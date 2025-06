A NASCAR Brasil Series realizou o treino de classificação para a etapa deste fim de semana em Tarumã, que é caracterizada pela Inverse Race. O piloto que conquistasse a pole position levaria os mesmos pontos de uma vitória de corrida, 25 tentos, mas largaria em sexto na corrida 1. Na corrida deste domingo, o grid será formado também com grid reverso a partir sdo sexto colocado da prova 1.

Sem se importar em fechar a terceira fila na corrida de logo mais, Galid Osman cravou 1min10s872 para ser o mais rápido garantir a pole position. Vitor Genz foi o segundo colocado, seguido por Cayan Chianca, Thiago Camilo e Julio Campos. A sexta posição ficou com Victor Andrade, que será o pole da corrida deste sábado, às 15h10.

Alfredinho Ibiapina foi o oitavo colocado na geral, mas foi o melhor entre aqueles pilotos da categoria Challenge.

A corrida 1 da etapa de Tarumã acontece às 15h10, com transmissão ao vivo do canal da NASCAR Brasil no YouTube.

Resultados

Pos No. Piloto Carro/ Cat. Voltas Diff 1 99 GALID OSMAN GM BRA 3 2 46 VITOR GENZ GM BRA 3 0,042 3 4 CAYAN CHIANCA GM BRA 3 0,068 4 21 THIAGO CAMILO Ford BRA 3 0,106 5 7 JULIO CAMPOS /A SEID Ford BRA 3 0,220 6 22 VICTOR ANDRADE Ford BRA 3 0,234 7 0 CACÁ BUENO GM BRA 3 0,312 8 8 ALFREDINHO IBIAPINA(R) Ford CHA 3 0,477 9 57 FELIPE TOZZO GM CHA 3 0,575 10 2 LEO TORRES Ford BRA 3 0,580 11 87 JORGE MARTELLI GM CHA 3 0,719 12 28 GUI BACKES Ford CHA 3 0,899 13 16 ANTONIO JUNQUEIRA Ford CHA 3 0,977 14 9 NICK MONTEIRO Ford CHA 3 1,157 15 11 WITOLD RAMASAUSKAS GM BRA 3 1,256 16 56 GABRYEL ROMANO GM CHA 3 1,399 17 83 GABRIEL CASAGRANDE Ford BRA 3 1,454 18 15 TITO GIAFFONE(R) Ford CHA 3 1,462 19 1 RICARDO ZONTA GM BRA 4 2,285 20 10 ADALBERTO BAPTISTA GN CHA 3 2,555 21 37 RAPHAELTEIXEIRA GM BRA 3 2,731 22 84 VINICIUS CANHEDO(R) Ford CHA 3 3,334

RUSSELL 1º, Lando 2º, BORTOLETO BATE HULK! McLaren TIRO NO PÉ? Max e VASSEUR EM XEQUE! TLs do Canadá

Watch: SEXTA-LIVRE: TUDO dos TREINOS LIVRES para o GP DO CANADÁ de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

DRUGO NA CADILLAC? Pérez e Bottas no páreo, PROBLEMA DE BORTOLETO, Norris ingênuo: GERALDO RODRIGUES

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!