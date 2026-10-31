NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande voa no oval de Chapecó e garante primeira pole dos playoffs
Corridas acontecem neste domingo
Foto de: Rodrigo Guimarães
Gabriel Casagrande voou no oval de Chapecó e conquistou a pole da primeira etapa dos playoffs da NASCAR Brasil. O paranaense da A. Mattheis Vogel cravou o tempo de 37s171.
Murilo Rocha, da Full Time, larga da segunda colocação e Gui Backes, também da A. Mattheis Vogel, completa os três primeiros. O líder Thiago Camilo larga apenas da 19ª colocação.
A classificação
Assim como em Curvelo, a classificação aconteceu da seguinte forma: dois pilotos iam para pista por vez, tendo um limite máximo de três voltas. A ordem de saída foi 'ao contrário', do pior piloto na média dos treinos livres até o melhor.
Abriram as 'atividades', Antonella Bassani e o grego Thomas Krasunis. Bassani teve como melhor volta 38s405 e Thomas 38s677. Na sequência, Arthur Gama e o novato Sergio Ramalho. Gama finalizou sua participação com 37s841 e Ramalho fez 37s878.
Galid Osman e Vitor Genz entraram posteriormente. Osman assumiu a liderança ao fazer 37s643 e Genz fez 38s131. O líder Thiago Camilo foi o sétimo a marcar tempo. Camilo fechou as três voltas em quarto, ao fazer 38s083.
Bruna Tomaselli e Denis Navarro foram a dupla na sequência. Tomaselli fez um ótimo tempo e assumiu a segunda colocação cravando 37s668. Já Navarro, veio logo atrás em terceiro e a marca de 37s754.
Dudes Castroneves e Ricardo Zonta entraram na pista. Castroneves teve 37s902 como melhor tempo e Zonta ficou com 37s967. Murilo Rocha e Witold Ramasauskas entraram na briga. Rocha assumiu a ponta ao cravar 37s458 e Ramasauskas se 'enfiou' em quinto, 37s810.
O local Jorge Martelli e Firás Fahs abriram o oitavo grupo. Martelli pegou o elavador e foi para quinto - tempo de 37s767 e Fahs logo em seguida e a marca de 37s804. Juninho Berlanda e Alfredinho Ibiapina dividiram a bateria. Berlando, piloto da casa, conseguiu o nono melhor tempo - 37s845 e Ibiapina fechou com 38s036.
Tito Giaffone e Felipinho Tozzo entraram à pista, mas não chegaram a abrir uma volta uma vez que o carro dos dois pararam ao mesmo tempo causando uma bandeira amarela. Com isso, Cacá Bueno e Tatiana Calderón se 'adiantaram'. Bueno tem como melhor volta 38s142 e Calderón assume o P2 com 37s635.
Gui Backes e Ricardo Maurício deram continuidade na classificação. Backes desbancou Tati ao fazer 37s537 e Maurício teve 37s746 como marca. Gabriel Casagrande foi sozinho para tentativa e voou para a primeira colocação cravando 37s171.
Por não ter ido à pista no momento destinado, Rafaela Ferreira teve uma volta única de tentativa, assim como Tito. Ferreira fez 38s493 e Giaffone 37s746 pegando o elavador para o oitavo lugar.
Resultado
|Pos
|PIC
|No.
|Piloto
|Equipe
|Modelo
|Classe
|Melhor Volta
|In Lap
|Gap
|Diff
|Última Volta
|Voltas
|1
|1
|83
|Gabriel Casagrande
|Vogel
|GM
|BRA
|37.171
|3
|Pit In
|3
|2
|1
|55
|Murilo Rocha
|Full Time
|Ford
|CHA
|37.458
|3
|0.287
|0.287
|Pit In
|3
|3
|2
|28
|Gui Backes
|Vogel
|Ford
|CHA
|37.537
|3
|0.079
|0.366
|Pit In
|3
|4
|3
|25
|Tatiana Calderon
|SG28 by Pole
|Ford
|CHA
|37.635
|3
|0.098
|0.464
|Pit In
|3
|5
|2
|99
|Galid Osman
|Cavaleiro Sports
|GM
|BRA
|37.643
|2
|0.008
|0.472
|Pit In
|3
|6
|4
|97
|Bruna Tomaselli
|SG28 by Pole
|Ford
|CHA
|37.668
|3
|0.025
|0.497
|Pit In
|3
|7
|3
|90
|Ricardo Mauricio
|Cavaleiro by Pole
|GM
|BRA
|37.746
|3
|0.078
|0.575
|Pit In
|3
|8
|5
|15
|Tito Giaffone
|Full Time
|Ford
|CHA
|37.746
|2
|0.575
|37.746
|2
|9
|4
|5
|Denis Navarro
|Cavaleiro Sports
|GM
|BRA
|37.754
|3
|0.008
|0.583
|Pit In
|3
|10
|5
|87
|Jorge Martelli
|Team RC
|GM
|BRA
|37.767
|3
|0.013
|0.596
|Pit In
|3
|11
|6
|3
|Firás Fahs
|Team RC
|GM
|CHA
|37.804
|3
|0.037
|0.633
|Pit In
|3
|12
|7
|11
|Witold Ramasauskas
|Team RC
|GM
|CHA
|37.810
|3
|0.006
|0.639
|Pit In
|3
|13
|6
|9
|Arthur Gama
|Cavaleiro Sports
|GM
|BRA
|37.841
|3
|0.031
|0.670
|Pit In
|3
|14
|8
|17
|Juninho Berlanda
|Vogel
|Ford
|CHA
|37.845
|3
|0.004
|0.674
|Pit In
|3
|15
|7
|27
|Sergio Ramalho
|Team RC
|GM
|BRA
|37.878
|3
|0.033
|0.707
|Pit In
|3
|16
|9
|34
|Dudes Castroneves
|Pole Motorsport
|GM
|CHA
|37.902
|2
|0.024
|0.731
|Pit In
|3
|17
|8
|10
|Ricardo Zonta
|Cavaleiro Sports
|GM
|BRA
|37.967
|3
|0.065
|0.796
|Pit In
|3
|18
|10
|8
|Alfredinho Ibiapina
|Full Time
|Ford
|CHA
|38.036
|2
|0.069
|0.865
|Pit In
|3
|19
|9
|21
|Thiago Camilo
|Full Time
|Ford
|BRA
|38.062
|2
|0.026
|0.891
|Pit In
|3
|20
|10
|46
|Vitor Genz
|Full Time
|Ford
|BRA
|38.131
|2
|0.069
|0.960
|Pit In
|3
|21
|11
|0
|Cacá Bueno
|Team RC
|GM
|BRA
|38.142
|3
|0.011
|0.971
|Pit In
|3
|22
|11
|72
|Antonella Bassani
|Full Time
|Ford
|CHA
|38.405
|3
|0.263
|1.234
|Pit In
|3
|23
|12
|7
|Rafaela Ferreira
|Cavaleiro Sports
|Ford
|CHA
|38.493
|1
|0.088
|1.322
|Pit In
|1
|24
|13
|13
|Thomas Krasonis
|Vogel
|GM
|CHA
|38.677
|3
|0.184
|1.506
|Pit In
|3
|25
|14
|57
|Felipe Tozzo
|Team RC
|GM
|CHA
|0
Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
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