Abrindo oficialmente o fim de semana em Chapecó e dos playoffs, a NASCAR Brasil realizou o primeiro treino livre na tarde desta sexta-feira. A liderança final, depois dos dois segmentos, ficou com Gabriel Casagrande da A. Mattheis Vogel.

A primeira parte da sessão contou apenas com pilotos das equipes Full Time e RC. Alfredinho Ibiapina, da Full Time, liderou o segmento com o tempo de 37s045, seguido por Firás Fahs e Tito Giaffone. O campeão da temporada regular Thiago Camilo foi o nono colocado.

A segunda metade foi destinada aos pilotos das equipes Pole Motorsport, Cavaleiro Sport e A.Mattheis Vogel. Gabriel Casagrande, da A.Mattheis Vogel, foi o líder, com o tempo de 36s856,sendo o mais rápido geral. Ricardo Maurício fechou em segundo e Tatiana Calderón completou os três primeiros.

Resultado grupo 1

Claro! Organizei as informações da imagem em tabela: Pos. Nº Nome Modelo Classe Best Tm In Diff Gap Laps 1 8 ALFREDINHO IBIAPINA Ford CHA 37.045 18 — — 22 2 3 FIRÁS FAHS GM CHA 37.056 23 0.011 0.011 23 3 15 TITO GIAFFONE Ford CHA 37.087 23 0.042 0.031 23 4 0 CACÁ BUENO GM BRA 37.155 6 0.110 0.068 6 5 57 FELIPE TOZZO GM CHA 37.338 24 0.293 0.183 24 6 87 JORGE MARTELLI GM BRA 37.420 14 0.375 0.082 14 7 11 WITOLD RAMASAUSKAS GM CHA 37.442 20 0.397 0.022 20 8 55 MURILO ROCHA Ford BRA 37.550 22 0.505 0.108 24 9 21 THIAGO CAMILO Ford BRA 37.827 10 0.782 0.277 15 10 46 VITOR GENZ Ford BRA 37.888 6 0.843 0.061 10 11 27 SERGIO RAMALHO GM BRA — 0 — — 1

Resultado grupo 2

Claro! Segue a tabela organizada: Pos. Nº Nome Modelo Classe Best Tm In Diff Gap Laps 1 8 ALFREDINHO IBIAPINA Ford CHA 37.045 18 — — 22 2 3 FIRÁS FAHS GM CHA 37.056 23 0.011 0.011 23 3 15 TITO GIAFFONE Ford CHA 37.087 23 0.042 0.031 23 4 0 CACÁ BUENO GM BRA 37.155 6 0.110 0.068 6 5 57 FELIPE TOZZO GM CHA 37.338 24 0.293 0.183 24 6 87 JORGE MARTELLI GM BRA 37.420 14 0.375 0.082 14 7 11 WITOLD RAMASAUSKAS GM CHA 37.442 20 0.397 0.022 20 8 55 MURILO ROCHA Ford BRA 37.550 22 0.505 0.108 24 9 21 THIAGO CAMILO Ford BRA 37.827 10 0.782 0.277 15 10 46 VITOR GENZ Ford BRA 37.888 6 0.843 0.061 10 11 27 SERGIO RAMALHO GM BRA — 0 — — 1

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