NASCAR Brasil: Gabryel Romano fecha Brasileiro com vitórias marcantes e mira o Special Edition
Finalizando o campeonato com vitórias em Interlagos e na histórica '100 Milhas Noturnas', piloto da RMattheis foca agora na disputa pelo título do torneio especial da competição, com primeira etapa marcada para 21 de setembro
Gabryel Romano #56(Foto: Rodrigo Guimarães / SiGCom)
Foto de: Rodrigo Guimarães
O Autódromo Velocitta, no interior paulista, foi palco da grande final do Campeonato Brasileiro da NASCAR Brasil Series 2025, com a tão esperada etapa Match Point. No fim de semana em que Rubens Barrichello levantou a taça do campeonato, Gabryel Romano acelerou o Chevrolet Camaro #56 da RMattheis em busca de fechar o ano com tudo. O jovem paulista de 17 anos mostrou velocidade nos treinos, mas acabou sendo envolvido em um acidente provocado por outros pilotos na Corrida 1, o que tirou suas chances de lutar por um resultado mais expressivo.
Se no Velocitta os pontos não vieram, Romano leva na bagagem vitórias que marcaram a temporada. Primeiro, o sonho realizado em Interlagos, o templo do automobilismo brasileiro, onde conquistou o lugar mais alto do pódio na Challenge. Depois, a façanha nas 100 Milhas Noturnas de Cascavel, uma prova inédita que uniu corrida de longa duração e a adversidade extra de ser disputada à noite. Enquanto até veteranos sentiram o peso do desafio, o jovem mostrou frieza, arrancou do fundo do pelotão e brilhou na sua categoria.
“Eu valorizo demais estas vitórias, que foram provas gigantes. Só que agora todo o foco, meu e da equipe, está no Special Edition. É um campeonato curto, intenso e vamos brigar pelo título com tudo”, afirmou Romano.
Na classificação final da Challenge 2025, o piloto terminou em sexto, com 139 pontos. Nada que apague o brilho de quem, no ano passado, subiu ao pódio em todas as etapas da estreia. Agora, Romano mira a reta final da temporada com confiança: o Special Edition, campeonato de três etapas que começa em setembro, promete ser o novo palco da sua ambição por título.
As próximas paradas serão nos autódromo de Curvelo (21/09), Velocitta (02/11) e Interlagos (07/12). Três pistas, mais dois títulos em jogo e a chance de fechar o ano em alta.
Classificação final - Campeonato Brasileiro da NASCAR Brasil Series 2025
Classe Challenge
1) #87 Jorge Martelli, Challenge, Team RC, Chevrolet Camaro, 231
2) #8 Alfredinho Ibiapina (rookie), Challenge, Full Time, Ford Mustang, 213
3) #57 Felipinho Tozzo, Challenge, Team RC, Chevrolet Camaro, 190
4) #28 Gui Backes, Challenge, Vogel, Ford Mustang, 168
5) #15 Tito Giaffone (rookie), Challenge, Full Time, Ford Mustang, 156
6) #56 Gabryel Romano, Challenge, Rmattheis, Chevrolet Camaro, 139
7) #10 Adalberto Baptista, Challenge, Team RC, Chevrolet Camaro, 118
8) #16 Antonio Junqueira, MX Vogel, Ford Mustang, 110
9) #84 Vinicius Canhedo (rookie), Challenge, Full Time, Ford Mustang, 95
10) #9 Nick Monteiro, MX Vogel, Ford Mustang, 90
Calendário da temporada 2025 da NASCAR Brasil:
Etapa 1 - 23/03 - Campo Grande/MS
Etapa 2 - 13/04- Londrina/PR (#sunsetlondrina)
Etapa 3 - 18/05 – Interlagos – São Paulo/SP (#SprintRace)
Etapa 4 - 15/06 – Tarumã/RS (#inverserace)
Etapa 5 - 13/07 - Cascavel/PR (#100miles)
Etapa 6 - 24/08 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#matchpoint)
Etapa 7 - 21/09 - Curvelo/MG (#ovaltrack/#specialedition)
Etapa 8 - 02/11 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#specialedition)
Etapa 9 - 07/12 – Interlagos – São Paulo/SP (#specialedition)
