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Relato de classificação
NASCAR Brasil Chapecó

NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande voa no oval de Chapecó e garante primeira pole dos playoffs

Corridas acontecem neste domingo

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Publicado:
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Foto de: Rodrigo Guimarães

Gabriel Casagrande voou no oval de Chapecó e conquistou a pole da primeira etapa dos playoffs da NASCAR Brasil. O paranaense da A. Mattheis Vogel cravou o tempo de 37s171.

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Murilo Rocha, da Full Time, larga da segunda colocação e Gui Backes, também da A. Mattheis Vogel, completa  os três primeiros. O líder Thiago Camilo larga apenas da 19ª colocação. 

A classificação

Assim como em Curvelo, a classificação aconteceu da seguinte forma: dois pilotos iam para pista por vez, tendo um limite máximo de três voltas. A ordem de saída foi 'ao contrário', do pior piloto na média dos treinos livres até o melhor. 

Abriram as 'atividades', Antonella Bassani e o grego Thomas Krasunis. Bassani teve como melhor volta 38s405 e Thomas 38s677. Na sequência, Arthur Gama e o novato Sergio Ramalho. Gama finalizou sua participação com 37s841 e Ramalho fez 37s878. 

Galid Osman e Vitor Genz entraram posteriormente. Osman assumiu a liderança ao fazer 37s643 e Genz fez 38s131. O líder Thiago Camilo foi o sétimo a marcar tempo. Camilo fechou as três voltas em quarto, ao fazer 38s083. 

Bruna Tomaselli e Denis Navarro foram a dupla na sequência. Tomaselli fez um ótimo tempo e assumiu a segunda colocação cravando 37s668. Já Navarro, veio logo atrás em terceiro e a marca de 37s754. 

Dudes Castroneves e Ricardo Zonta entraram na pista. Castroneves teve 37s902 como melhor tempo e Zonta ficou com 37s967. Murilo Rocha e Witold Ramasauskas entraram na briga. Rocha assumiu a ponta ao cravar 37s458 e Ramasauskas se 'enfiou' em quinto, 37s810. 

O local Jorge Martelli e Firás Fahs abriram o oitavo grupo. Martelli pegou o elavador e foi para quinto - tempo de 37s767 e Fahs logo em seguida e a marca de 37s804. Juninho Berlanda e Alfredinho Ibiapina dividiram a bateria. Berlando, piloto da casa, conseguiu o nono melhor tempo - 37s845 e Ibiapina fechou com 38s036. 

Tito Giaffone e Felipinho Tozzo entraram à pista, mas não chegaram a abrir uma volta uma vez que o carro dos dois pararam ao mesmo tempo causando uma bandeira amarela. Com isso, Cacá Bueno e Tatiana Calderón se 'adiantaram'. Bueno tem como melhor volta 38s142 e Calderón assume o P2 com 37s635. 

Gui Backes e Ricardo Maurício deram continuidade na classificação. Backes desbancou Tati ao fazer 37s537 e Maurício teve 37s746 como marca. Gabriel Casagrande foi sozinho para tentativa e voou para a primeira colocação cravando 37s171.

Por não ter ido à pista no momento destinado, Rafaela Ferreira teve uma volta única de tentativa, assim como Tito. Ferreira fez 38s493 e Giaffone 37s746 pegando o elavador para o oitavo lugar. 

Resultado

Pos PIC No. Piloto Equipe Modelo Classe Melhor Volta In Lap Gap Diff Última Volta Voltas
1 1 83 Gabriel Casagrande Vogel GM BRA 37.171 3     Pit In 3
2 1 55 Murilo Rocha Full Time Ford CHA 37.458 3 0.287 0.287 Pit In 3
3 2 28 Gui Backes Vogel Ford CHA 37.537 3 0.079 0.366 Pit In 3
4 3 25 Tatiana Calderon SG28 by Pole Ford CHA 37.635 3 0.098 0.464 Pit In 3
5 2 99 Galid Osman Cavaleiro Sports GM BRA 37.643 2 0.008 0.472 Pit In 3
6 4 97 Bruna Tomaselli SG28 by Pole Ford CHA 37.668 3 0.025 0.497 Pit In 3
7 3 90 Ricardo Mauricio Cavaleiro by Pole GM BRA 37.746 3 0.078 0.575 Pit In 3
8 5 15 Tito Giaffone Full Time Ford CHA 37.746 2   0.575 37.746 2
9 4 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports GM BRA 37.754 3 0.008 0.583 Pit In 3
10 5 87 Jorge Martelli Team RC GM BRA 37.767 3 0.013 0.596 Pit In 3
11 6 3 Firás Fahs Team RC GM CHA 37.804 3 0.037 0.633 Pit In 3
12 7 11 Witold Ramasauskas Team RC GM CHA 37.810 3 0.006 0.639 Pit In 3
13 6 9 Arthur Gama Cavaleiro Sports GM BRA 37.841 3 0.031 0.670 Pit In 3
14 8 17 Juninho Berlanda Vogel Ford CHA 37.845 3 0.004 0.674 Pit In 3
15 7 27 Sergio Ramalho Team RC GM BRA 37.878 3 0.033 0.707 Pit In 3
16 9 34 Dudes Castroneves Pole Motorsport GM CHA 37.902 2 0.024 0.731 Pit In 3
17 8 10 Ricardo Zonta Cavaleiro Sports GM BRA 37.967 3 0.065 0.796 Pit In 3
18 10 8 Alfredinho Ibiapina Full Time Ford CHA 38.036 2 0.069 0.865 Pit In 3
19 9 21 Thiago Camilo Full Time Ford BRA 38.062 2 0.026 0.891 Pit In 3
20 10 46 Vitor Genz Full Time Ford BRA 38.131 2 0.069 0.960 Pit In 3
21 11 0 Cacá Bueno Team RC GM BRA 38.142 3 0.011 0.971 Pit In 3
22 11 72 Antonella Bassani Full Time Ford CHA 38.405 3 0.263 1.234 Pit In 3
23 12 7 Rafaela Ferreira Cavaleiro Sports Ford CHA 38.493 1 0.088 1.322 Pit In 1
24 13 13 Thomas Krasonis Vogel GM CHA 38.677 3 0.184 1.506 Pit In 3
25 14 57 Felipe Tozzo Team RC GM CHA           0

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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