NASCAR Brasil: Estreia em casa motiva Bruna Tomaselli

Com mais de 20 anos de experiência no automobilismo, a catarinense Bruna Tomaselli vive uma expectativa diferente para a etapa da NASCAR Brasil que será disputada no próximo final de semana em Chapecó (SC). Será a primeira vez que ela irá acelerar em uma pista que pode considerar a sua casa. Com uma vitória e três pódios na temporada da categoria Challenge, a moradora de Caibi se mostra muito motivada para a etapa.

“Pela primeira vez não vou precisar ficar em um hotel para disputar uma corrida. São 21 anos de muitas viagens e, agora, vou poder correr bem perto da família, dos amigos e dos patrocinadores que tenho na região. Isso faz muita diferença na questão psicológica. Tenho a certeza de que será um grande final de semana para os pilotos da região, para a cidade. Tenho a certeza de que o autódromo estará lotado”, comenta a piloto.

Bruna já visitou a obra do autódromo por várias vezes e destaca a qualidade da construção da pista.

“Por tudo que vi nas vezes que visitei a pista, a qualidade do asfalto é muito boa, bem como a construção das zebras. Ainda não vi com ficaram os boxes depois de prontos, mas acredito que teremos ótimas condições para trabalhar e acelerar. Chapecó vai ganhar muito com a construção do autódromo”, destacou a piloto que terá agenda cheia a partir desta quarta-feira.

A NASCAR Brasil terá três dias de atividades de pista em Chapecó. Na sexta-feira (30), os carros entram na pista a partir das 15h45 para o Shakedown, e seguem com Treino Extra para pilotos Challenge e os treinos livres divididos por equipes. No sábado, também na parte da tarde, acontece o treino livre 2. Já no domingo, a categoria abre a programação do evento com o Classificatório, às 7h30; e as corridas 1, às 9h, e as corridas 2 e 3 a partir das 14 horas.

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