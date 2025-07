NASCAR Brasil: Galid Osman defende liderança em Cascavel

Galid Osman desembarca em Cascavel para mais um desafio inédito em sua temporada de estreia na NASCAR Brasil. Uma semana depois de subir ao pódio na abertura da temporada de Endurance da Porsche Cup, o piloto do carro #99, preparado pela equipe RC, defende a liderança do campeonato da NASCAR Brasil em uma prova noturna no desafiador Autódromo Zilmar Beux.

A pista situada em Cascavel é velha conhecida do piloto e inclusive foi palco do título do TCR Brasil há dois anos. Porém, a corrida sob os refletores do autódromo é uma grande novidade, mesclando dois formatos consagrados na NASCAR Brasil, a prova de longa duração (100 milhas) e a tradicional “night challenge”.

A prova terá dois estágios na noite de 12 de julho, com pitstop obrigatório. São 50 pontos em jogo e Osman aparece em primeiro lugar na tabela de classificação, com 108. Seu 'perseguidor' mais próximo somou 98 nas etapas de Campo Grande, Londrina, Interlagos e Tarumã.

A jornada noturna em Cascavel é a penúltima válida pelo campeonato brasileiro da NASCAR Brasil, que compreende seis das nove etapas do calendário e será encerrado no dia 24 de agosto no Velocitta.

A semana começou com mais uma notícia importante para o piloto do carro #99. A última instância do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) confirmou decisão que havia restituído os pontos retirados por uma controversa punição em Londrina. Agora Osman sabe exatamente o que precisa fazer na pista onde já foi campeão, para mais uma vez lutar por um título em seu primeiro ano correndo um evento nacional de primeira linha.

Vale lembrar que a NASCAR Brasil vive uma temporada de sucesso sem precedente em 2025, com a chegada de equipes profissionais em substituição ao modelo monogestão até então em vigor, o que atraiu pilotos de renome com títulos nacionais e internacionais ao evento, bem como os patrocinadores.

“É uma corrida muito importante para nós. Estamos falando da penúltima etapa do campeonato brasileiro e estamos na liderança. A ideia é obviamente manter o primeiro lugar e sabemos que será uma etapa muito difícil à noite e correndo com o lastro de 30 kg. É um desafio muito grande e estou me sentindo preparado", disse Galid Osman.

NASCAR Brasil - Cascavel - #100Miles / #NightChallenge 2025

Sexta-feira, 12 de julho

10:10 - 10:30 - Shakedown - Por Dentro do Box

17:55 - 18:45 - 1° Treino Oficial (Máx 18 voltas)

Sábado, 13 de julho

11:00 - 11:50 - 2° Treino Oficial (Máx 18 voltas)

14:30 - 15:30 - Quali (2 voltas por carro)

17:40 - Volta de apresentação

17:43 - Largada (60 min)

