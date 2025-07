Gabryel Romano viveu um dos pontos altos da temporada 2025 da NASCAR Brasil na noite deste sábado (12). Em uma corrida histórica, a primeira a unir o formato de longa duração com disputa noturna, o piloto do Chevrolet Camaro #56 da RMattheis venceu a #100miles na categoria Challenge, realizada no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR). Aos 17 anos, o paulistano mostrou maturidade e controle emocional para dominar um dos desafios mais complexos do calendário.

Largando do fim do pelotão, Romano fez ultrapassagens impressionantes logo nas primeiras voltas, antes do pit stop para reabastecimento. “Foi uma corrida muito desafiadora, largando por último de novo, como foi em Interlagos”, lembrou o piloto, que também venceu no circuito paulista entre os Challenges, em maio.

Após o pit stop, todos foram para o “tudo ou nada”. “Consegui fazer uma prova de recuperação e com boas oportunidades nas relargadas. Sofri um toque na entrada da reta, que fez com que o carro rodasse, mas não desisti. Depois ainda bati no guard-rail. Mesmo assim deu tudo certo”, contou.

“Foi uma experiência completamente nova e, ao mesmo tempo, inesquecível. Pilotar à noite muda tudo. A gente precisa confiar mais no instinto, no carro, na equipe. Preciso agradecer à RMattheis. Sem ela, este resultado não teria sido possível”, afirmou o piloto, após a vitória. Além de subir ao lugar mais alto do pódio na Challenge, Romano terminou em oitavo no pelotão geral.

A próxima parada da NASCAR Brasil será no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), de 22 a 24 de agosto, quando se encerram as etapas do Campeonato NASCAR Brasil 2025. Em seguida, os pilotos partem para as disputas do torneio Special Edition e do Overall (que soma os pontos de todas as etapas da temporada).

Etapa 5 – 100 miles / Night Challenge

Autódromo Internacional Zilmar Beux – Cascavel/PR

Resultados:

Estagio 1:

1) #91 Rubens Barrichello, Full Time, Ford Mustang, 25 voltas, 30m34s514

2) #83 Gabriel Casagrande, MX Vogel, Ford Mustang, a 0s162

3) #22 Victor Andrade, Full Time, Ford Mustang, a 1s678

4) #99 Galid Osman, Team RC, Chevrolet Camaro, a 3s970

5) #21 Thiago Camilo, Full Time, Ford Mustang, a 4s176

6) #46 Vitor Genz, RMattheis , Chevrolet Camaro, a 7s284

7) #8 Alfredinho Ibiapina, Full Time, Ford Mustang, a 15s021

8) #1 Ricardo Zonta, RMattheis , Chevrolet Camaro, a 18s163

9) #17 Pietro Rimbano, RMattheis , Ford Mustang, a 18s826

10) #87 Jorge Martelli, Team RC, Chevrolet Camaro, a 19s407

11) #15 Tito Giaffone, Full Time, Ford Mustang, a 23s839

12) #2 Léo Torres, MX Vogel, Ford Mustang, a 33s566

13) #55 Gabryel Romano, RMattheis , Chevrolet Camaro, a 33s855

14) #28 Gui Backes, MX Vogel, Ford Mustang, a 35s298

15) #57 Felipinho Tozzo, Team RC, Chevrolet Camaro, a 37s961

16) #11 Witold Ramasauskas,Team RC, Chevrolet Camaro, a 38s823

17) #10 Adalberto Baptista, TeamRC, Chevrolet Camaro, a 1m08s429

18) #4 Cayan Chianca, RMattheis Motorsport, Chevrolet Camaro, a 4 voltas

19) #16 Lourenço Beirão, MX Vogel, Ford Mustang, a 4 voltas

20) #7 Alex Seid/ Julio Campos, MX Vogel, Ford Mustang, a 6 voltas

21) #84 Vinicius Canhedo, Full Time, Ford Mustang, Rookie, a 6 voltas

Não completaram 75% da prova

22) #30 Beto Monteiro, MX Vogel, Ford Mustang, a 12 voltas

23) #0 Cacá Bueno, RC, Chevrolet Camaro, a 12 voltas

Estágio 1+2:

1) #21 Thiago Camilo, Full Time, Ford Mustang, 45 voltas, 1h11m00s149

2) #91, Rubens Barrichello, Full Time, Ford Mustang, a 0s233

3) #46 Vitor Genz, RMattheis, Chevrolet Camaro, a 0s860

4) #0 Cacá Bueno, Team RC, Chevrolet Camaro, a 1s015

5) #99 Galid Osman, Team RC, Chevrolet Camaro, a 1s175

6) #2 Leo Torres, MX Vogel, Ford Mustang, a 1s574

7) #1 Ricardo Zonta RMattheis, Chevrolet Camaro, a 1s632

8) #56 Gabryel Romano, RMattheis, Chevrolet Camaro, Challenge, a 6s078

9) #28 Gui Backes, MX Vogel, Ford Mustang, Challenge, a 6s101

10) #15 Tito Giaffone (rookie), Full Time, Ford Mustang, Challenge, a 7s415

11) #83 Gabriel Casagrande, MX Vogel, Ford Mustang, a 11s528

12) #88 Beto Monteiro, MX Vogel, Ford Mustang, a 16s749

13) #84 Vinicius Canhedo (rookie), Full Time, Ford Mustang, Challenge, a 23s816

14) #87 Jorge Martelli, Team RC, Chevrolet Camaro, Challenge, a 26s196

15) #22 Victor Andrade, Full Time, Ford Mustang, a 1 volta

16) #10 Adalberto Baptista Team RC, Chevrolet Camaro, Challenge, a 4 voltas

17) #17 Pietro Rimbano, RMattheis, Chevrolet Camaro, a 6 voltas

18) #57 Felipe Tozzo, Team RC, Chevrolet Camaro, Challenge, a 6 voltas

19) #11 Witold Ramasauskas, Team RC, Chevrolet Camaro, a 8 voltas

Não completaram 75% da prova:

20) #8 Alfredinho Ibiapina (rookie), Full Time, Ford Mustang, Challenge, a 15 voltas

21) #6 Lourenço Beirão, MX Vogel, Ford Mustang, a 18 voltas

22) #4 Cayan Chianca RMattheis, Chevrolet Camaro, a 20 voltas

23) #7 Julio Campos/Alex Seid, MX Vogel, Ford Mustang, a 20 voltas

Melhor volta: Cayan Chianca #4, 1m09s492, 158,418 km/h

HULK brilha: SAUBER SURPRESA do ano? E Bortoleto? PIASTRI TREMEU vs LANDO? Hamilton e + | Ivan Bruno

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #342:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!