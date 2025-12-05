Felipinho Tozzo, com o Chevrolet Camaro #57 da Team RC, liderou o primeiro treino livre da Grande Final da Special Edition da NASCAR Brasil, em Interlagos, cravando volta rápida de 1min49s704. Jorge Martelli, com 1min50s099, e Gui Backes, com 1min50s155, completam o Top 3 da sessão de sexta-feira no Autódromo José Carlos Pace.

O grande ponto de destaque foi que o Top 3 do TL1 foi composto apenas por pilotos da Challenge, com o primeiro piloto a não participar da classe a aparecer sendo Dudu Barrichello, que corre em dupla com o pai Rubens Barrichello nesse final de semana, em quarto, com 1min50s180.

Tito Giaffone, Alfredinho Ibiapina, Valdeno Brito, Gabriel Casagrande, Thiago Camilo e Galid Osman completam o Top 10 do treino livre.

Antonio Junqueira, Ricardo Rotilli e Nick Monteiro não marcaram tempo.

Tabela do primeiro treino livre da Grande Final em Interlagos

Pos # Piloto Carro Classe Voltas Volta rápida Diferença Diferença para o líder 1 57 FELIPE TOZZO GM Challenge 14 1:49.704 14 2 87 JORGE MARTELLI GM Challenge 10 1:50.099 0.395 0.395 3 28 GUI BACKES Ford Challenge 9 1:50.155 0.451 0.056 4 91 RUBENS / DUDU BARRICHELLO Ford BRA 3 1:50.180 0.476 0.025 5 15 TITO GIAFFONE(R) Ford Challenge 9 1:50.185 0.481 0.005 6 8 ALFREDINHO IBIAPINA(R) Ford Challenge 11 1:50.246 0.542 0.061 7 77 VALDENO BRITO GM BRA 6 1:50.257 0.553 0.011 8 83 GABRIEL CASAGRANDE Ford BRA 3 1:50.414 0.710 0.157 9 21 THIAGO CAMILO Ford BRA 2 1:50.516 0.812 0.102 10 99 GALID OSMAN GM BRA 3 1:50.712 1.008 0.196 11 1 RICARDO ZONTA GM BRA 3 1:50.807 1.103 0.095 12 7 J CAMPOS / A SEID Ford BRA 7 1:51.018 1.314 0.211 13 10 ADALBERTO BAPTISTA GM Challenge 11 1:51.282 1.578 0.264 14 22 VICTOR ANDRADE(R) Ford BRA 5 1:51.693 1.989 0.411 15 46 VITOR GENZ GM BRA 6 1:51.840 2.136 0.147 16 0 CACÁ BUENO GM BRA 2 1:51.906 2.202 0.066 17 11 WITOLD RAMASAUSKAS GM BRA 4 1:52.065 2.361 0.159 18 84 VINICIUS CANHEDO(R) Ford Challenge 15 1:52.792 3.088 0.727 19 34 DUDES CASTROVES(R) GM Challenge 7 1:54.481 4.777 1.689 20 94 VINNY AZEVEDO / L PARISOTTO GM Challenge 15 1:55.012 5.308 0.531 21 76 PEDRO BEZERRA GM Challenge 14 1:55.438 5.734 0.426

Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Interlagos:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 15h05 - Treino Livre 2 Sábado 08h40 - Classificação Sábado 12h00 Canal Oficial da Categoria, ESPN e Disney+ Corrida 1 Sábado 15h30 Canal Oficial da Categoria, ESPN e Disney+ Corrida 2 Domingo 09h45 Canal Oficial da Categoria, ESPN e Disney+ Corrida 3 Domingo 16h10 Canal Oficial da Categoria, ESPN e Disney+

