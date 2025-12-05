Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"

Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"
Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026

Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026

Geral
Geral
Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026
NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026

NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026

NASCAR Truck
NASCAR Truck
NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026
Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos

Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos
F1: Relembre o quê e quais são as 'regras papaia' antes da decisão do título de 2025

F1: Relembre o quê e quais são as 'regras papaia' antes da decisão do título de 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Relembre o quê e quais são as 'regras papaia' antes da decisão do título de 2025
Drugovich revela processo de escolha pela Fórmula E e destaca novo passo na carreira: "Luz no fim do túnel"

Drugovich revela processo de escolha pela Fórmula E e destaca novo passo na carreira: "Luz no fim do túnel"

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Drugovich revela processo de escolha pela Fórmula E e destaca novo passo na carreira: "Luz no fim do túnel"
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP de Abu Dhabi

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP de Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP de Abu Dhabi
NASCAR Brasil: Felipinho Tozzo lidera primeiro treino livre da final em Interlagos

NASCAR Brasil: Felipinho Tozzo lidera primeiro treino livre da final em Interlagos

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Felipinho Tozzo lidera primeiro treino livre da final em Interlagos
Relato do treino livre
NASCAR Brasil Interlagos II

NASCAR Brasil: Felipinho Tozzo lidera primeiro treino livre da final em Interlagos

Jorge Martelli e Gui Backes completaram o top 3 da sessão de pista na sexta-feira (05)

Redação Motorsport.com
Editado:
Felipinho Tozzo (#57/Team RC)

Foto de: Luciano Santos

Felipinho Tozzo, com o Chevrolet Camaro #57 da Team RC, liderou o primeiro treino livre da Grande Final da Special Edition da NASCAR Brasil, em Interlagos, cravando volta rápida de 1min49s704. Jorge Martelli, com 1min50s099, e Gui Backes, com 1min50s155, completam o Top 3 da sessão de sexta-feira no Autódromo José Carlos Pace.

Leia também:

O grande ponto de destaque foi que o Top 3 do TL1 foi composto apenas por pilotos da Challenge, com o primeiro piloto a não participar da classe a aparecer sendo Dudu Barrichello, que corre em dupla com o pai Rubens Barrichello nesse final de semana, em quarto, com 1min50s180.

Tito Giaffone, Alfredinho Ibiapina, Valdeno Brito, Gabriel Casagrande, Thiago Camilo e Galid Osman completam o Top 10 do treino livre.

Antonio Junqueira, Ricardo Rotilli e Nick Monteiro não marcaram tempo.

Tabela do primeiro treino livre da Grande Final em Interlagos

Pos # Piloto Carro Classe Voltas Volta rápida Diferença Diferença para o líder
1 57 FELIPE TOZZO GM Challenge 14 1:49.704   14
2 87 JORGE MARTELLI GM Challenge 10 1:50.099 0.395 0.395
3 28 GUI BACKES Ford Challenge 9 1:50.155 0.451 0.056
4 91 RUBENS / DUDU BARRICHELLO Ford BRA 3 1:50.180 0.476 0.025
5 15 TITO GIAFFONE(R) Ford Challenge 9 1:50.185 0.481 0.005
6 8 ALFREDINHO IBIAPINA(R) Ford Challenge 11 1:50.246 0.542 0.061
7 77 VALDENO BRITO GM BRA 6 1:50.257 0.553 0.011
8 83 GABRIEL CASAGRANDE Ford BRA 3 1:50.414 0.710 0.157
9 21 THIAGO CAMILO Ford BRA 2 1:50.516 0.812 0.102
10 99 GALID OSMAN GM BRA 3 1:50.712 1.008 0.196
11 1 RICARDO ZONTA GM BRA 3 1:50.807 1.103 0.095
12 7 J CAMPOS / A SEID Ford BRA 7 1:51.018 1.314 0.211
13 10 ADALBERTO BAPTISTA GM Challenge 11 1:51.282 1.578 0.264
14 22 VICTOR ANDRADE(R) Ford BRA 5 1:51.693 1.989 0.411
15 46 VITOR GENZ GM BRA 6 1:51.840 2.136 0.147
16 0 CACÁ BUENO GM BRA 2 1:51.906 2.202 0.066
17 11 WITOLD RAMASAUSKAS GM BRA 4 1:52.065 2.361 0.159
18 84 VINICIUS CANHEDO(R) Ford Challenge 15 1:52.792 3.088 0.727
19 34 DUDES CASTROVES(R) GM Challenge 7 1:54.481 4.777 1.689
20 94 VINNY AZEVEDO / L PARISOTTO GM Challenge 15 1:55.012 5.308 0.531
21 76 PEDRO BEZERRA GM Challenge 14 1:55.438 5.734 0.426

Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Interlagos:

Sessão Dia Horário  Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira  15h05 -
Treino Livre 2 Sábado 08h40 -
Classificação Sábado 12h00 Canal Oficial da Categoria, ESPN e Disney+
Corrida 1 Sábado 15h30 Canal Oficial da Categoria, ESPN e Disney+
Corrida 2 Domingo 09h45 Canal Oficial da Categoria, ESPN e Disney+
Corrida 3 Domingo 16h10 Canal Oficial da Categoria, ESPN e Disney+

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior EXCLUSIVO: Cavaleiro Sports fará parte da NASCAR Brasil a partir de 2026

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: Norris volta a bater Verstappen e lidera TL2 em Abu Dhabi, com Piastri 11º e Bortoleto 6º

F1: Norris volta a bater Verstappen e lidera TL2 em Abu Dhabi, com Piastri 11º e Bortoleto 6º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Norris volta a bater Verstappen e lidera TL2 em Abu Dhabi, com Piastri 11º e Bortoleto 6º
No TL1 de Abu Dhabi, Sergio Mauricio anuncia renovação com a Band

No TL1 de Abu Dhabi, Sergio Mauricio anuncia renovação com a Band

Fórmula 1
Fórmula 1
No TL1 de Abu Dhabi, Sergio Mauricio anuncia renovação com a Band
F1: Norris bate Verstappen e lidera TL1 do GP de Abu Dhabi; Piastri não participa e Bortoleto é sétimo

F1: Norris bate Verstappen e lidera TL1 do GP de Abu Dhabi; Piastri não participa e Bortoleto é sétimo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Norris bate Verstappen e lidera TL1 do GP de Abu Dhabi; Piastri não participa e Bortoleto é sétimo

Últimas notícias

Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"

Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"

Fórmula E
FE Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Presente desde o 'dia 1', Di Grassi celebra longevidade na Fórmula E: "Nunca esperei fazer 12 temporadas"
Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026

Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026

Geral
Misc Geral
Copa Truck: ASG Motorsport será Full Time Sports a partir de 2026
NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026

NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026

NASCAR Truck
NSTR NASCAR Truck
NASCAR Truck: TRICON anuncia Kaden Honeycutt para temporada 2026
Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos

Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos

Fórmula E
FE Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Fórmula E: TL1 em São Paulo é cancelado após problemas técnicos

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros