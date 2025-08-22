Todas as categorias

NASCAR Brasil Velocitta I

NASCAR Brasil: Estrella Galicia marca presença na etapa do Velocitta

Ativações especiais em Mogi Guaçu contam com degustação inédita da 0,0 Tostada

Redação Motorsport.com
Publicado:
NASCAR Brasil no Velocitta

Foto de: Clayton Medeiros

A Estrella Galicia, cervejaria espanhola independente, 100% familiar e conhecida por seu compromisso com a autenticidade e essência artesanal, anunciou participação especial na sexta etapa da NASCAR Brasil Series, que acontece neste final de semana, nos dias 23 e 24 de agosto, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). A cervejaria levará experiências únicas para o público fã de automobilismo.

Os visitantes terão a oportunidade de provar, em primeira-mão e com exclusividade, a Estrella Galicia 0,0 Tostada, novidade que chega ao varejo nacional no mês de setembro. A ação de sampling também contempla a Estrella Galicia 0,0 e a distribuição de copos especiais da 0,0 Tostada tanto área de boxes quanto no camarote oficial.

“A NASCAR é mais uma oportunidade de aproximar a Estrella Galicia dos fãs de velocidade e reforçar o posicionamento da linha sem álcool em diferentes ocasiões de consumo. Estamos muito orgulhosos de levar a 0,0 Tostada ao público neste evento tão especial”, afirma Renata Cecco, diretora de marketing da Estrella Galicia Brasil.

A participação na NASCAR Brasil Series se soma a outras importantes ações da Estrella Galicia no universo dos esportes a motor, como Fórmula 1 e MotoGP, consolidando a estratégia global da cervejaria de associar seus rótulos à paixão e à emoção das pistas.

Redação Motorsport.com
