NASCAR Brasil: Com formato inspirado na NASCAR, decisão 2026 será em Playoffs

A temporada 2026 da NASCAR Brasil Series trará uma grande novidade para a definição do campeão: a introdução de um sistema de Playoff, formato inédito na categoria e inspirado no modelo tradicional da NASCAR Cup Series. A mudança promete deixar a disputa ainda mais emocionante nas etapas decisivas do calendário. A primeira etapa será em Santa Cruz do Sul (RS), nos dias 11 e 12 de abril.

O novo desafio passará a valer após o encerramento da temporada regular, composta por 14 corridas distribuídas em sete etapas, além de sete Sprint Race classificatórias, que terão papel importante na definição do grid. Cada uma dessas corridas curtas definirá o pole position da etapa e distribuirá pontos extras.

A pontuação das Sprint Race será: 1º lugar – 10 pontos; 2º lugar – 8 pontos; 3º lugar – 6 pontos; 4º lugar – 4 pontos e 5º lugar – 2 pontos. As Sprint Race acontecerão exclusivamente nas sete etapas da temporada regular.

Ao final das 14 corridas do campeonato regular, os 12 melhores pilotos da classificação geral avançam para os Playoffs, iniciando a fase decisiva com 20 pontos de bônus.

“Após a 14ª corrida ou 7ª etapa, selecionam-se os 12 melhores colocados na tabela e bonificamos todos eles com 20 pontos para entrar nos Playoffs. As etapas dos Playoffs serão as etapas de Chapecó e Brasília, as duas últimas etapas do campeonato com três corridas cada etapa, portanto, seis corridas ainda para somar pontos e ver quem será o campeão”, explica Thiago Marques, representante da categoria.

Como funcionará o sistema de Playoffs

Os 12 classificados entram na fase decisiva e já bonificados com 20 pontos extras. A primeira etapa do Playoffs será disputada no novo autódromo de Chapecó, em um final de semana com três corridas.

Ao final dessa etapa, apenas seis pilotos seguirão na disputa pelo título. Esses seis melhores classificados recebem mais 10 pontos de bônus e avançam para a grande decisão.

A final acontecerá no Circuito Oval de Brasília, em Brasília, que encerra a temporada, marcada para os dias 28 e 29 de novembro, também com três corridas no mesmo final de semana, definindo o campeão de 2026.

No total, o campeonato terá 20 corridas, sendo 14 na temporada regular e seis dentro dos Playoffs. O novo sistema busca valorizar a consistência ao longo do campeonato e, ao mesmo tempo, aumentar a emoção nas etapas finais.

“Faz o Campeonato Regular, saem os 12 primeiros, ganham 20 pontos. Após a primeira etapa dos Playoffs, com três corridas, selecionam-se novamente os seis primeiros, que recebem mais 10 pontos de bônus para disputar a grande final em Brasília. Assim será o nosso campeonato. Tenho certeza de que será um grande sucesso e que todos vão gostar”, completa Marques.

Com o novo formato, a NASCAR Brasil Series reforça sua proposta de aproximar ainda mais o campeonato brasileiro do modelo consagrado da NASCAR mundial, prometendo uma reta final eletrizante na temporada 2026.

CALENDÁRIO DA NASCAR BRASIL SERIES 2026

Evento Pré-temporada – 22 de Março – Circuito Panamericano Pirelli

1ª Etapa – 12 de Abril – Santa Cruz do Sul (RS)

2ª Etapa – 03 de Maio – Cascavel (PR)

3ª Etapa – 31 de Maio – Interlagos (SP)

4ª Etapa – 28 de Junho – Velocitta (SP)

5ª Etapa – 02 de Agosto – Cuiabá (MT)

6ª Etapa – 23 de Agosto – Goiânia (GO)

7ª Etapa – 20 de Setembro – Curvelo (MG)

8ª Etapa – 31 de Outubro – Chapecó (SC)

9ª Etapa – 29 de Novembro – Brasília (DF)

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