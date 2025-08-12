Todas as categorias

NASCAR Brasil Velocitta I

NASCAR Brasil: Entenda os detalhes da temporada 2025 antes da final do Campeonato Brasil

Primeiro torneio da categoria terá última etapa ainda esse mês, mas disputa geral se estende até dezembro

Redação Motorsport.com
Publicado:
Gabriel Casagrande

Foto de: Rodrigo Guimarães

Homologada pela NASCAR, em parceria com a GT Sprint Race, a NASCAR Brasil é um dos principais campeonatos do automobilismo brasileiro. Com grandes nomes do esporte nacional no grid, a categoria foi lançada em 2011 como Sprint Race e se associou a marca NASCAR em 2023. Agora, o Motorsport.com traz um guia sobre como funciona a competição. 

O campeonato

Tem nove etapas e é dividido em duas competições, com 21 corridas no total. 

Campeonato Brasileiro: compreende as seis primeiras etapas, pontuando com duas provas válidas por fim de semana.

A etapa final de 2025 acontecerá dia 23 de agosto, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu. O vencedor recebe o título de campeão brasileiro e é homenageado na NASCAR Awards Ceremony. 

Special Edition: são as três etapas finais, com regras específicas. Conto pontos as três provas válidas de cada final de semana, nas quais as duas primeiras definem o grid da prova final. Além disso, cada carro pode disputar com um piloto ou em dupla, respeitando as inscrições originais. 

A etapa final acontecerá dia seis de dezembro, em Interlagos. O vencedor recebe o título de Special Edition. 

Overall: Tabela de pontuação que soma os dois campeonatos. O piloto que tiver mais pontos após as nove etapas é campeão de 2025 e tem seu nome eternizado no Hall da Fama da NASCAR, em Charlotte, nos EUA. 

Calendário 

 

Regras 

A categoria se assemelha a NASCAR americana em alguns aspectos, como por exemplo: 

Fila indiana dupla: tanto largadas de provas como relargadas após safety car serão realizadas neste formato e em movimento;
“Lucky Dog”: procedimento que possibilita ao primeiro dos pilotos com uma volta de desvantagem a ficar na mesma volta do líder, aplicado uma vez por corrida quando acionado o safety car. Quando autorizado pelo diretor de prova, o piloto beneficiado deverá se posicionar atrás dos demais competidores que estejam na mesma do primeiro colocado, ficando em último nesta fila;
Não finalizar em Safety Car: diretor de prova tem autonomia para estender a corrida em uma ou duas voltas além do previsto (25 minutos mais uma volta).

