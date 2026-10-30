NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande lidera sexta de treino no oval de Chapecó
Fim de semana em Santa Catarina abre a primeira etapa dos playoffs
Gabriel Casagrande; A.Mattheis Vogel
Abrindo oficialmente o fim de semana em Chapecó e dos playoffs, a NASCAR Brasil realizou o primeiro treino livre na tarde desta sexta-feira. A liderança final, depois dos dois segmentos, ficou com Gabriel Casagrande da A. Mattheis Vogel.
A primeira parte da sessão contou apenas com pilotos das equipes Full Time e RC. Alfredinho Ibiapina, da Full Time, liderou o segmento com o tempo de 37s045, seguido por Firás Fahs e Tito Giaffone. O campeão da temporada regular Thiago Camilo foi o nono colocado.
A segunda metade foi destinada aos pilotos das equipes Pole Motorsport, Cavaleiro Sport e A.Mattheis Vogel. Gabriel Casagrande, da A.Mattheis Vogel, foi o líder, com o tempo de 36s856,sendo o mais rápido geral. Ricardo Maurício fechou em segundo e Tatiana Calderón completou os três primeiros.
Resultado grupo 1
Claro! Organizei as informações da imagem em tabela:
|
Pos.
|
Nº
|
Nome
|
Modelo
|
Classe
|
Best Tm
|
In
|
Diff
|
Gap
|
Laps
|
1
|
8
|
ALFREDINHO IBIAPINA
|
Ford
|
CHA
|
37.045
|
18
|
—
|
—
|
22
|
2
|
3
|
FIRÁS FAHS
|
GM
|
CHA
|
37.056
|
23
|
0.011
|
0.011
|
23
|
3
|
15
|
TITO GIAFFONE
|
Ford
|
CHA
|
37.087
|
23
|
0.042
|
0.031
|
23
|
4
|
0
|
CACÁ BUENO
|
GM
|
BRA
|
37.155
|
6
|
0.110
|
0.068
|
6
|
5
|
57
|
FELIPE TOZZO
|
GM
|
CHA
|
37.338
|
24
|
0.293
|
0.183
|
24
|
6
|
87
|
JORGE MARTELLI
|
GM
|
BRA
|
37.420
|
14
|
0.375
|
0.082
|
14
|
7
|
11
|
WITOLD RAMASAUSKAS
|
GM
|
CHA
|
37.442
|
20
|
0.397
|
0.022
|
20
|
8
|
55
|
MURILO ROCHA
|
Ford
|
BRA
|
37.550
|
22
|
0.505
|
0.108
|
24
|
9
|
21
|
THIAGO CAMILO
|
Ford
|
BRA
|
37.827
|
10
|
0.782
|
0.277
|
15
|
10
|
46
|
VITOR GENZ
|
Ford
|
BRA
|
37.888
|
6
|
0.843
|
0.061
|
10
|
11
|
27
|
SERGIO RAMALHO
|
GM
|
BRA
|
—
|
0
|
—
|
—
|
1
Resultado grupo 2
Claro! Segue a tabela organizada:
|
Pos.
|
Nº
|
Nome
|
Modelo
|
Classe
|
Best Tm
|
In
|
Diff
|
Gap
|
Laps
|
1
|
8
|
ALFREDINHO IBIAPINA
|
Ford
|
CHA
|
37.045
|
18
|
—
|
—
|
22
|
2
|
3
|
FIRÁS FAHS
|
GM
|
CHA
|
37.056
|
23
|
0.011
|
0.011
|
23
|
3
|
15
|
TITO GIAFFONE
|
Ford
|
CHA
|
37.087
|
23
|
0.042
|
0.031
|
23
|
4
|
0
|
CACÁ BUENO
|
GM
|
BRA
|
37.155
|
6
|
0.110
|
0.068
|
6
|
5
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57
|
FELIPE TOZZO
|
GM
|
CHA
|
37.338
|
24
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0.293
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0.183
|
24
|
6
|
87
|
JORGE MARTELLI
|
GM
|
BRA
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37.420
|
14
|
0.375
|
0.082
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14
|
7
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11
|
WITOLD RAMASAUSKAS
|
GM
|
CHA
|
37.442
|
20
|
0.397
|
0.022
|
20
|
8
|
55
|
MURILO ROCHA
|
Ford
|
BRA
|
37.550
|
22
|
0.505
|
0.108
|
24
|
9
|
21
|
THIAGO CAMILO
|
Ford
|
BRA
|
37.827
|
10
|
0.782
|
0.277
|
15
|
10
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46
|
VITOR GENZ
|
Ford
|
BRA
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37.888
|
6
|
0.843
|
0.061
|
10
|
11
|
27
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SERGIO RAMALHO
|
GM
|
BRA
|
—
|
0
|
—
|
—
|
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Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
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