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NASCAR Brasil Velocitta

NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande tenta retomar liderança no Velocitta

Terceiro colocado no campeonato, piloto da AMattheis Vogel acumula vitórias na temporada e segue na busca de mais um título

Publicado:
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Gabriel Casagrande

Foto de: Rodrigo Guimarães

Tricampeão da NASCAR Special Edition e campeão overall da NASCAR Brasil, Gabriel Casagrande busca retomar a liderança da temporada 2026 neste final de semana no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). O paranaense ocupa a terceira colocação no campeonato com 79 pontos, sendo apenas dois atrás do vice-líder.

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“O Velocitta é uma pista que eu gosto bastante, uma das minhas preferidas no Brasil e esperamos fazer boas corridas por lá. A equipe vem em um ótimo momento, com vitórias nas três etapas disputadas, então isso nos anima muito para fazer um grande trabalho e assim conseguirmos somar muitos pontos“, diz Casagrande.

Ele venceu provas em Cascavel (PR) e Santa Cruz do Sul (RS) neste ano. Por conta de um toque recebido na roda dianteira em Interlagos, na última etapa, o piloto não foi ao pódio e tenta retomar o caminho dos primeiros lugares no Velocitta.

A programação da NASCAR Brasil no Velocitta tem início na sexta-feira, quando será realizado o primeiro treino livre. O sábado contará com mais um ensaio e a classificação seguida da Sprint Race, com início às 13h. O domingo é reservado para as corridas, marcadas para 9h e 14h15. SBT e NSports transmitem a primeira prova, enquanto ESPN e Disney+ mostram a corrida 2. O canal da categoria no YouTube exibe a programação completa a partir da classificação.

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