Cascavel foi palco de um show de velocidade no sábado, com corridas muito movimentadas pela Copa HB20 e, especialmente, com a inédita prova noturna de 160 km da NASCAR Brasil. As duas tiveram protagonismo da Shell, com vitória de Felipe Malinowski à tarde e um brilhante quinto lugar de Galid Osman à noite. Como resultado, o piloto Shell do Chevrolet #99 é vice-líder do campeonato com uma diferença de apenas 1 ponto da liderança a uma etapa do fim do certame brasileiro.

Foi uma jornada de recuperação muito positiva de Galid Osman, que carregou lastro de performance, sustentou a liderança do campeonato, largou em sétimo e soube se aproveitar das oportunidades para terminar em quinto. Ele esteve muito próximo de ir ao pódio, que escapou pela regra da prorrogação da Nascar Brasil, que acertadamente não terminou a corrida em bandeira amarela.

Na largada o piloto Shell foi hábil, saltando de sétimo lugar para quinto em uma curva. Depois Cacá Bueno ficou lento, de modo que Galid avançou para quarto, seguindo no ritmo dos três primeiros até receber a bandeirada no fim do primeiro segmento com 26 voltas e já anotando pontos importantes.

No início do segundo segmento, caiu de quarto para quinto a fim de evitar batida no Bacião na largada.

O carro de segurança foi acionado e Galid ficou por dentro na relargada, na terceira fila. Quando a corrida foi reiniciada ele foi acossado por outro competidor e, de olho nos pontos do campeonato, foi prudente cedendo uma posição.

Novamente o carro de segurança foi ativado, após contato entre outros dois competidores.

Galid então relargou por fora na fila 3.

Então na volta 34, por fora na reta Oposta, o #99 atacou decidido e voltou ao top5 em manobra digna de líder do campeonato. A seguir, passou outro concorrente e subiu para quarto.

Galid entrou definitivamente na briga pela vitória na volta 36, ao tirar 1.1s do líder, Gabriel Casagrande. A disputa era franca e aberta entre ele, Thiago Camilo e Rubens Barrichello. Eles abriram a volta 39 separados por 0.653s. Restavam cinco minutos para a bandeirada.

Eis que a direção de prova anunciou drive-thru para Casagrande, o que já promoveria Galid ao pódio em terceiro lugar. Galid perdeu tempo quando o #83 entrou nos pits para cumprir punição. Mas a briga entre Barrichello e Camilo pela vitória deixava o piloto Shell vivo ainda na batalha pela vitória.

Então dois competidores da Challenge escaparam, precipitando nova entrada do safety-car no minuto final da contagem regressiva e 42 voltas completadas. Mas é prerrogativa da direção de prova na Nascar Brasil ampliar a quantidade de voltas, para terminar a corrida sob bandeira verde em respeito aos fãs e patrocinadores do evento.

Foi determinada prorrogação de uma volta para definição da prova. Camilo e Barrichello estavam na primeira fila, com Galid por dentro na fila 2 ao lado de Cacá Bueno.

O piloto Shell não tinha mais Nascar Boost para usar e acabou por fora em um 3-wide na reta Oposta, contra oponentes que contavam com o botão de potência adicional. Ele acabou caindo para quinto lugar, resultado que o colocou na vice-liderança do campeonato da Nascar Brasil a uma etapa do fim do campeonato brasileiro, que acontece no Velocitta no dia 24 de agosto.

Mais cedo, pela Copa HB20, Felipe Malinowski marcou o oitavo melhor tempo na sessão classificatória, em um final de semana desafiador na categoria. Pela regra de inversão de grid, o piloto do carro #43 largou da pole position e, liderando de ponta a ponta, conquistou sua quarta vitória no campeonato. Neste domingo, as atividades da Copa HB20 se encerram com a segunda corrida do fim de semana, às 13h30.

“Foi um final de semana positivo", disse Galid. "Andando novamente na frente, o que era especialmente difícil nessa etapa, carregando o lastro. Fico muito contente com o trabalho da equipe e, especialmente, confiante de que posso conquistar mais um título com a Shell. Estamos a apenas um ponto do líder do campeonato, restando apenas a etapa do Velocitta.”