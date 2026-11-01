NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande vence de ponta a ponta primeira corrida da história em Chapecó
Piloto da A. Mattheis Vogel está a um ponto do líder Arthur Gama
Foto de: Divulgacao
Entrou pra história! Gabriel Casagrande liderou de ponta a ponta e venceu a primeira corrida da história do Autódromo de Chapecó. O piloto da A. Mattheis Vogel saiu na frente na primeira disputa dos playoffs da NASCAR Brasil.
O pódio foi composto por uma dobradinha da equipe A. Mattheis Vogel, com Gui Backes em segundo e Murilo Rocha, da Full Time, em terceiro. Por ter cruzado a linha de chegada em quarto lugar, Arhur Gama é o novo líder, por apenas um ponto de vantagem sobre Casagrande.
Thiago Camilo, que era o P1 até o início do domingo, abandonou a corrida e caiu para o terceiro lugar.
A corrida
Gabriel Casagrande conseguiu manter a liderança da corrida segurando o ímpeto de Murilo Rocha que vinha logo atrás. Murilo acabou perdendo uma posição para o companheiro de equipe de Casagrande, Gui Backes.
Restando 21 minutos para o fim da prova, a bandeira amarela foi acionada por conta de um acidente com Juninho Berlanda, Tito Giaffone e Firás Fahs. O safety car precisou entrar para conduzir o pelotão enquanto resgatavam o carro de Berlanda.
Na relargada, Backes 'protegeu' Casagrande de um possível ataque de Rocha. O pole manteve a liderança da prova. Mais ao fundo do grid, Giaffone e Sergio Ramalho colocaram lado a lado na disputa pela 12ª colocação.
O líder Thiago Camilo, restando 13 minutos para o fim, sofreu um toque de Felipinho Tozzo e rodou na pista cainda para a última colocação. O safety car entrou cena novamente, mas não durou muito tempo. Na relargada, uma linha de quatro carros se formou, mas Backes conseguiu manter sua segunda colocação.
O carro de segurança apareceu, mais uma vez devido a um giro de Rafaela Ferreira. No reinício da corrida, Backes e Ricardo Maurício dueleram pela segunda colocação. Contudo, a bandeira verde não durou muito tempo. Rafa Ferreira rodou novamente e Dudes Castroneves, ao mesmo tempo, teve uma quebra de suspensão.
Um pouco mais a frente, Tatiana Calderón conseguiu conquistar a terceira colocação uma vez que Maurício teve problemas com o pneu e precisou reotrnar aos boxes. Assim como nas outras, Casagrande segurou o P1. Contudo, Calderón acabou se dando mal na relargada caindo para 19º.
Na última volta, Backes ainda tentou dar o bote em Casagrande, mas o piloto catarinense segurou a vitória.
Resultado
|POS
|PIC
|#
|NOME
|EQUIPE
|MODELO
|CLASSE
|VOLTAS
|TEMPO TOTAL
|DIFF
|GAP
|ÚLTIMA VOLTA
|MELHOR VOLTA
|IN
|1
|1
|83
|Gabriel Casagrande
|Vogel
|GM
|BRA
|28
|23:49.572
|37.241
|37.062
|12
|2
|1
|28
|Gui Backes
|Vogel
|Ford
|CHA
|28
|23:50.184
|0.612
|0.612
|37.403
|37.105
|11
|3
|2
|55
|Murilo Rocha
|Full Time
|Ford
|CHA
|28
|23:50.649
|1.077
|0.465
|37.248
|37.248
|28
|4
|2
|9
|Arthur Gama
|Cavaleiro Sports
|GM
|BRA
|28
|23:51.840
|2.268
|1.191
|37.206
|37.206
|28
|5
|3
|99
|Galid Osman
|Cavaleiro Sports
|GM
|BRA
|28
|23:53.518
|3.946
|1.678
|37.586
|37.225
|17
|6
|4
|87
|Jorge Martelli
|Team RC
|GM
|BRA
|28
|23:53.946
|4.374
|0.428
|37.656
|37.404
|12
|7
|3
|3
|Firás Fahs
|Team RC
|GM
|CHA
|28
|23:54.024
|4.452
|0.078
|38.390
|37.434
|9
|8
|4
|11
|Witold Ramasauskas
|Team RC
|GM
|CHA
|28
|23:54.523
|4.951
|0.499
|37.792
|37.792
|28
|9
|4
|8
|Alfredinho Ibiapina
|Full Time
|Ford
|CHA
|28
|23:54.988
|5.416
|0.465
|37.737
|37.569
|12
|10
|5
|21
|Thiago Camilo
|Full Time
|Ford
|BRA
|28
|23:55.521
|5.949
|0.533
|37.808
|37.808
|28
|11
|6
|0
|Cacá Bueno
|Team RC
|GM
|BRA
|28
|23:55.682
|6.110
|0.161
|37.752
|37.752
|28
|12
|7
|10
|Ricardo Zonta
|Cavaleiro Sports
|GM
|BRA
|28
|23:55.887
|6.315
|0.205
|37.486
|37.486
|28
|13
|6
|25
|Tatiana Calderon
|SG28 by Pole
|Ford
|CHA
|28
|23:56.118
|6.546
|0.231
|37.455
|37.322
|11
|14
|8
|5
|Denis Navarro
|Cavaleiro Sports
|GM
|BRA
|28
|23:52.142
|7.570
|1.024
|37.230
|37.230
|28
|15
|7
|97
|Bruna Tomaselli
|SG28 by Pole
|Ford
|CHA
|28
|23:58.415
|8.843
|1.273
|39.407
|37.441
|10
|16
|8
|13
|Thomas Krasonis
|Vogel
|GM
|CHA
|28
|23:58.974
|9.402
|0.559
|39.044
|38.025
|10
|17
|9
|46
|Vitor Genz
|Full Time
|Ford
|BRA
|28
|23:58.986
|9.414
|0.012
|38.508
|38.333
|9
|18
|9
|15
|Tito Giaffone
|Full Time
|Ford
|CHA
|28
|23:54.247
|11.675
|2.261
|37.484
|37.484
|28
|19
|10
|7
|Rafaela Ferreira
|Cavaleiro Sports
|Ford
|CHA
|28
|23:56.550
|13.978
|2.303
|37.939
|37.939
|28
|20
|11
|57
|Felipe Tozzo
|Team RC
|GM
|CHA
|28
|23:56.888
|14.316
|0.338
|37.904
|37.904
|28
|21
|10
|27
|Sergio Ramalho
|Team RC
|GM
|BRA
|28
|24:01.598
|17.026
|2.710
|40.313
|37.774
|12
|22
|12
|72
|Antonella Bassani
|Full Time
|Ford
|CHA
|27
|23:22.144
|1 Volta
|1 Volta
|Pit In
|38.264
|17
|23
|11
|90
|Ricardo Mauricio
|Cavaleiro by Pole
|GM
|BRA
|21
|17:17.101
|7 Voltas
|6 Voltas
|Pit In
|37.276
|17
|24
|13
|34
|Dudes Castroneves
|Pole Motorsport
|GM
|CHA
|21
|17:43.294
|7 Voltas
|26.193
|1:02.778
|38.162
|10
|—
|—
|17
|Juninho Berlanda
|Vogel
|Ford
|CHA
|1
|42.320
|27 Voltas
|20 Voltas
|39.889
|39.889
|1
Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Moreira aponta problemas na moto da Honda após queda no GP da Malásia
Murilo Rocha inaugura pista de Chapecó com pódio na NASCAR Brasil
Autódromo de Chapecó conquista pilotos da NASCAR Brasil
MotoGP - Miller se manifesta contra GP do Catar: “Ninguém quer ir, mas corremos o risco de sofrer sanções”
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários