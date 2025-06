A quarta etapa da NASCAR Brasil será disputada neste final de semana no tradicional Autódromo Tarumã, em Viamão (RS), e o paranaense Gabriel Casagrande vai em busca de encurtar a distância para o líder do campeonato. Sexto colocado na tabela, o piloto da equipe MX Vogel soma 55 pontos e tenta aproveitar a rodada dupla para chegar mais próximo da ponta.

“É sempre bom voltar para Tarumã, uma das pistas mais tradicionais do nosso automobilismo. Foram feitos alguns ajustes importantes e esperamos que sejam duas corridas bastante emocionantes e que possamos chegar mais próximos da liderança”, diz Casagrande.

Na última passagem de Casagrande por Tarumã, em 2023, o piloto do carro 83 conquistou um terceiro lugar na Stock Car, sendo este um pódio importante na conquista de seu bicampeonato.

“A expectativa é a melhor possível para as duas corridas. Sabemos que essa etapa tem um regulamento diferente, com a inversão dos seis primeiros da classificação para o grid da corrida 1 e também do resultado da prova 1 para a largada 2, mas com certeza estamos preparados para esse desafio”, completa Casagrande.

A programação da NASCAR Brasil começou com o primeiro treino livre nesta sexta-feira e terá sequência no sábado, com mais um treino, a classificação e a primeira corrida, marcada para 15h15. A prova que fecha a etapa de Tarumã tem largada às 14h15 de domingo. RedeTV!, ESPN, Disney+ e YouTube mostram a etapa ao vivo.

HADJAR sobre BORTOLETO: "IMPRESSIONANTE MAS NÃO SURPREENDE". Leclerc na MERCEDES? Ferrari vive CAOS!

Watch: HADJAR sobre BORTOLETO: "IMPRESSIONANTE MAS NÃO SURPREENDE". Leclerc na MERCEDES? Ferrari vive CAOS!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!