NASCAR Brasil: Chapecó terá prova equilibrada, aposta Firás Fahs
Com boa expectativa para a primeira corrida da Nascar Brasil em Chapecó, o piloto paranaense destaca a importância de um novo autódromo no país
Firás Fahs; NASCAR Brasil
O paranaense Firás Fahs tem boa expectativa para a 8ª e penúltima etapa da temporada da NASCAR Brasil, que será disputada no próximo domingo (1º), marcando a inauguração do Autódromo de Chapecó, em Santa Catarina. A prova será a primeira dos play-offs decisivas e terá três provas, todas disputadas no domingo.
Firás Fahs frisa que a expectativa é muito boa para a primeira corrida da categoria em Chapecó, quando espera levar o carro da equipe Team RC à briga pela vitória. “Acho que serão corridas bem disputadas por ser uma pista curta. Estou pronto e confiante em um bom resultado”, analisou.
Firás também destaca a importância da inauguração de um novo autódromo no Brasil. “Sempre é bom ter um novo autódromo no Brasil, ainda mais no Sul, que é pertinho de minha casa. Chapecó irá contribuir para o crescimento do automobilismo em todo o País, proporcionando mais possibilidade de trabalho para todos os profissionais da cadeia do esporte motor”, finalizou.
Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
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