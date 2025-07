O paranaense Gabriel Casagrande foi um dos destaques da prova noturna da NASCAR Brasil neste sábado no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR). O piloto do carro #83 da MX Vogel protagonizou a disputa pela vitória no primeiro segmento com Rubens Barrichello, finalizando a primeira metade da corrida na segunda colocação. Uma punição atrapalhou o resultado final do paranaense nas 100 Milhas, finalizando em 11º lugar.

“Estava brigando pela vitória, mas tomei um drive-thru por erro no procedimento de abastecimento entre as corridas, me fazendo cair lá para trás. Penalização dada com uma ‘prova’ obtida sem a observação de nenhum integrante da equipe, apenas a palavra do fiscal contra a do mecânico. De qualquer forma estou feliz por termos reencontrado o equilíbrio do carro. Vamos em frente”, disse Casagrande.

Casagrande conquistou o quarto lugar no grid para as 100 Milhas de Cascavel e por conta do segundo lugar na primeira parte da prova acumulou 20 pontos, além de mais dois pontos referente à segunda parte da corrida. Com isso, o piloto subiu para a sétima colocação no campeonato com 94 pontos.

A próxima etapa da NASCAR Brasil será disputada nos dias 23 e 24 de agosto, no Autódromo Velocitta. O próximo compromisso de Casagrande também será no circuito em Mogi Guaçu (SP), mas desta vez pela Stock Car, nos dias 19 e 20 de julho.

