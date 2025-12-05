NASCAR Brasil: Felipinho Tozzo lidera primeiro treino livre da final em Interlagos
Jorge Martelli e Gui Backes completaram o top 3 da sessão de pista na sexta-feira (05)
Foto de: Luciano Santos
Felipinho Tozzo, com o Chevrolet Camaro #57 da Team RC, liderou o primeiro treino livre da Grande Final da Special Edition da NASCAR Brasil, em Interlagos, cravando volta rápida de 1min49s704. Jorge Martelli, com 1min50s099, e Gui Backes, com 1min50s155, completam o Top 3 da sessão de sexta-feira no Autódromo José Carlos Pace.
O grande ponto de destaque foi que o Top 3 do TL1 foi composto apenas por pilotos da Challenge, com o primeiro piloto a não participar da classe a aparecer sendo Dudu Barrichello, que corre em dupla com o pai Rubens Barrichello nesse final de semana, em quarto, com 1min50s180.
Tito Giaffone, Alfredinho Ibiapina, Valdeno Brito, Gabriel Casagrande, Thiago Camilo e Galid Osman completam o Top 10 do treino livre.
Antonio Junqueira, Ricardo Rotilli e Nick Monteiro não marcaram tempo.
Tabela do primeiro treino livre da Grande Final em Interlagos
|Pos
|#
|Piloto
|Carro
|Classe
|Voltas
|Volta rápida
|Diferença
|Diferença para o líder
|1
|57
|FELIPE TOZZO
|GM
|Challenge
|14
|1:49.704
|14
|2
|87
|JORGE MARTELLI
|GM
|Challenge
|10
|1:50.099
|0.395
|0.395
|3
|28
|GUI BACKES
|Ford
|Challenge
|9
|1:50.155
|0.451
|0.056
|4
|91
|RUBENS / DUDU BARRICHELLO
|Ford
|BRA
|3
|1:50.180
|0.476
|0.025
|5
|15
|TITO GIAFFONE(R)
|Ford
|Challenge
|9
|1:50.185
|0.481
|0.005
|6
|8
|ALFREDINHO IBIAPINA(R)
|Ford
|Challenge
|11
|1:50.246
|0.542
|0.061
|7
|77
|VALDENO BRITO
|GM
|BRA
|6
|1:50.257
|0.553
|0.011
|8
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|Ford
|BRA
|3
|1:50.414
|0.710
|0.157
|9
|21
|THIAGO CAMILO
|Ford
|BRA
|2
|1:50.516
|0.812
|0.102
|10
|99
|GALID OSMAN
|GM
|BRA
|3
|1:50.712
|1.008
|0.196
|11
|1
|RICARDO ZONTA
|GM
|BRA
|3
|1:50.807
|1.103
|0.095
|12
|7
|J CAMPOS / A SEID
|Ford
|BRA
|7
|1:51.018
|1.314
|0.211
|13
|10
|ADALBERTO BAPTISTA
|GM
|Challenge
|11
|1:51.282
|1.578
|0.264
|14
|22
|VICTOR ANDRADE(R)
|Ford
|BRA
|5
|1:51.693
|1.989
|0.411
|15
|46
|VITOR GENZ
|GM
|BRA
|6
|1:51.840
|2.136
|0.147
|16
|0
|CACÁ BUENO
|GM
|BRA
|2
|1:51.906
|2.202
|0.066
|17
|11
|WITOLD RAMASAUSKAS
|GM
|BRA
|4
|1:52.065
|2.361
|0.159
|18
|84
|VINICIUS CANHEDO(R)
|Ford
|Challenge
|15
|1:52.792
|3.088
|0.727
|19
|34
|DUDES CASTROVES(R)
|GM
|Challenge
|7
|1:54.481
|4.777
|1.689
|20
|94
|VINNY AZEVEDO / L PARISOTTO
|GM
|Challenge
|15
|1:55.012
|5.308
|0.531
|21
|76
|PEDRO BEZERRA
|GM
|Challenge
|14
|1:55.438
|5.734
|0.426
Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Interlagos:
|Sessão
|Dia
|Horário
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|15h05
|-
|Treino Livre 2
|Sábado
|08h40
|-
|Classificação
|Sábado
|12h00
|Canal Oficial da Categoria, ESPN e Disney+
|Corrida 1
|Sábado
|15h30
|Canal Oficial da Categoria, ESPN e Disney+
|Corrida 2
|Domingo
|09h45
|Canal Oficial da Categoria, ESPN e Disney+
|Corrida 3
|Domingo
|16h10
|Canal Oficial da Categoria, ESPN e Disney+
