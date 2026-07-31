NASCAR Brasil: Felipe Tozzo é o mais rápido do TL1 em Cuiabá após punição a Ibiapina
Tito Giaffone e Galid Osman completaram o top três
Felipe Tozzo (Reprodução Instagram NASCAR Brasil)
A NASCAR Brasil deu início às atividades da quinta etapa na temporada de 2026, em Cuiabá, na noite desta quinta-feira (30), com o treino livre 1. Felipe Tozzo, do Team RC, foi o mais rápido, marcando 59s092.
Registrando 58s933, Alfredinho Ibiapina, da equipe Full Time, chegou a ter o melhor tempo da sessão, mas foi "desclassificado por irregularidade técnica".
O top três da sessão foi formado por Tito Giaffone, da Full Time, e Galid Osman, da Cavaleiro Sports. Denis Navarro, também da Cavaleiro Sports, e Nicolas Costa, da A Mattheis Vogel, completaram os cinco primeiros colocados.
Líder do campeonato com 119 pontos, Vitor Genz terminou o treino com o oitavo melhor tempo, atrás de Arthur Gama em sexto e Murilo Rocha em sétimo. Gui Backes e Dudes Castroneves fecharam o top 10.
A NASCAR Brasil retoma as atividades deste fim de semana hoje à noite, com o treino livre 2, às 18h10. Às 21h35min acontece a classificação.
TL1 NASCAR BRASIL - Cuiabá
|Pos.
|Piloto
|Tempo
|1
|FELIPE TOZZO
|59.092
|2
|TITO GIAFFONE
|59.172
|3
|GALID OSMAN
|59.266
|4
|DENIS NAVARRO
|59.304
|5
|NICOLAS COSTA
|59.356
|6
|ARTHUR GAMA
|59.463
|7
|MURILO ROCHA
|59.518
|8
|VITOR GENZ
|59.554
|9
|GUI BACKES
|59.670
|10
|DUDES CASTRO NEVES
|59.715
|11
|FIRÁS FAHS
|59.747
|12
|VICTOR ANDRADE
|59.802
|13
|JORGE MARTELLI
|59.831
|14
|CACÁ BUENO
|59.962
|15
|JUNINHO BERLANDA
|59.977
|16
|RICARDO ZONTA
|1:00.106
|17
|BRUNA TOMASELLI
|1:00.177
|18
|RICARDO MAURÍCIO / A. SEID
|1:00.353
|19
|TATIANA CALDERON
|1:00.577
|20
|GUSTAVO BANDEIRA
|1:00.691
|21
|GABRIEL CASAGRANDE
|1:00.715
|22
|WITOLD RAMASAUSKAS
|1:00.772
|23
|THIAGO CAMILO
|—
|ALFREDINHO IBIAPINA
|58:933
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