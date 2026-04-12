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NASCAR Brasil Santa Cruz do Sul

NASCAR Brasil: Galid Osman tem duplo top 10 em Santa Cruz do Sul

Ricardo Zonta é quinto na corrida 1 com escalada de seis posições

Publicado:
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Galid Osman

Foto de: Jose Mario Dias

Ricardo Zonta e Galid Osman completaram o primeiro fim de semana da temporada de 2026 da NASCAR Brasil neste domingo, em Santa Cruz do Sul. 

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Galid foi sexto pela manhã e nono à tarde, mesmo lutando com algumas falhas do carro #99. Já Zonta teve uma escalada formidável na prova que inaugurou o calendário, largando em 11º e terminando em quinto, mas, à tarde, abandonou depois de tentar desviar de um carro atravessado na pista e acabar atingindo um barranco na área de escape.

Zonta alinhou por dentro na fila 6 e logo tomou a linha interna no apagar das luzes. Ele foi hábil ao ultrapassar dois concorrentes e ainda acabou ganhando mais um par de posições de outros que rodaram à sua frente. Ele fechou a primeira volta em sétimo, depois de largar em 11º. Osman também ganhou quatro posições, saltando de 14º para décimo quando o carro de segurança foi acionado na abertura da segunda volta.

Galid foi muito bem na relargada na abertura da volta 4, deixando dois concorrentes para trás e logo alcançou Zonta. Na volta 6, o ex-F1 era quinto, com o melhor ritmo da pista. Osman, por sua vez, aparecia em sétimo, favorecido pela rodada de outro competidor.

O carro de segurança novamente foi chamado, para resgate de um carro que havia entrado na reta rodando imediatamente à frente de Galid. Para evitar coletar o oponente, ele adotou ação evasiva e caiu para nono.

A relargada veio na volta 9 e Zonta atacou por dentro e teve a porta fechada. Ele então arriscou por fora, mas levou uma portada e acabou forçado a ceder uma posição, caindo para sexto. Osman estava uma posição atrás.

Então veio a relargada para uma volta, com uma briga intensa à frente. Na bandeirada, Zonta foi sexto e Galid sétimo. Depois, outro competidor foi penalizado, promovendo o titular do carro #10 ao quinto lugar e o piloto Shell do #99 a sexto.

A segunda corrida do dia teve novamente Zonta largando de 11º e Galid em 14º no grid. Cada um avançou uma posição na largada. O paranaense era nono na segunda volta, quando um carro à sua frente ficou atravessado na pista. Ele desviou, colocando uma roda na grama molhada. O carro #10 então perdeu controle, atravessando a pista e acertando um barranco. O carro de segurança foi imediatamente convocado. 

A relargada veio na abertura da volta 7, mas logo a corrida foi novamente neutralizada, com Galid no top 10. Na décima volta a corrida foi retomada sob bandeira verde e Osman logo avançou uma posição, assumindo o nono lugar. Duas passagens mais tarde, o titular do #99 leu bem uma disputa à sua frente e aproveitou uma brecha, avançando para oitavo. Sem o mesmo rendimento do pelotão à sua frente, lutou até o fim segurando a oitava posição.

Então o carro de segurança foi mais uma vez convocado, determinando fim da corrida em prorrogação. Galid atacou pela linha intermediária no momento da relargada, mas acabou encaixotado e recebeu a bandeirada em nono.

"Largando em 14º, nós sabíamos que as corridas seriam difíceis. Tive corridas competitivas e conseguimos diminuir o prejuízo hoje, saio daqui pontuando nas duas corridas. Vamos focar na próxima, trabalhar bastante no carro e estou bem confiante nisso", disse Galid Osman. 

Na primeira corrida conseguimos avançar após uma classificação difícil. Na segunda corrida eu acho que tinha ainda mais potencial, mas não tive o que fazer. Agora vamos trabalhar por mais pontos nas duas provas em Cascavel", completou Ricardo Zonta.

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