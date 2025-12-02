NASCAR Brasil: Final da Special Edition coloca pilotos em duelo direto

A temporada do Special Edition da NASCAR Brasil chega ao fim entre os dias 6 e 7 de dezembro, em Interlagos, na capital paulista, com o título em aberto tanto na geral quanto na categoria Challenge. Além de decidir o campeão da Special Edition, o resultado das três corridas também interfere diretamente na luta pelo Overall em 2025 (que soma pontuação do campeonato nacional - encerrado em agosto - e da Special Edition). Com 61 pontos em jogo, qualquer erro ou acerto nas provas tem potencial para alterar o desfecho da própria Special Edition e também o quadro final da temporada completa.

Na classificação geral da Special Edition, Gabriel Casagrande (Ford Mustang #83) lidera com 93 pontos. Ele reforça que o título passa pela capacidade de pontuar em todas as corridas. “É muito bom disputar mais um título na carreira. Penso que chegamos nessa situação por termos sido constantes ao longo das corridas e esse ponto é a chave para conquistar o campeonato. Talvez não vencer a corrida, mas sempre estar em posição importante e que nos premie com muitos pontos”, disse. Sobre a estratégia, completa: “saber jogar o jogo pode ser determinante. Sabemos que não é um campeonato comum. Então, fazer a escolha certa é fundamental pra atingirmos o objetivo final”.

A vice-liderança é de Cacá Bueno (Chevrolet Camaro #0/Team RC), com 88 pontos. Em sua primeira temporada completa na NASCAR Brasil, ele virou o campeonato após um início marcado por quebras no nacional, mas manteve competitividade no Special Edition. “Quebramos demais no começo da temporada. Depois conseguimos passar por um período sem essas quebras e os resultados obviamente apareceram”, afirmou. Para a final, sua postura é direta: “A estratégia é vencer. A vitória resolve o problema todo”.

Em terceiro lugar aparece Galid Osman (Chevrolet Camaro #99/Team RC), com 79 pontos, disputando simultaneamente a Special Edition e o Overall. Ele encara a final com atenção total ao cenário estratégico. “Será um fim de semana de muitas contas, pensando no título. Na Special Edition o negócio está mais aberto, mas meu foco principal será ser campeão Overall. Acredito que o título na Special Edition seria consequência”, avaliou. Sobre sua primeira temporada na categoria, acrescenta: “Foi uma temporada muito boa de estreia na NASCAR Brasil. Espero que ano que vem seja de igual pra melhor!”.

Com os mesmos 79 pontos de Osman, Thiago Camilo (Ford Mustang #21/Full Time) ocupa a quarta posição e chega à final equilibrando ritmo e cálculo na busca por maximizar cada oportunidade ao longo das três baterias.

Fechando o top-5, Julio Campos e Alex Seid (Ford Mustang #7/MX Vogel), com 72 pontos, formam a única dupla do grid e chegam vivos na luta por posições importantes. Para Seid, o histórico em Interlagos e a evolução recente são trunfos. “Temos bons resultados nessa pista nos últimos anos, e a melhora nas últimas corridas, com os 2 pilotos pontuando em todas corridas da Special Edition”, disse. Ele reforça o entrosamento da dupla: “A gente se entende bem e monta a melhor estratégia. E em Interlagos não vai ser diferente”. Campos destaca o peso da condição inédita da dupla no campeonato: “É muito legal a gente, como única dupla na categoria, conseguir disputar com o pessoal. Chegar até a última corrida com chance, no domingo, seria o ideal”.

Challenge: disputa intensa marca a reta final da categoria

Na Challenge, Alfredinho Ibiapina (Ford Mustang #8/Full Time) lidera com 86 pontos e chega à última etapa mantendo também a vice-liderança do Overall. Ele faz de seu ano de estreia uma campanha madura e consistente. “Este ano está sendo muito bom. Acredito que evolui bastante do começo do ano para cá e estou pronto para Interlagos, uma pista forte”, afirmou. Sobre o foco mental para a disputa, completou: “Eu sinceramente tento não pensar muito na pressão. Sempre tento melhorar, evoluir o carro, e então os nossos resultados e nossos possíveis títulos vão vir a partir disso”.

Jorge Martelli (Chevrolet Camaro #87/Team RC) aparece na segunda posição com 77 pontos. Bicampeão nacional e atual líder do Overall, ele encara a final do Special Edition com disciplina estratégica. “Para essas finais, chego confiante, mas com a mesma disciplina de sempre: foco em execução, constância e leitura de prova”, afirmou.

A terceira posição é de Tito Giaffone (#15), com 68 pontos, vivendo sua primeira temporada competindo de carro e apresentando evolução acelerada. “Até aqui eu aprendi muita coisa. Realmente a minha evolução esse ano foi muito, muito grande”, disse. Sobre Interlagos, ele aposta no equilíbrio entre equipamento e pilotagem: “É um autódromo que junta muito a habilidade do piloto e o carro. Espero estar forte igual estava na última etapa”.

Gui Backes (Ford Mustang #28/MX Vogel) chega à decisão, sustentado pela experiência conquistada ao longo da temporada. “Criei bastante maturidade esse ano. Sempre finalizar as corridas mesmo com problemas sérios no carro: isso pode contar muito”, avaliou o piloto que soma 63 pontos. Ele acredita que seu potencial em Interlagos está alinhado ao momento da equipe: “a maior oportunidade dentro de Interlagos é a minha velocidade como piloto e a velocidade que o carro criou dentro dessas últimas três etapas. Temos muitos pontos em jogo. Então, as chances continuam de pé, e muito”.

Em quinto lugar, Felipe Tozzo (Chevrolet Camaro #57/Team RC), com 56 pontos, reforça sua filosofia de constância. “Digo desde o começo da temporada: devemos focar na constância. Matematicamente temos chances nos dois campeonatos, mas mais chances na Special Edition”, disse. A confiança vem do histórico no circuito: “ganhei lá esse ano. Considero determinante focar desde o início dos treinos. Sei o que eu tenho que fazer”.

Etapa decisiva

A nona etapa da NASCAR Brasil Series 2025, válida para a final do Overall e do Special Edition promete decisões em aberto até o último metro da última corrida, pois com as três corridas totalizando 61 pontos e potencial para reviravoltas a cada relargada. Por isso, vale ficar de olho em cada volta da rodada tripla.

Classificação do campeonato Special Edition até a 2ª Etapa:

1) #83 Gabriel Casagrande, 93 pontos

2) #0 Cacá Bueno, 88

3) #99 Galid Osman, 79

4) #21 Thiago Camilo, 79

5) #7 Julio Campos/ Alex Seid, 72

6) #91 Rubens Barrichello, 65

7) #8 Alfredinho Ibiapina, 64

8) #77 Valdeno Brito, 59

9) #87 Jorge Martelli, 56

10) #46 Vitor Genz, 49

11) #28 Gui Backes , 48

12) #1 Ricardo Zonta, 43

13) #15 Tito Giaffone, 43

14) #57 Felipe Tozzo, 40

15) #11 Witold Ramasauskas , 29

16) #22 Victor Andrade, 25

17) #22 Felipe Bartz, 21

18) #44 João Barion, 17

19) #10 Adalberto Baptista, 16

20) #55 Brendon Zonta, 14

21) #84 Vinicius Canhedo, 10

22) #94 Vinny Azevedo / Luan Lopes , 8

23) #34 Dudes Castroneves, 8

24) #95 Alceu Feldmann Neto, 5

25) #16 Antonio Junqueira, 4

26) #76 Pedro Bezerra, 2

27) #6 Lourenço Beirão, 0

Challenge:

1) #8 Alfredinho Ibiapina, 86

2) #87 Jorge Martelli, 77

3) #15 Tito Giaffone, 68

4) #28 Gui Backes , 63

5) #57 Felipe Tozzo, 56

6) #55 Brendon Zonta, 34

7) #10 Adalberto Baptista, 26

8) #44 João Barion, 25

9) #84 Vinicius Canhedo, 22

10) #34 Dudes Castroneves, 18

11) #94 Vinny Azevedo / Luan Lopes , 14

12) #76 Pedro Bezerra, 14

13) #95 Alceu Feldmann Neto, 5

