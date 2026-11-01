NASCAR Brasil: Gama vence corrida 3 em Chapecó e vai pra Brasília com vantagem mínima sob Casagrande
Arthur Gama é líder com apenas um ponto de vantagem sobre o piloto da A.Mattheis Vogel
Foto de: Divulgacao
Foi disputado, foi caótico e deixou tudo igual! As duas corridas finais da primeira etapa dos playoffs da NASCAR Brasil em Chapecó foram uma loucura. Gabriel Casagrande faturou o segundo segmento e Arthur Gama a vitória da corrida 3.
O pódio ainda contou com o piloto da A.Mattheis Vogel em segundo e Alfredinho Ibiapina em terceiro. Com isso, Casagrande e Gama vão para a grande final em Brasília praticamente empatados, com uma diferença de apenas um ponto. Thiago Camilo, que iniciou a etapa na liderança, sofreu no fim de semana e saiu praticamente zerado.
A corrida foi dividia em dois segmentos com uma pausa entre elas para reabastecimento. A classificação definiu o grid da primeira corrida, a segunda houve inversão dos seis primeiros - em relação ao resultado final - e a terceira inverteu os seis primeiros em relação ao resultado da segunda corrida.
Corrida 2
Na largada, Jorge Martelli conseguiu segurar a liderança e uma fila de quatro se formou. Vencedor da primeira prova, Gabriel Casagrande conseguiu ultrapassar dois carros antes do fechamento da primeira volta.
Pouco antes de cruzar a linha de chegada, Ricardo Maurício rodou sozinho na pista. Um pouco mais atrás no grid, Tito Giaffone, Tatiana Calderón e Bruna Tomaselli dividiram a linha, ao passar na zebra, Tito acabou encurtando o 'espaço' e acertou Tomaselli.
Restando 18 minutos, Casagrande já tinha superado Galid Osman e ia para cima de Arthur Gama, briga direta pela liderança do campeonato. Na tentativa de ultrapassar Martelli, Gama acabou indo para grama, mas conseguiu voltar à pista sem problemas e manter o segundo lugar.
No momento em que Martelli e Gama dividiram a linha e se tocaram, Casagrande aproveitou a deixa e passou pelos dois ao mesmo tempo assumindo a liderança. Depois disso, Jorge caiu para o fim do grid e rodou sozinho por conta de um pneu furado.
Ao rodar, Jorge ainda atingiu o carro de Thiago Camilo, Rafaela Ferreira e Felipinho Tozzo. O safety car foi acionado. E, pouco depois, Camilo acabou abandonando a prova.
A relargada aconteceu restando sete minitos para o fim, com Casagrande liderando sem dificuldade. Ao cruzar a linha de chegada, um engavetamento aconteceu, Vitor Genz acertou Murilo Rocha que acertou Firás Fahs. O carro de Murilo acabou quebrando a suspensão e o piloto da Full Time abandonou.
O carro médico foi à pista para atender Fahs que estava sentindo dores no joelho enquanto o safety car comandava o pelotão. O cronômetro zerou e a relargada aconteceu para mais uma volta. Gabriel manteve a posição, mas atrás dele uma fila com três carros lado a lado se formou, sendo Osman, Zonta e Gama. Ao fim, Casagrande venceu seguido por Gama e Zonta foi o terceiro colocado.
Resultado
|Pos
|Nº
|Piloto
|Modelo
|Classe
|Voltas
|Tempo total
|Diff
|Gap
|Melhor volta
|Volta da melhor
|1
|83
|Gabriel Casagrande
|GM
|BRA
|27
|23:49.675
|–
|–
|37.326
|12
|2
|9
|Arthur Gama
|GM
|BRA
|27
|23:51.030
|1.355
|1.355
|37.716
|12
|3
|10
|Ricardo Zonta
|GM
|BRA
|27
|23:51.586
|1.911
|0.556
|37.785
|9
|4
|99
|Galid Osman
|GM
|BRA
|27
|23:51.639
|1.964
|0.053
|37.999
|9
|5
|0
|Cacá Bueno
|GM
|BRA
|27
|23:52.075
|2.400
|0.436
|37.964
|9
|6
|25
|Tatiana Calderon
|Ford
|CHA
|27
|23:52.303
|2.628
|0.228
|37.736
|11
|7
|8
|Alfredinho Ibiapina
|Ford
|CHA
|27
|23:52.540
|2.865
|0.237
|37.714
|11
|8
|27
|Sergio Ramalho
|GM
|BRA
|27
|23:52.707
|3.032
|0.167
|38.160
|8
|9
|97
|Bruna Tomaselli
|Ford
|CHA
|27
|23:53.141
|3.466
|0.434
|38.116
|11
|10
|13
|Thomas Krasonis
|GM
|CHA
|27
|23:53.786
|4.111
|0.645
|37.966
|10
|11
|34
|Dudes Castroneves
|GM
|CHA
|27
|23:54.371
|4.696
|0.585
|38.458
|10
|12
|5
|Denis Navarro
|GM
|BRA
|27
|23:55.424
|5.749
|1.053
|37.985
|10
|13
|72
|Antonella Bassani
|Ford
|CHA
|27
|23:56.954
|7.279
|1.530
|37.998
|11
|14
|11
|Witold Ramasauskas
|GM
|CHA
|27
|23:57.181
|7.506
|0.227
|38.072
|8
|15
|17
|Juninho Berlanda
|Ford
|CHA
|26
|23:12.140
|1 Lap
|1 Lap
|37.675
|11
|16
|90
|Ricardo Mauricio
|GM
|BRA
|25
|23:54.651
|2 Laps
|1 Lap
|37.564
|9*
|17
|46
|Vitor Genz
|Ford
|CHA
|25
|24:02.094
|2 Laps
|7.443
|37.866
|9*
|18
|55
|Murilo Rocha
|Ford
|CHA
|21
|17:36.500
|6 Laps
|4 Laps
|38.058
|8
|19
|87
|Jorge Martelli
|GM
|CHA
|21
|24:03.651
|6 Laps
|6:27.151
|38.029
|9*
|20
|7
|Rafaela Ferreira
|Ford
|CHA
|20
|18:20.036
|7 Laps
|1 Lap
|37.788
|10
|21
|57
|Felipe Tozzo
|GM
|CHA
|20
|23:55.104
|7 Laps
|5:35.068
|37.786
|11*
|22
|15
|Tito Giaffone
|Ford
|CHA
|20
|24:02.132
|7 Laps
|7.028
|38.131
|7
Não classificados (75% = 20 voltas)
|Nº
|Piloto
|Modelo
|Classe
|Voltas
|Tempo total
|Diff
|Gap
|Melhor volta
|Volta da melhor
|3
|Firás Fahs
|GM
|CHA
|19
|15:36.318
|8 Laps
|1 Lap
|38.020
|8
|28
|Gui Backes
|Ford
|CHA
|14
|10:17.103
|13 Laps
|5 Laps
|37.821
|9
|21
|Thiago Camilo
|Ford
|BRA
|12
|8:16.597
|15 Laps
|2 Laps
|38.012
|9
Corrida 3
Na volta de apresentação, Witold Ramasauskas acabou tocando com Ricardo Maurício, foi para o muro e abandonou a corrida. Dudes Castroneves também teve problemas e seguiu rumo aos boxes antes da largada.
Tatiana Calderón se manteve na liderança durante a largada seguida por Cacá Bueno e Ricardo Zonta. Um pouco mais atrás no grid, Casagrande e Gama disputavam a quinta colocação visando a pontuação e a liderança do campeonato.
Restando 16 mintuso para o fim, Gabriel conseguiu superar Gama e assumiu o P5. Enquanto pressionava Zonta e Galid, Zonta tocou em Galid e deu a oportunidade para Casagrande ultrapassá-los e assumir o terceiro lugar.
Pouco depois, ultrapassou Cacá Bueno e foi em busca de Calderón. O cronômetro marcava pouco mais de dez minutos quando Thiago Camilo rodou sozinho e acertou em cheio o muro. O safety car foi acionado.
Na relargada, Calderón e Casagrande largaram lado a lado, Gama foi para cima e, na reta, formaram um linha de três, Gabriel chegou a levar o toque, mas Gama se adiantou e assumiu a ponta, Tata perdeu espaço, caiu no grid e sofreu o toque de Bueno.
Logo na relargada, Cacá e Zonta se enrolaram com Ricardo rodando, saindo da pista e acertando o muro. Lá na frente, Gama segurava a ponta e as investidas de Casagrande.
Resultado
Aqui está a segunda tabela. O cabeçalho da imagem está cortado no topo, e só dá para ler parte dele ("Race (15:00 and 5 Laps) started at 14:49:45"). Não dá para saber de qual corrida é.
|Pos
|Nº
|Piloto
|Modelo
|Classe
|Voltas
|Tempo total
|Diff
|Gap
|Melhor volta
|Volta da melhor
|1
|9
|Arthur Gama
|GM
|BRA
|29
|24:14.545
|–
|–
|37.360
|15
|2
|83
|Gabriel Casagrande
|GM
|BRA
|29
|24:14.779
|0.234
|0.234
|37.096
|16
|3
|8
|Alfredinho Ibiapina
|Ford
|CHA
|29
|24:15.752
|1.207
|0.973
|37.744
|10
|4
|72
|Antonella Bassani
|Ford
|CHA
|29
|24:16.223
|1.678
|0.471
|37.571
|15
|5
|99
|Galid Osman
|GM
|BRA
|29
|24:16.925
|2.380
|0.702
|37.609
|8
|6
|46
|Vitor Genz
|Ford
|CHA
|29
|24:17.745
|3.200
|0.820
|38.270
|28
|7
|97
|Bruna Tomaselli
|Ford
|CHA
|29
|24:17.928
|3.383
|0.183
|37.917
|16
|8
|55
|Murilo Rocha
|Ford
|CHA
|29
|24:18.107
|3.562
|0.179
|37.689
|13
|9
|87
|Jorge Martelli
|GM
|BRA
|29
|24:18.567
|4.022
|0.460
|38.153
|28
|10
|13
|Thomas Krasonis
|GM
|CHA
|29
|24:20.703
|6.158
|2.136
|38.282
|29
|11
|15
|Tito Giaffone
|Ford
|CHA
|29
|24:23.882
|9.337
|3.179
|37.973
|14
|12
|57
|Felipe Tozzo
|GM
|CHA
|29
|24:24.248
|9.703
|0.366
|37.731
|12
|13
|27
|Sergio Ramalho
|GM
|BRA
|29
|24:31.649
|17.104
|7.401
|37.809
|10
|14
|10
|Ricardo Zonta
|GM
|BRA
|29
|24:42.639
|28.094
|10.990
|37.576
|9
|15
|0
|Cacá Bueno
|GM
|BRA
|29
|24:49.749
|35.204
|7.110
|37.608
|9
|16
|25
|Tatiana Calderon
|Ford
|CHA
|25
|21:29.568
|4 Laps
|4 Laps
|37.332
|14
|17
|90
|Ricardo Mauricio
|GM
|BRA
|21
|17:28.459
|8 Laps
|4 Laps
|37.736
|14
Não classificados (75% = 21 voltas)
|Nº
|Piloto
|Modelo
|Classe
|Voltas
|Tempo total
|Diff
|Gap
|Melhor volta
|Volta da melhor
|21
|Thiago Camilo
|Ford
|BRA
|15
|11:42.037
|14 Laps
|6 Laps
|38.403
|13
|5
|Denis Navarro
|GM
|BRA
|12
|9:44.989
|17 Laps
|3 Laps
|37.939
|10
|34
|Dudes Castroneves
|GM
|CHA
|1
|1:31.248
|28 Laps
|11 Laps
|1:17.700
|1
|11
|Witold Ramasauskas
|GM
|CHA
|–
|–
|–
|–
|–
|0
|17
|Juninho Berlanda
|Ford
|CHA
|–
|–
|–
|–
|–
|0
|7
|Rafaela Ferreira
|Ford
|CHA
|–
|–
|–
|–
|–
|0
|3
|Firás Fahs
|GM
|CHA
|–
|–
|–
|–
|–
|0
|28
|Gui Backes
|Ford
|CHA
|–
|–
|–
|–
|–
|0
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