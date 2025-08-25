O Autódromo Velocitta, no interior paulista, foi palco da grande final do Campeonato Brasileiro da NASCAR Brasil Series 2025, com a tão esperada etapa Match Point. No fim de semana em que Rubens Barrichello levantou a taça do campeonato, Gabryel Romano acelerou o Chevrolet Camaro #56 da RMattheis em busca de fechar o ano com tudo. O jovem paulista de 17 anos mostrou velocidade nos treinos, mas acabou sendo envolvido em um acidente provocado por outros pilotos na Corrida 1, o que tirou suas chances de lutar por um resultado mais expressivo.

Se no Velocitta os pontos não vieram, Romano leva na bagagem vitórias que marcaram a temporada. Primeiro, o sonho realizado em Interlagos, o templo do automobilismo brasileiro, onde conquistou o lugar mais alto do pódio na Challenge. Depois, a façanha nas 100 Milhas Noturnas de Cascavel, uma prova inédita que uniu corrida de longa duração e a adversidade extra de ser disputada à noite. Enquanto até veteranos sentiram o peso do desafio, o jovem mostrou frieza, arrancou do fundo do pelotão e brilhou na sua categoria.

“Eu valorizo demais estas vitórias, que foram provas gigantes. Só que agora todo o foco, meu e da equipe, está no Special Edition. É um campeonato curto, intenso e vamos brigar pelo título com tudo”, afirmou Romano.

Na classificação final da Challenge 2025, o piloto terminou em sexto, com 139 pontos. Nada que apague o brilho de quem, no ano passado, subiu ao pódio em todas as etapas da estreia. Agora, Romano mira a reta final da temporada com confiança: o Special Edition, campeonato de três etapas que começa em setembro, promete ser o novo palco da sua ambição por título.

As próximas paradas serão nos autódromo de Curvelo (21/09), Velocitta (02/11) e Interlagos (07/12). Três pistas, mais dois títulos em jogo e a chance de fechar o ano em alta.

Classificação final - Campeonato Brasileiro da NASCAR Brasil Series 2025

Classe Challenge

1) #87 Jorge Martelli, Challenge, Team RC, Chevrolet Camaro, 231

2) #8 Alfredinho Ibiapina (rookie), Challenge, Full Time, Ford Mustang, 213

3) #57 Felipinho Tozzo, Challenge, Team RC, Chevrolet Camaro, 190

4) #28 Gui Backes, Challenge, Vogel, Ford Mustang, 168

5) #15 Tito Giaffone (rookie), Challenge, Full Time, Ford Mustang, 156

6) #56 Gabryel Romano, Challenge, Rmattheis, Chevrolet Camaro, 139

7) #10 Adalberto Baptista, Challenge, Team RC, Chevrolet Camaro, 118

8) #16 Antonio Junqueira, MX Vogel, Ford Mustang, 110

9) #84 Vinicius Canhedo (rookie), Challenge, Full Time, Ford Mustang, 95

10) #9 Nick Monteiro, MX Vogel, Ford Mustang, 90

Calendário da temporada 2025 da NASCAR Brasil:

Etapa 1 - 23/03 - Campo Grande/MS

Etapa 2 - 13/04- Londrina/PR (#sunsetlondrina)

Etapa 3 - 18/05 – Interlagos – São Paulo/SP (#SprintRace)

Etapa 4 - 15/06 – Tarumã/RS (#inverserace)

Etapa 5 - 13/07 - Cascavel/PR (#100miles)

Etapa 6 - 24/08 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#matchpoint)

Etapa 7 - 21/09 - Curvelo/MG (#ovaltrack/#specialedition)

Etapa 8 - 02/11 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#specialedition)

Etapa 9 - 07/12 – Interlagos – São Paulo/SP (#specialedition)

FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos

Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!