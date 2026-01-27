NASCAR Brasil: Felipinho Tozzo renova com Team RC

Felipinho Tozzo está confirmado para a temporada 2026 da NASCAR Brasil Series. Um dos nomes em ascensão no automobilismo nacional, o piloto de Chapecó (SC) assinou contrato com o Team RC e segue no grid da categoria após uma campanha sólida, marcada pela presença constante entre os protagonistas de cada etapa.

Filho de Felipe Tozzo, campeão da Copa Truck e da Mercedes-Benz Challenge, Felipinho cresceu nos autódromos. Fez história no kartismo — em que conquistou o título da Copa Brasil em 2021 — e migrou para os carros, estreando na NASCAR Brasil Series em 2023.

Animado, o piloto de 20 anos destaca a motivação para mais uma temporada. “Estou muito feliz e honrado de participar por mais um ano dessa categoria tão profissional e ao lado desta super equipe. Espero conquistar o máximo de pontos possíveis e trazer um ótimo retorno aos meus patrocinadores”, afirmou o piloto do Chevrolet Camaro #57.

E 2026 também marca um novo capítulo técnico na NASCAR Brasil com a chegada do carro RiSE26. “Sei que é um carro bem mais veloz do que os que estamos acostumados. Será um desafio grande, espero me adaptar o mais rápido possível”, analisou.

“Seguimos juntos com o Felipinho, temos total confiança no potencial dele e entramos na temporada com o objetivo claro de brigar pelo título da categoria Challenge”, declarou Marcel Campos, chefe de equipe da Team RC.

Confirmado para disputar todas as etapas do campeonato, Felipinho terá ainda um ingrediente especial no calendário. “Farei a temporada completa e estou muito feliz de ter a oportunidade de correr na minha cidade pela primeira vez, em Chapecó”, completou o piloto.

CALENDÁRIO 2026

Evento Pré temporada – 15 de Março – Circuito Panamericano Pirelli

1ª Etapa – 12 de Abril – Santa Cruz do Sul (RS)

2ª Etapa – 03 de Maio – Chapecó (SC)

3ª Etapa – 31 de Maio – Interlagos (SP)

4ª Etapa – 28 de Junho – Velocitta (SP)

5ª Etapa – 02 de Agosto – Cuiabá (MT)

6ª Etapa – 23 de Agosto – Goiânia (GO)

7ª Etapa – 20 de Setembro – Curvelo (MG)

8ª Etapa – 31 de Outubro – Cascavel (PR)

9ª Etapa – 29 de Novembro – Brasília (DF)

