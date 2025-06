NASCAR Brasil: Gabryel Romano busca repetir sucesso em solo gaúcho

No embalo da vitória impressionante em Interlagos, o paulistano Gabryel Romano desembarca no Rio Grande do Sul neste fim de semana cheio de confiança. A quarta etapa da NASCAR Brasil, marcada para os dias 13, 14 e 15 de junho, no Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), pode consolidar o piloto da RMattheis entre os primeiros colocados da categoria Challenge.

A vitória em maio, na capital paulista, marcou uma virada de chave na temporada. “Interlagos foi inesquecível. Larguei em último e fui escalando o pelotão nas relargadas”, lembra Romano, que pilota o Chevrolet Camaro #56.

Com apenas 17 anos, o piloto já mostra maturidade dentro e fora da pista. Após um ano de estreia consistente em 2024, com pódios em todas as etapas, Romano enfrentou dificuldades no início da nova temporada, mas, ao que tudo indica, o ajuste ideal foi encontrado.

“Nas duas primeiras corridas deste ano estávamos em fase de adaptação. Em Interlagos, voltamos a ser competitivos. Em Tarumã, vamos com foco total. Nosso objetivo é claro: brigar na frente e sair com um bom resultado”, afirma.

Velho conhecido dos pilotos, o circuito de Tarumã é um dos mais velozes do país e exige precisão nas tomadas de decisão. É o tipo de pista que agrada Romano. “Gosto muito de correr lá. É rápido, técnico e exige total concentração”, comenta.

Romano chega à etapa #inverserace posicionado entre os cinco primeiros da categoria. Com mais confiança e desempenho em alta, o jovem piloto paulistano quer seguir subindo, e não esconde a ambição.

Para os fãs que pretendem acompanhar o desempenho do piloto nas corridas em Tarumã, a etapa terá transmissão ao vivo feita pela RedeTV (TV aberta), ESPN e Disney + (TV fechada), além do canal oficial da categoria no YouTube (@NASCARBrasil).

PROGRAMAÇÃO 4ª ETAPA - INVERSE RACE

Quinta-feira, 12 de junho

17h15 às 18h00 – Track walk

Sexta-feira, 13 de junho

Portões fechados para o público

09h10 - Briefing

09h50 às 10h10 - NASCAR Brasil - Shakedown 1

12h25 às 13h10 - NASCAR Brasil - Treino Extra Classe Challenge

15h30 às 16h15 - NASCAR Brasil - Treino Oficial 1 (máxmo 18 voltas)

Sábado, 14 de junho

Abertura dos portões: 08h00

09h10 às 09h55 – NASCAR Brasil - Treino Oficial 2 (máxmo 18 voltas)

12h40 às 13h25 – NASCAR Brasil - Treino Oficial 2

11h40 às 12h40 – Qualifying – 2 voltas por carro - AO VIVO YouTube

15h15 – Volta de apresentação

15h18 – CORRIDA 1 – Etapa 4 (25 min + uma volta) - AO VIVO YouTube

Domingo, 15 de junho

Abertura dos portões: 08h00

08h30 às 08h40 – Warm Up

09h00 às 10h00 – Visitação aos Boxes

11h00 às 11h30 – Desfile Pilotos NASCAR Brasil

13h30 – Grid Walk

13h55 – Hino Nacional

14h15 – Volta de apresentação

14h18 – CORRIDA 2 – Etapa 4 (25 min + uma volta) - AO VIVO RedeTV e YouTube)

15h15 às 16h15 – Volta rápida

URGENTE: STROLL CONFIRMADO para GP do CANADÁ; DRUGOVICH NÃO fará estreia na F1 e FOCA em LE MANS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!