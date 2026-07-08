NASCAR Brasil estreia em Cuiabá com programação intensa

A NASCAR Brasil Series chega pela primeira vez à capital mato-grossense para a disputa da quinta etapa da temporada 2026. O moderno Autódromo Internacional de Cuiabá, localizado no Parque Novo Mato Grosso, recebe a principal categoria do automobilismo americano no país entre os dias 29 de julho e 1º de agosto, em um fim de semana que promete muita velocidade e grandes disputas.

A principal atração será a Night Challenge, com as duas corridas da etapa disputadas no sábado (1º) logo após o entardecer. A programação da NASCAR Brasil começa na quarta-feira (29), com o tradicional Track Walk, na quinta-feira acontecem o treino extra e o primeiro treino livre, e no sábado as classificações e Sprint Race, que antecedem as duas corridas com um intervalo curto entre elas com parada no box no sábado.

O circuito mato-grossense passa a integrar oficialmente o calendário da categoria. Com 4.500 metros de extensão e 13 curvas, o traçado reúne características técnicas que devem proporcionar disputas equilibradas e diversas oportunidades de ultrapassagem.

Além da NASCAR Brasil, o evento contará com as categorias Copa Truck, Copa Hyundai HB20 e Turismo 1.4 Brasil, consolidando um dos maiores encontros do automobilismo nacional na temporada.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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