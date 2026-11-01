Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Relato da corrida
NASCAR Brasil Chapecó

NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande vence de ponta a ponta primeira corrida da história em Chapecó

Piloto da A. Mattheis Vogel está a um ponto do líder Arthur Gama

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Add as a preferred source
Gabriel Casagrande; A. Mattheis Vogel

Foto de: Divulgacao

Entrou pra história! Gabriel Casagrande liderou de ponta a ponta e venceu a primeira corrida da história do Autódromo de Chapecó. O piloto da A. Mattheis Vogel saiu na frente na primeira disputa dos playoffs da NASCAR Brasil

Leia também:

O pódio foi composto por uma dobradinha da equipe A. Mattheis Vogel, com Gui Backes em segundo e Murilo Rocha, da Full Time, em terceiro. Por ter cruzado a linha de chegada em quarto lugar, Arhur Gama é o novo líder, por apenas um ponto de vantagem sobre Casagrande. 

Thiago Camilo, que era o P1 até o início do domingo, abandonou a corrida e caiu para o terceiro lugar. 

A corrida

Gabriel Casagrande conseguiu manter a liderança da corrida segurando o ímpeto de Murilo Rocha que vinha logo atrás. Murilo acabou perdendo uma posição para o companheiro de equipe de Casagrande, Gui Backes.

Restando 21 minutos para o fim da prova, a bandeira amarela foi acionada por conta de um acidente com Juninho Berlanda, Tito Giaffone e Firás Fahs. O safety car precisou entrar para conduzir o pelotão enquanto resgatavam o carro de Berlanda. 

 

Na relargada, Backes 'protegeu' Casagrande de um possível ataque de Rocha. O pole manteve a liderança da prova. Mais ao fundo do grid, Giaffone e Sergio Ramalho colocaram lado a lado na disputa pela 12ª colocação.

O líder Thiago Camilo, restando 13 minutos para o fim, sofreu um toque de Felipinho Tozzo e rodou na pista cainda para a última colocação. O safety car entrou cena novamente, mas não durou muito tempo. Na relargada, uma linha de quatro carros se formou, mas Backes conseguiu manter sua segunda colocação. 

 

O carro de segurança apareceu, mais uma vez devido a um giro de Rafaela Ferreira. No reinício da corrida, Backes e Ricardo Maurício dueleram pela segunda colocação. Contudo, a bandeira verde não durou muito tempo. Rafa Ferreira rodou novamente e Dudes Castroneves, ao mesmo tempo, teve uma quebra de suspensão. 

Um pouco mais a frente, Tatiana Calderón conseguiu conquistar a terceira colocação uma vez que Maurício teve problemas com o pneu e precisou reotrnar aos boxes. Assim como nas outras, Casagrande segurou o P1. Contudo, Calderón acabou se dando mal na relargada caindo para 19º. 

 

Na última volta, Backes ainda tentou dar o bote em Casagrande, mas o piloto catarinense segurou a vitória. 

Resultado

POS PIC # NOME EQUIPE MODELO CLASSE VOLTAS TEMPO TOTAL DIFF GAP ÚLTIMA VOLTA MELHOR VOLTA IN
1 1 83 Gabriel Casagrande Vogel GM BRA 28 23:49.572     37.241 37.062 12
2 1 28 Gui Backes Vogel Ford CHA 28 23:50.184 0.612 0.612 37.403 37.105 11
3 2 55 Murilo Rocha Full Time Ford CHA 28 23:50.649 1.077 0.465 37.248 37.248 28
4 2 9 Arthur Gama Cavaleiro Sports GM BRA 28 23:51.840 2.268 1.191 37.206 37.206 28
5 3 99 Galid Osman Cavaleiro Sports GM BRA 28 23:53.518 3.946 1.678 37.586 37.225 17
6 4 87 Jorge Martelli Team RC GM BRA 28 23:53.946 4.374 0.428 37.656 37.404 12
7 3 3 Firás Fahs Team RC GM CHA 28 23:54.024 4.452 0.078 38.390 37.434 9
8 4 11 Witold Ramasauskas Team RC GM CHA 28 23:54.523 4.951 0.499 37.792 37.792 28
9 4 8 Alfredinho Ibiapina Full Time Ford CHA 28 23:54.988 5.416 0.465 37.737 37.569 12
10 5 21 Thiago Camilo Full Time Ford BRA 28 23:55.521 5.949 0.533 37.808 37.808 28
11 6 0 Cacá Bueno Team RC GM BRA 28 23:55.682 6.110 0.161 37.752 37.752 28
12 7 10 Ricardo Zonta Cavaleiro Sports GM BRA 28 23:55.887 6.315 0.205 37.486 37.486 28
13 6 25 Tatiana Calderon SG28 by Pole Ford CHA 28 23:56.118 6.546 0.231 37.455 37.322 11
14 8 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports GM BRA 28 23:52.142 7.570 1.024 37.230 37.230 28
15 7 97 Bruna Tomaselli SG28 by Pole Ford CHA 28 23:58.415 8.843 1.273 39.407 37.441 10
16 8 13 Thomas Krasonis Vogel GM CHA 28 23:58.974 9.402 0.559 39.044 38.025 10
17 9 46 Vitor Genz Full Time Ford BRA 28 23:58.986 9.414 0.012 38.508 38.333 9
18 9 15 Tito Giaffone Full Time Ford CHA 28 23:54.247 11.675 2.261 37.484 37.484 28
19 10 7 Rafaela Ferreira Cavaleiro Sports Ford CHA 28 23:56.550 13.978 2.303 37.939 37.939 28
20 11 57 Felipe Tozzo Team RC GM CHA 28 23:56.888 14.316 0.338 37.904 37.904 28
21 10 27 Sergio Ramalho Team RC GM BRA 28 24:01.598 17.026 2.710 40.313 37.774 12
22 12 72 Antonella Bassani Full Time Ford CHA 27 23:22.144 1 Volta 1 Volta Pit In 38.264 17
23 11 90 Ricardo Mauricio Cavaleiro by Pole GM BRA 21 17:17.101 7 Voltas 6 Voltas Pit In 37.276 17
24 13 34 Dudes Castroneves Pole Motorsport GM CHA 21 17:43.294 7 Voltas 26.193 1:02.778 38.162 10
17 Juninho Berlanda Vogel Ford CHA 1 42.320 27 Voltas 20 Voltas 39.889 39.889 1

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande voa no oval de Chapecó e garante primeira pole dos playoffs

Principais comentários
Mais de
Isa Fernandes

Autódromo de Chapecó conquista pilotos da NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Chapecó
Autódromo de Chapecó conquista pilotos da NASCAR Brasil

NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande voa no oval de Chapecó e garante primeira pole dos playoffs

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Chapecó
NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande voa no oval de Chapecó e garante primeira pole dos playoffs

Rafaela Ferreira confirma que retornará ao automobilismo brasileiro em 2027

F1 Academy
F1 Academy
Rafaela Ferreira confirma que retornará ao automobilismo brasileiro em 2027

Últimas notícias

MotoGP: Moreira aponta problemas na moto da Honda após queda no GP da Malásia

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Malásia
MotoGP: Moreira aponta problemas na moto da Honda após queda no GP da Malásia

Murilo Rocha inaugura pista de Chapecó com pódio na NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Chapecó
Murilo Rocha inaugura pista de Chapecó com pódio na NASCAR Brasil

Autódromo de Chapecó conquista pilotos da NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Chapecó
Autódromo de Chapecó conquista pilotos da NASCAR Brasil

MotoGP - Miller se manifesta contra GP do Catar: “Ninguém quer ir, mas corremos o risco de sofrer sanções”

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Malásia
MotoGP - Miller se manifesta contra GP do Catar: “Ninguém quer ir, mas corremos o risco de sofrer sanções”