O fim de semana de Galid Osman no Velocitta (SP) foi marcado por fortes disputas e momentos de superação tanto na NASCAR Brasil quanto na Copa HB20. Osman conquistou dois resultados entre os dez primeiros na etapa “Match Point” da NASCAR Brasil, encerrando o campeonato brasileiro na terceira colocação.

Na primeira corrida da NASCAR Brasil, no sábado (23), Galid largou do 21º lugar e protagonizou uma grande recuperação. Nas voltas iniciais, ganhou cinco posições e seguiu aproveitando as oportunidades em meio às disputas acirradas do pelotão. A bandeira quadriculada veio com o paulista em oitavo, em mais um resultado sólido na temporada.

Na segunda corrida, partindo de oitavo, Galid sofreu um toque de um adversário logo na curva 1, caindo para 12º. Mesmo com o carro danificado, o piloto mostrou resiliência: recuperou uma posição ainda no início e, após a entrada do safety car que agrupou o pelotão a dez minutos do fim, aproveitou o relançamento para escalar até o sétimo lugar.

Com a conclusão da fase regular do campeonato, o resultado de Galid em 8º e 7º lugar foi crucial para consolidar sua posição entre os líderes. Ele somou pontos importantes para finalizar o campeonato brasileiro da NASCAR na terceira colocação, um resultado de destaque que o coloca em uma posição forte para a fase decisiva, a Special Edition.

O fim de semana também teve como destaque Ricardo Zonta, que voltou a acelerar na NASCAR Brasil. O paranaense largou em 12º na corrida 1, após problemas no motor durante a classificação, e fez grande recuperação até receber a bandeira em segundo lugar. Contudo, os comissários aplicaram 20 segundos de penalização por suposta queima de largada, tirando de Zonta seu primeiro pódio na temporada 2025.

Agora, a NASCAR Brasil entra na fase Special Edition, com três etapas que definirão o campeonato overall da temporada. A próxima disputa está marcada para o dia 21 de setembro, no circuito oval de Curvelo (MG).

“Acabamos o final de semana mais difícil para nós no ano. Infelizmente o final de semana que precisava dar tudo certo, deu tudo errado. O carro quebrou em todos os treinos, largamos em último e ontem tivemos uma corrida cheia de problemas. Na corrida deste domingo estávamos muito esperançosos, mas tomei um toque na largada que entortou o carro e furou o pneu. Nosso saldo do final de semana não foi positivo, mas conseguimos salvar um terceiro lugar no campeonato brasileiro e agora vamos lutar pelo título overall", disse Osman.

“Terminamos em segundo na primeira corrida no Velocitta, é uma pista que gosto bastante. A gente largou de 12º, depois de sofrermos com um problema no motor na classificação. Tínhamos um potencial muito grande, mas essa deficiência acabou prejudicando a posição de largada. Nós conseguimos avançar bastante e chegar em segundo foi muito legal. Foi nosso primeiro pódio na NASCAR Brasil, em um ano muito difícil, e agora com um carro novinho nessa etapa, já se comportou bem", declarou Zonta.

Classificação do campeonato (top 5) NASCAR Brasil:

1)Rubens Barrichello – 205 pontos

2)Thiago Camilo - 172

3)Galid Osman – 148

4)Vitor Genz – 140

5)Leo Torres – 129

