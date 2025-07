A quinta etapa da NASCAR Brasil traz diversas novidades para apimentar o final de semana de velocidade no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR). Piloto da casa, o paranaense Gabriel Casagrande acredita que será essencial adaptar bem o carro para a prova mais longa do campeonato até aqui, com previsão de 1h10 de disputa.

“Nós teremos uma corrida mais longa pela frente, de 100 milhas e que será realizada à noite. Então estamos ansiosos porque não estamos acostumados a enfrentar isso com esse carro da NASCAR Brasil, por isso o poder de adaptação será muito importante, mas eu confio demais no trabalho da equipe. Desde o primeiro contato com a pista nós faremos o nosso máximo para conquistar o melhor resultado neste final de semana”, diz Casagrande.

Casagrande ocupa a oitava colocação no campeonato com 72 pontos conquistados. O piloto da MX Vogel vem de uma escalada de 18º para o quarto lugar na primeira corrida da etapa passada, além de outro top-10 na prova 2 em Tarumã. Agora, o tricampeão da Stock Car mira dar a volta por cima para subir na tabela.

“Muito feliz de poder voltar à pista de casa, correr perto do público da minha região é sempre especial. Nós vamos precisar correr atrás do prejuízo, mas temos ainda algumas etapas e acredito que ainda vamos conseguir dar essa volta por cima no campeonato. Eu tenho muita fé no trabalho da equipe para isso e tenho certeza de que será uma etapa sensacional”, completa Casagrande.

A programação da NASCAR Brasil no circuito paranaense será iniciada nesta sexta-feira com o shakedown, uma sessão extra e o primeiro treino oficial. O sábado terá mais um treino livre na parte da manhã, classificação às 14h30 e a corrida de 100 milhas partir de 17h40, com previsão de 1h10 de duração.

