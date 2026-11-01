Entrou pra história! Gabriel Casagrande liderou de ponta a ponta e venceu a primeira corrida da história do Autódromo de Chapecó. O piloto da A. Mattheis Vogel saiu na frente na primeira disputa dos playoffs da NASCAR Brasil.

O pódio foi composto por uma dobradinha da equipe A. Mattheis Vogel, com Gui Backes em segundo e Murilo Rocha, da Full Time, em terceiro. Por ter cruzado a linha de chegada em quarto lugar, Arhur Gama é o novo líder, por apenas um ponto de vantagem sobre Casagrande.

Thiago Camilo, que era o P1 até o início do domingo, abandonou a corrida e caiu para o terceiro lugar.

A corrida

Gabriel Casagrande conseguiu manter a liderança da corrida segurando o ímpeto de Murilo Rocha que vinha logo atrás. Murilo acabou perdendo uma posição para o companheiro de equipe de Casagrande, Gui Backes.

Restando 21 minutos para o fim da prova, a bandeira amarela foi acionada por conta de um acidente com Juninho Berlanda, Tito Giaffone e Firás Fahs. O safety car precisou entrar para conduzir o pelotão enquanto resgatavam o carro de Berlanda.

Na relargada, Backes 'protegeu' Casagrande de um possível ataque de Rocha. O pole manteve a liderança da prova. Mais ao fundo do grid, Giaffone e Sergio Ramalho colocaram lado a lado na disputa pela 12ª colocação.

O líder Thiago Camilo, restando 13 minutos para o fim, sofreu um toque de Felipinho Tozzo e rodou na pista cainda para a última colocação. O safety car entrou cena novamente, mas não durou muito tempo. Na relargada, uma linha de quatro carros se formou, mas Backes conseguiu manter sua segunda colocação.

O carro de segurança apareceu, mais uma vez devido a um giro de Rafaela Ferreira. No reinício da corrida, Backes e Ricardo Maurício dueleram pela segunda colocação. Contudo, a bandeira verde não durou muito tempo. Rafa Ferreira rodou novamente e Dudes Castroneves, ao mesmo tempo, teve uma quebra de suspensão.

Um pouco mais a frente, Tatiana Calderón conseguiu conquistar a terceira colocação uma vez que Maurício teve problemas com o pneu e precisou reotrnar aos boxes. Assim como nas outras, Casagrande segurou o P1. Contudo, Calderón acabou se dando mal na relargada caindo para 19º.

Na última volta, Backes ainda tentou dar o bote em Casagrande, mas o piloto catarinense segurou a vitória.

Resultado

POS PIC # NOME EQUIPE MODELO CLASSE VOLTAS TEMPO TOTAL DIFF GAP ÚLTIMA VOLTA MELHOR VOLTA IN 1 1 83 Gabriel Casagrande Vogel GM BRA 28 23:49.572 37.241 37.062 12 2 1 28 Gui Backes Vogel Ford CHA 28 23:50.184 0.612 0.612 37.403 37.105 11 3 2 55 Murilo Rocha Full Time Ford CHA 28 23:50.649 1.077 0.465 37.248 37.248 28 4 2 9 Arthur Gama Cavaleiro Sports GM BRA 28 23:51.840 2.268 1.191 37.206 37.206 28 5 3 99 Galid Osman Cavaleiro Sports GM BRA 28 23:53.518 3.946 1.678 37.586 37.225 17 6 4 87 Jorge Martelli Team RC GM BRA 28 23:53.946 4.374 0.428 37.656 37.404 12 7 3 3 Firás Fahs Team RC GM CHA 28 23:54.024 4.452 0.078 38.390 37.434 9 8 4 11 Witold Ramasauskas Team RC GM CHA 28 23:54.523 4.951 0.499 37.792 37.792 28 9 4 8 Alfredinho Ibiapina Full Time Ford CHA 28 23:54.988 5.416 0.465 37.737 37.569 12 10 5 21 Thiago Camilo Full Time Ford BRA 28 23:55.521 5.949 0.533 37.808 37.808 28 11 6 0 Cacá Bueno Team RC GM BRA 28 23:55.682 6.110 0.161 37.752 37.752 28 12 7 10 Ricardo Zonta Cavaleiro Sports GM BRA 28 23:55.887 6.315 0.205 37.486 37.486 28 13 6 25 Tatiana Calderon SG28 by Pole Ford CHA 28 23:56.118 6.546 0.231 37.455 37.322 11 14 8 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports GM BRA 28 23:52.142 7.570 1.024 37.230 37.230 28 15 7 97 Bruna Tomaselli SG28 by Pole Ford CHA 28 23:58.415 8.843 1.273 39.407 37.441 10 16 8 13 Thomas Krasonis Vogel GM CHA 28 23:58.974 9.402 0.559 39.044 38.025 10 17 9 46 Vitor Genz Full Time Ford BRA 28 23:58.986 9.414 0.012 38.508 38.333 9 18 9 15 Tito Giaffone Full Time Ford CHA 28 23:54.247 11.675 2.261 37.484 37.484 28 19 10 7 Rafaela Ferreira Cavaleiro Sports Ford CHA 28 23:56.550 13.978 2.303 37.939 37.939 28 20 11 57 Felipe Tozzo Team RC GM CHA 28 23:56.888 14.316 0.338 37.904 37.904 28 21 10 27 Sergio Ramalho Team RC GM BRA 28 24:01.598 17.026 2.710 40.313 37.774 12 22 12 72 Antonella Bassani Full Time Ford CHA 27 23:22.144 1 Volta 1 Volta Pit In 38.264 17 23 11 90 Ricardo Mauricio Cavaleiro by Pole GM BRA 21 17:17.101 7 Voltas 6 Voltas Pit In 37.276 17 24 13 34 Dudes Castroneves Pole Motorsport GM CHA 21 17:43.294 7 Voltas 26.193 1:02.778 38.162 10 — — 17 Juninho Berlanda Vogel Ford CHA 1 42.320 27 Voltas 20 Voltas 39.889 39.889 1

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