A sexta-feira da NASCAR Brasil abriu o final de semana que marca a terceira etapa do campeonato, em Interlagos, e o atual campeão Gabriel Casagrande promete evoluir bastante o seu carro para este sábado na capital paulista. O piloto da equipe MX Vogel acredita que ainda há uma boa margem para melhora do seu Ford Mustang número 83.

“Alguma coisa está ‘amarrando’ o carro, a gente não consegue desenvolver a velocidade. Isso desde as curvas de baixa, não somente velocidade de reta. Foram 4,5 segundos atrás. Em um dia ruim você tomar meio segundo já seria demais, então tem algo muito errado, mas vamos trabalhar para resolver. Aparentemente, pela primeira análise, não é algo no motor, mas eu senti alguma coisa vibrando muito no carro, então vamos fazer uma revisão geral junto com a equipe para ver o que a gente acha”, diz Casagrande.

“Amanhã teremos mais treino, classificação e ainda tem muita coisa pela frente. Vamos torcer para que esse problema seja resolvido”, completou.

O sábado terá uma sequência extensa com o treino livre 2 às 8h40, seguido da classificação a partir do meio-dia com Q1, Q2 e classificatório Sprint Race às 12h30. A largada da primeira corrida ocorre ainda no sábado, às 15h10, enquanto a corrida 2 está marcada para o domingo, às 12h50. As provas são exibidas pela RedeTV!, ESPN e Disney+.

