NASCAR Brasil: Felipe Tozzo é o mais rápido do TL1 em Cuiabá após punição a Ibiapina

A NASCAR Brasil deu início às atividades da quinta etapa na temporada de 2026, em Cuiabá, na noite desta quinta-feira (30), com o treino livre 1. Felipe Tozzo, do Team RC, foi o mais rápido, marcando 59s092.

Registrando 58s933, Alfredinho Ibiapina, da equipe Full Time, chegou a ter o melhor tempo da sessão, mas foi "desclassificado por irregularidade técnica".

O top três da sessão foi formado por Tito Giaffone, da Full Time, e Galid Osman, da Cavaleiro Sports. Denis Navarro, também da Cavaleiro Sports, e Nicolas Costa, da A Mattheis Vogel, completaram os cinco primeiros colocados.

Líder do campeonato com 119 pontos, Vitor Genz terminou o treino com o oitavo melhor tempo, atrás de Arthur Gama em sexto e Murilo Rocha em sétimo. Gui Backes e Dudes Castroneves fecharam o top 10.

A NASCAR Brasil retoma as atividades deste fim de semana hoje à noite, com o treino livre 2, às 18h10. Às 21h35min acontece a classificação.

TL1 NASCAR BRASIL - Cuiabá

Pos. Piloto Tempo 1 FELIPE TOZZO 59.092 2 TITO GIAFFONE 59.172 3 GALID OSMAN 59.266 4 DENIS NAVARRO 59.304 5 NICOLAS COSTA 59.356 6 ARTHUR GAMA 59.463 7 MURILO ROCHA 59.518 8 VITOR GENZ 59.554 9 GUI BACKES 59.670 10 DUDES CASTRO NEVES 59.715 11 FIRÁS FAHS 59.747 12 VICTOR ANDRADE 59.802 13 JORGE MARTELLI 59.831 14 CACÁ BUENO 59.962 15 JUNINHO BERLANDA 59.977 16 RICARDO ZONTA 1:00.106 17 BRUNA TOMASELLI 1:00.177 18 RICARDO MAURÍCIO / A. SEID 1:00.353 19 TATIANA CALDERON 1:00.577 20 GUSTAVO BANDEIRA 1:00.691 21 GABRIEL CASAGRANDE 1:00.715 22 WITOLD RAMASAUSKAS 1:00.772 23 THIAGO CAMILO — ALFREDINHO IBIAPINA 58:933

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