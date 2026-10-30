Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

NASCAR Brasil Chapecó

NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande lidera sexta de treino no oval de Chapecó

Fim de semana em Santa Catarina abre a primeira etapa dos playoffs

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Add as a preferred source
Gabriel Casagrande; A.Mattheis Vogel

Gabriel Casagrande; A.Mattheis Vogel

Abrindo oficialmente o fim de semana em Chapecó e dos playoffs, a NASCAR Brasil realizou o primeiro treino livre na tarde desta sexta-feira. A liderança final, depois dos dois segmentos, ficou com Gabriel Casagrande da A. Mattheis Vogel. 

Leia também:

A primeira parte da sessão contou apenas com pilotos das equipes Full Time e RC. Alfredinho Ibiapina, da Full Time, liderou o segmento com o tempo de 37s045, seguido por Firás Fahs e Tito Giaffone. O campeão da temporada regular Thiago Camilo foi o nono colocado. 

A segunda metade foi destinada aos pilotos das equipes Pole Motorsport, Cavaleiro Sport e A.Mattheis Vogel. Gabriel Casagrande, da A.Mattheis Vogel,  foi o líder, com o tempo de 36s856,sendo o mais rápido geral. Ricardo Maurício fechou em segundo e Tatiana Calderón completou os três primeiros. 

Resultado grupo 1

 

Claro! Organizei as informações da imagem em tabela:

Pos.

Nome

Modelo

Classe

Best Tm

In

Diff

Gap

Laps

1

8

ALFREDINHO IBIAPINA

Ford

CHA

37.045

18

22

2

3

FIRÁS FAHS

GM

CHA

37.056

23

0.011

0.011

23

3

15

TITO GIAFFONE

Ford

CHA

37.087

23

0.042

0.031

23

4

0

CACÁ BUENO

GM

BRA

37.155

6

0.110

0.068

6

5

57

FELIPE TOZZO

GM

CHA

37.338

24

0.293

0.183

24

6

87

JORGE MARTELLI

GM

BRA

37.420

14

0.375

0.082

14

7

11

WITOLD RAMASAUSKAS

GM

CHA

37.442

20

0.397

0.022

20

8

55

MURILO ROCHA

Ford

BRA

37.550

22

0.505

0.108

24

9

21

THIAGO CAMILO

Ford

BRA

37.827

10

0.782

0.277

15

10

46

VITOR GENZ

Ford

BRA

37.888

6

0.843

0.061

10

11

27

SERGIO RAMALHO

GM

BRA

0

1

Resultado grupo 2

 

Claro! Segue a tabela organizada:

Pos.

Nome

Modelo

Classe

Best Tm

In

Diff

Gap

Laps

1

8

ALFREDINHO IBIAPINA

Ford

CHA

37.045

18

22

2

3

FIRÁS FAHS

GM

CHA

37.056

23

0.011

0.011

23

3

15

TITO GIAFFONE

Ford

CHA

37.087

23

0.042

0.031

23

4

0

CACÁ BUENO

GM

BRA

37.155

6

0.110

0.068

6

5

57

FELIPE TOZZO

GM

CHA

37.338

24

0.293

0.183

24

6

87

JORGE MARTELLI

GM

BRA

37.420

14

0.375

0.082

14

7

11

WITOLD RAMASAUSKAS

GM

CHA

37.442

20

0.397

0.022

20

8

55

MURILO ROCHA

Ford

BRA

37.550

22

0.505

0.108

24

9

21

THIAGO CAMILO

Ford

BRA

37.827

10

0.782

0.277

15

10

46

VITOR GENZ

Ford

BRA

37.888

6

0.843

0.061

10

11

27

SERGIO RAMALHO

GM

BRA

0

1

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Tito Giaffone destaca importância de treinos para estreia da NASCAR Brasil em Chapecó
Próximo artigo NASCAR Brasil: Chapecó terá prova equilibrada, aposta Firás Fahs

Principais comentários
Mais de
Isa Fernandes

Confira como e quais pilotos participarão dos playoffs da NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Chapecó
Confira como e quais pilotos participarão dos playoffs da NASCAR Brasil

F1: Antonelli vence GP dos Estados Unidos, mas não fatura título; Bortoleto é 13º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Antonelli vence GP dos Estados Unidos, mas não fatura título; Bortoleto é 13º

F1: Frustrado, Leclerc tenta explicar fraco rendimento da Ferrari no quali dos EUA

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Frustrado, Leclerc tenta explicar fraco rendimento da Ferrari no quali dos EUA

Últimas notícias

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação para o GP do México

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação para o GP do México

F1: Verstappen critica atitude "pouco inteligente" de Lawson em incidente no TL2 do México

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1: Verstappen critica atitude "pouco inteligente" de Lawson em incidente no TL2 do México

F1: Leclerc domina sexta-feira no México e Bortoleto tem problemas no TL2; Participe da discussão AO VIVO no Sexta-Livre

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1: Leclerc domina sexta-feira no México e Bortoleto tem problemas no TL2; Participe da discussão AO VIVO no Sexta-Livre

F1: Leclerc confirma superioridade da Ferrari e lidera TL2 no México; Bortoleto é 22º com problemas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1: Leclerc confirma superioridade da Ferrari e lidera TL2 no México; Bortoleto é 22º com problemas