC CHA 1:50.797 4 15 TITO GIAFFONE(R) Full Time CHA 1:50.902 5 0 CACÁ BUENO Team RC BRA 1:50.923 6 11 WITOLD RAMASAUSKAS Team RC BRA 1:51.062 7 21 THIAGO CAMILO Full Time BRA 1:51.146 8 46 VITOR GENZ RMattheis BRA 1:51.188 9 1 RICARDO ZONTA RMattheis BRA 1:51.267 10 8 ALFREDINHO IBIAPINA(R) Full Time CHA 1:51.395 11 7 ALEX SEID / J CAMPOS Vogel BRA 1:51.447 12 99 GALID OSMAN Team RC BRA 1:51.489 13 22 VICTOR ANDRADE Full Time BRA 1:51.563 14 77 VALDENO BRITO RMattheis BRA 1:51.575 15 87 JORGE MARTELLI Team RC CHA 1:51.831 16 34 DUDES CASTRONEVES(R) RMattheis CHA 1:53.163 17 51 RICARDO ROTILI(R) Vogel CHA 1:53.375 18 10 ADALBERTO BAPTISTA Team RC CHA 1:53.657 19 84 VINICIUS CANHEDO(R) Full Time CHA 1:53.690 20 94 VINNY AZEVEDO / L PARIZOTTO RMattheis CHA 1:55.284 21 76 PEDRO BEZERRA RMattheis CHA 1:55.384

Gui Backes, Thiago Lopes e Nick Monteiro não marcaram tempos e irão largar do fundo do grid.

