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NASCAR Brasil Cuiabá

NASCAR Brasil: Felipe Tozzo é o mais rápido do TL1 em Cuiabá após punição a Ibiapina

Tito Giaffone e Galid Osman completaram o top três

Olivia Nogueira
Editado:
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Felipe Tozzo (Reprodução Instagram NASCAR Brasil)

A NASCAR Brasil deu início às atividades da quinta etapa na temporada de 2026, em Cuiabá, na noite desta quinta-feira (30), com o treino livre 1. Felipe Tozzo, do Team RC,  foi o mais rápido, marcando 59s092. 

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Registrando 58s933, Alfredinho Ibiapina, da equipe Full Time, chegou a ter o melhor tempo da sessão, mas foi "desclassificado por irregularidade técnica".  

O top três da sessão foi formado por Tito Giaffone, da Full Time, e Galid Osman, da Cavaleiro Sports. Denis Navarro, também da Cavaleiro Sports, e Nicolas Costa, da A Mattheis Vogel, completaram os cinco primeiros colocados. 

Líder do campeonato com 119 pontos, Vitor Genz terminou o treino com o oitavo melhor tempo, atrás de Arthur Gama em sexto e Murilo Rocha em sétimo. Gui Backes e Dudes Castroneves fecharam o top 10.  

A NASCAR Brasil retoma as atividades deste fim de semana hoje à noite, com o treino livre 2, às 18h10. Às 21h35min acontece a classificação. 

TL1 NASCAR BRASIL - Cuiabá 

Pos. Piloto Tempo
1 FELIPE TOZZO 59.092
2 TITO GIAFFONE 59.172
3 GALID OSMAN 59.266
4 DENIS NAVARRO 59.304
5 NICOLAS COSTA 59.356
6 ARTHUR GAMA 59.463
7 MURILO ROCHA 59.518
8 VITOR GENZ 59.554
9 GUI BACKES 59.670
10 DUDES CASTRO NEVES 59.715
11 FIRÁS FAHS 59.747
12 VICTOR ANDRADE 59.802
13 JORGE MARTELLI 59.831
14 CACÁ BUENO 59.962
15 JUNINHO BERLANDA 59.977
16 RICARDO ZONTA 1:00.106
17 BRUNA TOMASELLI 1:00.177
18 RICARDO MAURÍCIO / A. SEID 1:00.353
19 TATIANA CALDERON 1:00.577
20 GUSTAVO BANDEIRA 1:00.691
21 GABRIEL CASAGRANDE 1:00.715
22 WITOLD RAMASAUSKAS 1:00.772
23 THIAGO CAMILO
  ALFREDINHO IBIAPINA 58:933

RBR faz OFERTA para MANTER MAX, Câmara TESTA FERRARI, Lewis x Leclerc | Russell PREJUDICADO vs Kimi?

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