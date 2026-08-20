NASCAR Brasil: Firás Fahs competirá pela 1ª vez no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina
Estreante na categoria, Firás Fahs está confiante para a decisiva etapa de Londrina, que terá três corridas
Foto de: Ricardo Saibro
Pela primeira vez o paranaense Firás Fahs, da equipe Team RC/Ondrive, irá competir no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná. Ele disputa a 6ª etapa da NASCAR Brasil, com programação a partir desta sexta-feira (21), com o primeiro treino. No sábado será realizada a Corrida Sprint, com largada às 14h48, enquanto que no domingo serão mais duas corridas, com largadas às 9h02 e às 14h08.
Firás diz que correr pela primeira vez em um circuito sempre tem um grau de dificuldade a mais, mas procurou conhecer as particularidades da pista londrinense com muito treino no simulador. “Gostei do traçado e agora é trabalhar muito com a equipe para se adaptar rápido à pista”, acentua Firás.
Firás também destaca que a meta para Londrina e terminar na melhor colocação possível, visando uma boa colocação para os play-offs da categoria. “Cada ponto conquistado será importante visando os play-offs”. Serão três corridas em Londrina e aposto nisso para uma boa colocação para a fase decisiva da temporada”, acentua Firás Fahs, estreante da categoria nesta temporada.
Calendário Nascar Brasil
Já disputadas
12 de abril – Santa Cruz do Sul (RS)
03 de maio – Cascavel (PR)
31 de maio – Interlagos (SP)
28 de junho – Velocitta (SP)
02 de agosto – Cuiabá (MT)
Próximas etapas
23 de agosto – Londrina (PR)
20 de setembro – Curvelo (MG)
31 de outubro – Chapecó (SC)
Grande Final – Brasília (DF) – Data a definir
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