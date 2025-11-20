A temporada 2025 da NASCAR Brasil reserva um encerramento à altura de sua evolução. O fim de semana decisivo, entre 5 e 7 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista, encerra o calendário com a nona e última etapa da temporada, válida também como a terceira e derradeira prova do Campeonato Special Edition. Da soma das pontuações do Special Edition com o Campeonato Brasileiro, finalizado em agosto, sairão os campeões do Overall e o Rookie of the Year.

O campeão geral do Overall receberá um troféu especial, inspirado na Bill France Cup — a taça máxima da NASCAR Cup Series, entregue ao campeão norte-americano — e um bracelete exclusivo, criado para simbolizar a conquista de forma que o piloto carregue o prêmio em seu dia a dia. A esses prêmios soma-se o registro do nome do campeão no Hall da Fama da NASCAR, em Charlotte, nos Estados Unidos, tradição que reforça a conexão entre a operação brasileira e o centro histórico da marca.

Um troféu à altura de um campeão

A taça que será entregue ao campeão geral do Overall foi desenhada para carregar a essência do automobilismo americano. Inspirada na Bill France Cup, o troféu oficial da NASCAR Cup Series, a peça foi concebida para remeter ao legado da categoria. Com 45cm de altura, 20cm de largura, 17 de profundidade e 7kg de peso, a taça será o novo símbolo da consagração na NASCAR Brasil, ocupando lugar de destaque na estante do campeão.

“Neste ano fomos nesta linha: criar um troféu que remeta ao título norte-americano. Só o campeão geral, o Overall, o receberá seguindo os moldes da NASCAR Cup”, explica Thiago Marques, representante da NASCAR Brasil. “O campeão da Challenge receberá outro modelo de troféu”, completa.

A peça, confeccionada pela Zanoello Troféus, também fará um tour antes de chegar às mãos do vencedor. Ela foi apresentada oficialmente no Sports Summit Brasil (maior encontro da indústria esportiva da América Latina), e seguirá para o Salão do Automóvel de São Paulo (principal exposição do setor automotivo brasileiro, de 22 a 30 de novembro), antes de ser exibida em Interlagos na grande final.

Um bracelete como símbolo de pertencimento e legado

O bracelete que integra o kit de premiação chega como um novo marco dentro da NASCAR Brasil. Com design contemporâneo e acabamento refinado, foi pensado para ser usado no dia a dia e funcionar como um símbolo de conquista e pertencimento.

“A ideia foi criar algo atualizado em termos de design e também que o piloto utilizasse, de fato. O bracelete é uma peça exclusiva desenvolvida especialmente para a NASCAR Brasil”, afirma Thiago Marques. “Vamos instituir isso a partir deste ano. É algo prático e usual, em termos de moda”, acrescenta.

A peça foi desenvolvida pelo designer e ourives Renato Peres, que tem mais de 20 anos de experiência. “No desenvolvimento do bracelete utilizei prata 950 com a pré-liga italiana da Legor, empresa italiana renomada no desenvolvimento para ourivesaria”, ressalta. “Usamos a tecnologia 3D no processo da inclusão do metal nos moldes e depois fizemos acabamento que é 100% artesanal”, conta.

A inspiração veio de elementos marcantes da história e da rotina das pistas. “Me inspirei no detalhe da logomarca da NASCAR de 1955, fazendo referência à NASCAR americana, porque foi ali que tudo começou”, acrescenta.

Peres também buscou um símbolo ligado à prioridade da categoria. “O design do cinto de segurança serviu de referência, remetendo ao fato de essa ser a prioridade máxima na NASCAR”, enfatiza.

O sistema de fechamento da joia foi pensado para refletir esse universo. “O fecho remete à correia dentada dos veículos. Criei uma pequena trava com tramas de aço que gira de um lado para abrir e de outro para travar”, menciona Peres.

O bracelete vem em uma cúpula que deixa a peça exposta quando não está em uso. “A base da cúpula é de fibra de carbono, material utilizado no automobilismo. O resultado é uma peça que carrega elementos da história da NASCAR e traduz o significado da conquista para o campeão”, conclui o designer.

NASCAR Hall of Fame: o Brasil no centro histórico do automobilismo

O nome do vencedor do Overall da NASCAR Brasil será novamente registrado no Hall da Fama da NASCAR, em Charlotte, na Carolina do Norte — berço da categoria e verdadeiro santuário da memória do automobilismo norte-americano.

Inaugurado em 2010, o NASCAR Hall of Fame é um espaço permanente de homenagem aos maiores nomes e feitos da história da NASCAR. Ali estão eternizados pilotos, equipes, dirigentes e personalidades que ajudaram a construir a trajetória da competição desde sua criação, em 1948.

“Estar no Hall da Fama da NASCAR representa estar no topo do automobilismo mundial, quando se fala em carro de turismo”, destaca Thiago Marques. “O campeão geral do Overall da NASCAR Brasil tem esse privilégio de estar no Hall da Fama, eternizado ao lado dos principais pilotos de turismo do mundo, como os lendários Richard Petty, Jeff Gordon e Jimmie Johnson”, conclui. Já estão cravados lá os nomes dos campeões da NASCAR Brasil de 2023 e 2024: o piloto Léo Torres e a dupla Alex Seid/Gabriel Casagrande, respectivamente.

Presença confirmada no NASCAR Awards 2025

Como ocorre nos últimos anos, os vencedores do campeonato nacional da NASCAR Brasil e da categoria Challenge participam do NASCAR Awards, cerimônia anual que celebra os campeões e destaques das diversas categorias da NASCAR ao final de cada temporada. Neste ano, o evento acontece no dia 27 de novembro, em Charlotte, na Carolina do Norte, e reunirá os maiores nomes do automobilismo, incluindo pilotos, equipes e personalidades.

Considerado o Oscar da NASCAR, o NASCAR Awards combina tapete vermelho, jantar de gala e premiação em formato de banquete, reconhecendo os campeões da Cup Series, Xfinity Series, Craftsman Truck Series e das séries internacionais afiliadas — entre elas, a NASCAR Brasil. A presença dos campeões brasileiros no evento reforça a integração entre as categorias e a visibilidade internacional conquistada pela NASCAR Brasil.

Classificação do Overall até a 8ª Etapa da Temporada 2025:

NASCAR Brasil

1) #91 Rubens Barichello, 270 pontos

2) #21 Thiago Camilo, 251

3) #99 Galid Osman, 227

4) #0 Cacá Bueno, 206

5) #46 Vitor Genz, 189

6) #83 Gabriel Casagrande, 187

7) #87 Jorge Martelli, 172

8) #8 Alfredinho Ibiapina, 146

9) #2 Léo Torres , 129

10) #22 Victor Andrade , 122

11) #57 Felipe Tozzo, 97

12) #7 Julio Campos/ Alex Seid, 112

13) #11 Witold Ramasauskas , 102

14) #28 Gui Backes , 98

15) #15 Tito Giaffone, 77

16) #1 Ricardo Zonta, 67

17) #77 Valdeno Brito, 59

18) #4 Cayan Chianca , 37

19) #16 Antonio Junqueira , 36

20) #10 Adalberto Baptista, 26

21) #22 Felipe Bartz, 21

22) #56 Gabryel Romano , 20

23) #44 João Barion, 17

24) #37 Raphael Teixeira, 14

25) #88 Beto Monteiro, 11

26) #9 Nick Monteiro , 11

27) #55 Brendon Zonta, 11

28) #17 Pietro Rimbano, 11

29) #94 Luan Lopes / Vinny Azevedo, 8

30) #6 Lourenço Beirão, 8

31) #34 Dudes Castroneves, 8

32) #95 Alceu Feldmann Neto, 5

33) #76 Pedro Bezerra, 2

34) #84 Vinicius Canhedo, 1

35) #10 Bruno Baptista, 1

36) #3 Gianluca Petecof, 0

37) #14 Thiago Lopes, 0

38) #39 Marcel Jorand, 0

39) #78 Léo Yoshii, 0

40) #37 Daniel Mencacci, 0

41) #37 Pablo Marçal, 0

42) #12 Emerson Reck, 0

Challenge:

1) #87 Jorge Martelli, 308 pontos

2) #8 Alfredinho Ibiapina, 299

3) #57 Felipe Tozzo, 249

4) #28 Gui Backes , 235

5) #15 Tito Giaffone, 224

6) #10 Adalberto Baptista, 144

7) #56 Gabryel Romano , 139

8) #84 Vinicius Canhedo, 117

9) #9 Nick Monteiro , 90

10) #55 Brendon Zonta, 34

11) #44 João Barion, 25

12) #12 Emerson Reck, 18

13) #34 Dudes Castroneves, 18

14) #78 Léo Yoshii, 16

15) #94 Luan Lopes / Vinny Azevedo, 14

16) #76 Pedro Bezerra, 14

17) #14 Thiago Lopes, 12

18) #10 Bruno Baptista, 12

19) #39 Marcel Jorand, 7

20) #95 Alceu Feldmann Neto, 5

Calendário da NASCAR Brasil Series 2025:

Etapa 1 - 23/03 - Campo Grande/MS

Etapa 2 - 13/04- Londrina/PR (#sunsetlondrina)

Etapa 3 - 18/05 – Interlagos – São Paulo/SP (#SprintRace)

Etapa 4 - 15/06 – Tarumã/RS (#inverserace)

Etapa 5 - 13/07 - Cascavel/PR (#100miles)

Etapa 6 - 24/08 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#matchpoint)

Etapa 7 - 21/09 - Curvelo/MG (#ovaltrack/#specialedition)

Etapa 8 - 02/11 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#specialedition)

Etapa 9 - 07/12 – Interlagos – São Paulo/SP (#specialedition)

