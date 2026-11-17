A temporada 2026 da NASCAR Brasil Series chega ao seu momento decisivo com uma disputa que não poderia ser mais equilibrada. Apenas um ponto separa os dois principais candidatos ao título: Arthur Gama (Chevrolet #9), da Cavaleiro Sports, lidera a classificação com 294 pontos, enquanto Gabriel Casagrande (Chevrolet #83), da AMattheis Vogel, aparece logo atrás, com 293. A Grande Final será disputada nos dias 28 e 29 de novembro, no Autódromo Internacional de Brasília.

Depois de oito etapas e uma temporada marcada pelo equilíbrio, os dois pilotos chegam à última rodada com objetivos claros e estratégias diferentes para enfrentar a decisão. Arthur, que construiu uma campanha consistente e já soma duas vitórias na temporada, pretende administrar a vantagem mínima sem perder de vista o principal objetivo: conquistar o campeonato. Casagrande, por sua vez, aposta em uma postura de ataque total para buscar a virada e levantar mais um troféu.

“Agora realmente chega o ponto crítico, porque é a final do campeonato. Cada ponto conta muito e, como temos só um ponto de diferença, a margem é muito apertada. Temos que chegar a Brasília preparados e com o máximo de performance possível para buscar esse título”, avalia Gama.

O piloto da Cavaleiro Sports destaca que a estratégia será fundamental nas três corridas da programação. Com duas vitórias, cinco segundo lugares e um terceiro lugar já conquistadas, ele sabe que o resultado final do campeonato precisa estar acima de qualquer conquista individual na pista.

“Já tenho duas vitórias no ano, então agora o objetivo não é ganhar corrida, é ser campeão. Vou fazer as três corridas pensando no campeonato”, afirma Arthur, que acredita que a disputa será decidida diretamente na pista. “Temos três provas para disputar e com certeza vai ser uma briga bem ferrenha, porque o Gabriel sempre tem performances bem parecidas com as minhas nas corridas. Vai ser quem chegar melhor.”

Experiência nos ovais pode fazer a diferença

Um dos trunfos de Arthur Gama para a decisão é seu retrospecto nos circuitos ovais. Nas três provas disputadas nesse formato ao longo da temporada, o piloto conquistou duas vitórias e um segundo lugar. A experiência acumulada em Cuiabá, circuito que considera o mais semelhante ao traçado de Brasília, será uma referência importante para a preparação.

“A gente vem bem nos ovais. Em três ovais, consegui duas vitórias e um segundo lugar, então estou bem animado. Acredito que Cuiabá é a pista mais parecida com o oval de Brasília. A ideia é pegar o que deu certo lá: o acerto, rever as corridas e a estratégia que usei, para fazer tudo que pode dar certo em Brasília”, explica.

Além da possibilidade de conquistar o título, Arthur ressalta o significado especial de vencer a NASCAR Brasil. Primeiro vencedor da categoria, ele considera o campeonato uma etapa importante de sua trajetória no automobilismo e também um passo simbólico em direção ao sonho de competir na NASCAR americana.

“A NASCAR Brasil é uma categoria que faz parte do meu coração, porque fui o primeiro vencedor dela. A NASCAR americana é o meu sonho, então ser campeão da NASCAR Brasil com certeza vai ser um sonho realizado. E vai ser uma prova, para mim mesmo, de que sou um piloto que consegue estar no alto nível”, destaca.

Ao falar sobre o adversário direto na decisão, Arthur não esconde a admiração pelo piloto paranaense, mas deixa claro que a disputa pelo título será intensa. “Primeiro seria agradecer pelo ano que disputamos juntos. Ele é um cara sensacional. E dizer que o que eu mais quero é ganhar dele, e vou fazer de tudo para isso acontecer”, enfatiza.

Casagrande aposta em ataque total

Do outro lado da disputa, Casagrande chega à Grande Final motivado pela possibilidade de conquistar mais um campeonato. Com apenas um ponto de desvantagem, o piloto da AMattheis Vogel sabe que não há espaço para acomodação e pretende buscar o maior número de pontos desde a primeira corrida. Gabriel contabiliza seis vitórias e três segundo lugares.

“Com a expectativa lá em cima. Claro que, com a diferença de pontuação que temos entre mim e o Arthur, tudo pode acontecer, mas acredito que, tendo um bom carro, teremos chances de conquistar o campeonato. Trabalharemos duro para atingir esse objetivo”, afirma Casagrande.

O tricampeão brasileiro de Stock Car entende que a pequena diferença na classificação deixa a disputa completamente aberta. Para ele, a vantagem de Arthur exige uma postura de atenção constante, já que o líder também precisará assumir riscos para defender sua posição.

“Quando não se tem praticamente nenhuma vantagem do líder para os concorrentes, a disputa fica totalmente aberta. Quem está atrás tem que tentar ficar na frente a todo momento, mas ele não pode se dar ao luxo de correr sem tomar nenhum risco”, analisa.

A estratégia de Casagrande é objetiva: atacar desde o início e somar o máximo de pontos possível nas três provas. “Marcar o maior número de pontos possíveis e, lá no final, ver se deu certo ou não. Ataque total desde o princípio”, resume.

“O Arthur tem uma baita experiência já, apesar da pouca idade. Já mostrou a qualidade que tem em diversos carros que o vi guiando, então não creio que meus anos a mais vão fazer tanta diferença assim nessa disputa”, complementa.

Para o piloto da AMattheis Vogel, chegar à decisão na condição de candidato ao título representa o primeiro objetivo da temporada cumprido. Agora, toda a concentração está voltada para a conquista do campeonato.

“Primeiro objetivo do ano conquistado, que é sempre disputar o título em todos os campeonatos que participamos. Se vai dar certo só Deus sabe, mas faremos tudo que estiver ao nosso alcance para trazer mais esse caneco para casa”, afirma.

Brasília recebe a decisão no oval

A nona e última etapa da NASCAR Brasil Series 2026 será disputada no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília, nos dias 28 e 29 de novembro. O circuito terá um papel especial na decisão, com seu traçado oval de aproximadamente 2.919 metros, cinco curvas e sentido anti-horário, características que prometem proporcionar corridas de alta velocidade e disputas intensas.

As longas retas favorecem o vácuo entre os carros, enquanto a configuração das curvas exige precisão e estratégia dos pilotos. Um cenário que, segundo Casagrande, reúne os ingredientes para uma grande decisão.

“É mais uma pista que vai proporcionar tudo que o fã da NASCAR quer: muita velocidade e disputas do início ao fim. Curvas de jeitos diferentes, mas longas retas que vão proporcionar muito vácuo entre os carros, tornando o resultado imprevisível até a bandeirada final”, projeta.

Com três corridas pela frente e apenas um ponto separando os dois protagonistas, a Grande Final promete emoção até a última bandeirada. Arthur Gama busca transformar a regularidade da temporada em seu primeiro título, enquanto Gabriel Casagrande parte para a ofensiva na tentativa de reverter a classificação. Em Brasília, cada posição e cada ponto poderão fazer a diferença na definição do campeão brasileiro de 2026.

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