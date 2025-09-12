O calendário da NASCAR Brasil 2025 reserva um momento histórico entre os dias 19 e 21 de setembro, quando o Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), receberá a sétima etapa da temporada. O traçado oval do autódromo mineiro será palco da primeira prova do Special Edition (#Ovaltrack) e de uma corrida inédita no domingo, com 100 voltas ou 53 minutos mais uma volta, formato exclusivo no automobilismo nacional.

Inspirado nas pistas da NASCAR americana, o Oval de Curvelo é atualmente o único circuito 100% oval em atividade no Brasil. O traçado tem 1.250 metros de extensão (¾ de milha), sendo projetado para proporcionar disputas intensas e grande interação com o público.

Entre os destaques técnicos, a pista conta com curvas diferenciadas, incluindo uma com superelevação de 16%, nos moldes internacionais, e outra nivelada com área de escape asfaltada e caixa de brita. Essa combinação aumenta as possibilidades de ultrapassagens e competitividade entre os carros Chevrolet Camaro e Ford Mustang que compõem o grid da NASCAR Brasil Series.

A segurança também foi prioridade no desenvolvimento do traçado. O circuito é curto e veloz, com voltas abaixo dos 30 segundos, exigindo atenção máxima dos pilotos e estrutura completa de resgate, equipe médica, safety car, medical car, bombeiros e defesas estrategicamente posicionados.

Além do desafio esportivo, a etapa em Curvelo foi pensada para oferecer uma experiência completa ao público. O autódromo contará com arquibancadas, áreas de alimentação, palanques e pátios preparados para receber milhares de torcedores, além de atrações paralelas durante o fim de semana.

Com esse formato inovador e um circuito de características únicas, a NASCAR Brasil reforça seu compromisso de aproximar a experiência dos fãs brasileiros ao que há de mais autêntico no automobilismo internacional.

