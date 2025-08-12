Homologada pela NASCAR, em parceria com a GT Sprint Race, a NASCAR Brasil é um dos principais campeonatos do automobilismo brasileiro. Com grandes nomes do esporte nacional no grid, a categoria foi lançada em 2011 como Sprint Race e se associou a marca NASCAR em 2023. Agora, o Motorsport.com traz um guia sobre como funciona a competição.

O campeonato

Tem nove etapas e é dividido em duas competições, com 21 corridas no total.

Campeonato Brasileiro: compreende as seis primeiras etapas, pontuando com duas provas válidas por fim de semana.

A etapa final de 2025 acontecerá dia 23 de agosto, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu. O vencedor recebe o título de campeão brasileiro e é homenageado na NASCAR Awards Ceremony.

Special Edition: são as três etapas finais, com regras específicas. Conto pontos as três provas válidas de cada final de semana, nas quais as duas primeiras definem o grid da prova final. Além disso, cada carro pode disputar com um piloto ou em dupla, respeitando as inscrições originais.

A etapa final acontecerá dia seis de dezembro, em Interlagos. O vencedor recebe o título de Special Edition.

Overall: Tabela de pontuação que soma os dois campeonatos. O piloto que tiver mais pontos após as nove etapas é campeão de 2025 e tem seu nome eternizado no Hall da Fama da NASCAR, em Charlotte, nos EUA.

Calendário

Regras

A categoria se assemelha a NASCAR americana em alguns aspectos, como por exemplo:

Fila indiana dupla: tanto largadas de provas como relargadas após safety car serão realizadas neste formato e em movimento;

“Lucky Dog”: procedimento que possibilita ao primeiro dos pilotos com uma volta de desvantagem a ficar na mesma volta do líder, aplicado uma vez por corrida quando acionado o safety car. Quando autorizado pelo diretor de prova, o piloto beneficiado deverá se posicionar atrás dos demais competidores que estejam na mesma do primeiro colocado, ficando em último nesta fila;

Não finalizar em Safety Car: diretor de prova tem autonomia para estender a corrida em uma ou duas voltas além do previsto (25 minutos mais uma volta).

