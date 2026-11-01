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Relato da corrida
NASCAR Brasil Chapecó

NASCAR Brasil: Gama vence corrida 3 em Chapecó e vai pra Brasília com vantagem mínima sob Casagrande

Arthur Gama é líder com apenas um ponto de vantagem sobre o piloto da A.Mattheis Vogel

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
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Arthur Gama; Cavaleiro Sports

Foto de: Divulgacao

Foi disputado, foi caótico e deixou tudo igual! As duas corridas finais da primeira etapa dos playoffs da NASCAR Brasil em Chapecó foram uma loucura. Gabriel Casagrande faturou o segundo segmento e Arthur Gama a vitória da corrida 3. 

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O pódio ainda contou com o piloto da A.Mattheis Vogel em segundo e Alfredinho Ibiapina em terceiro. Com isso, Casagrande e Gama vão para a grande final em Brasília praticamente empatados, com uma diferença de apenas um ponto. Thiago Camilo, que iniciou a etapa na liderança, sofreu no fim de semana e saiu praticamente zerado.

A corrida foi dividia em dois segmentos com uma pausa entre elas para reabastecimento. A classificação definiu o grid da primeira corrida, a segunda houve inversão dos seis primeiros - em relação ao resultado final - e a terceira inverteu os seis primeiros em relação ao resultado da segunda corrida. 

Corrida 2

Na largada, Jorge Martelli conseguiu segurar a liderança e uma fila de quatro se formou. Vencedor da primeira prova, Gabriel Casagrande conseguiu ultrapassar dois carros antes do fechamento da primeira volta. 

Pouco antes de cruzar a linha de chegada, Ricardo Maurício rodou sozinho na pista. Um pouco mais atrás no grid, Tito Giaffone, Tatiana Calderón e Bruna Tomaselli dividiram a linha, ao passar na zebra, Tito acabou encurtando o 'espaço' e acertou Tomaselli.

 

Restando 18 minutos, Casagrande já tinha superado Galid Osman e ia para cima de Arthur Gama, briga direta pela liderança do campeonato. Na tentativa de ultrapassar Martelli, Gama acabou indo para grama, mas conseguiu voltar à pista sem  problemas e manter o segundo lugar.

No momento em que Martelli e Gama dividiram a linha e se tocaram, Casagrande aproveitou a deixa e passou pelos dois ao mesmo tempo assumindo a liderança. Depois disso, Jorge caiu para o fim do grid e rodou sozinho por conta de um pneu furado.

 

Ao rodar, Jorge ainda atingiu o carro de Thiago Camilo, Rafaela Ferreira e Felipinho Tozzo. O safety car foi acionado. E, pouco depois, Camilo acabou abandonando a prova. 

A relargada aconteceu restando sete minitos para o fim, com Casagrande liderando sem dificuldade. Ao cruzar a linha de chegada, um engavetamento aconteceu, Vitor Genz acertou Murilo Rocha que acertou Firás Fahs. O carro de Murilo acabou quebrando a suspensão e o piloto da Full Time abandonou. 

 

O carro médico foi à pista para atender Fahs que estava sentindo dores no joelho enquanto o safety car comandava o pelotão. O cronômetro zerou e a relargada aconteceu para mais uma volta. Gabriel manteve a posição, mas atrás dele uma fila com três carros lado a lado se formou, sendo Osman, Zonta e Gama. Ao fim, Casagrande venceu seguido por Gama e Zonta foi o terceiro colocado. 

Resultado

Pos Piloto Modelo Classe Voltas Tempo total Diff Gap Melhor volta Volta da melhor
1 83 Gabriel Casagrande GM BRA 27 23:49.675 37.326 12
2 9 Arthur Gama GM BRA 27 23:51.030 1.355 1.355 37.716 12
3 10 Ricardo Zonta GM BRA 27 23:51.586 1.911 0.556 37.785 9
4 99 Galid Osman GM BRA 27 23:51.639 1.964 0.053 37.999 9
5 0 Cacá Bueno GM BRA 27 23:52.075 2.400 0.436 37.964 9
6 25 Tatiana Calderon Ford CHA 27 23:52.303 2.628 0.228 37.736 11
7 8 Alfredinho Ibiapina Ford CHA 27 23:52.540 2.865 0.237 37.714 11
8 27 Sergio Ramalho GM BRA 27 23:52.707 3.032 0.167 38.160 8
9 97 Bruna Tomaselli Ford CHA 27 23:53.141 3.466 0.434 38.116 11
10 13 Thomas Krasonis GM CHA 27 23:53.786 4.111 0.645 37.966 10
11 34 Dudes Castroneves GM CHA 27 23:54.371 4.696 0.585 38.458 10
12 5 Denis Navarro GM BRA 27 23:55.424 5.749 1.053 37.985 10
13 72 Antonella Bassani Ford CHA 27 23:56.954 7.279 1.530 37.998 11
14 11 Witold Ramasauskas GM CHA 27 23:57.181 7.506 0.227 38.072 8
15 17 Juninho Berlanda Ford CHA 26 23:12.140 1 Lap 1 Lap 37.675 11
16 90 Ricardo Mauricio GM BRA 25 23:54.651 2 Laps 1 Lap 37.564 9*
17 46 Vitor Genz Ford CHA 25 24:02.094 2 Laps 7.443 37.866 9*
18 55 Murilo Rocha Ford CHA 21 17:36.500 6 Laps 4 Laps 38.058 8
19 87 Jorge Martelli GM CHA 21 24:03.651 6 Laps 6:27.151 38.029 9*
20 7 Rafaela Ferreira Ford CHA 20 18:20.036 7 Laps 1 Lap 37.788 10
21 57 Felipe Tozzo GM CHA 20 23:55.104 7 Laps 5:35.068 37.786 11*
22 15 Tito Giaffone Ford CHA 20 24:02.132 7 Laps 7.028 38.131 7

Não classificados (75% = 20 voltas)

Piloto Modelo Classe Voltas Tempo total Diff Gap Melhor volta Volta da melhor
3 Firás Fahs GM CHA 19 15:36.318 8 Laps 1 Lap 38.020 8
28 Gui Backes Ford CHA 14 10:17.103 13 Laps 5 Laps 37.821 9
21 Thiago Camilo Ford BRA 12 8:16.597 15 Laps 2 Laps 38.012 9

Corrida 3

Na volta de apresentação, Witold Ramasauskas acabou tocando com Ricardo Maurício, foi para o muro e abandonou a corrida. Dudes Castroneves também teve problemas e seguiu rumo aos boxes antes da largada. 

Tatiana Calderón se manteve na liderança durante a largada seguida por Cacá Bueno e Ricardo Zonta. Um pouco mais atrás no grid, Casagrande e Gama disputavam a quinta colocação visando a pontuação e a liderança do campeonato. 

 

Restando 16 mintuso para o fim, Gabriel conseguiu superar Gama e assumiu o P5. Enquanto pressionava Zonta e Galid, Zonta tocou em Galid e deu a oportunidade para Casagrande ultrapassá-los e assumir o terceiro lugar. 

Pouco depois, ultrapassou Cacá Bueno e foi em busca de Calderón. O cronômetro marcava pouco mais de dez minutos quando Thiago Camilo rodou sozinho e acertou em cheio o muro. O safety car foi acionado.

Na relargada, Calderón e Casagrande largaram lado a lado, Gama foi para cima e, na reta, formaram um linha de três, Gabriel chegou a levar o toque, mas Gama se adiantou e assumiu a ponta, Tata perdeu espaço, caiu no grid e sofreu o toque de Bueno. 

Logo na relargada, Cacá e Zonta se enrolaram com Ricardo rodando, saindo da pista e acertando o muro. Lá na frente, Gama segurava a ponta e as investidas de Casagrande. 

Resultado

Aqui está a segunda tabela. O cabeçalho da imagem está cortado no topo, e só dá para ler parte dele ("Race (15:00 and 5 Laps) started at 14:49:45"). Não dá para saber de qual corrida é.

Pos Piloto Modelo Classe Voltas Tempo total Diff Gap Melhor volta Volta da melhor
1 9 Arthur Gama GM BRA 29 24:14.545 37.360 15
2 83 Gabriel Casagrande GM BRA 29 24:14.779 0.234 0.234 37.096 16
3 8 Alfredinho Ibiapina Ford CHA 29 24:15.752 1.207 0.973 37.744 10
4 72 Antonella Bassani Ford CHA 29 24:16.223 1.678 0.471 37.571 15
5 99 Galid Osman GM BRA 29 24:16.925 2.380 0.702 37.609 8
6 46 Vitor Genz Ford CHA 29 24:17.745 3.200 0.820 38.270 28
7 97 Bruna Tomaselli Ford CHA 29 24:17.928 3.383 0.183 37.917 16
8 55 Murilo Rocha Ford CHA 29 24:18.107 3.562 0.179 37.689 13
9 87 Jorge Martelli GM BRA 29 24:18.567 4.022 0.460 38.153 28
10 13 Thomas Krasonis GM CHA 29 24:20.703 6.158 2.136 38.282 29
11 15 Tito Giaffone Ford CHA 29 24:23.882 9.337 3.179 37.973 14
12 57 Felipe Tozzo GM CHA 29 24:24.248 9.703 0.366 37.731 12
13 27 Sergio Ramalho GM BRA 29 24:31.649 17.104 7.401 37.809 10
14 10 Ricardo Zonta GM BRA 29 24:42.639 28.094 10.990 37.576 9
15 0 Cacá Bueno GM BRA 29 24:49.749 35.204 7.110 37.608 9
16 25 Tatiana Calderon Ford CHA 25 21:29.568 4 Laps 4 Laps 37.332 14
17 90 Ricardo Mauricio GM BRA 21 17:28.459 8 Laps 4 Laps 37.736 14

Não classificados (75% = 21 voltas)

Piloto Modelo Classe Voltas Tempo total Diff Gap Melhor volta Volta da melhor
21 Thiago Camilo Ford BRA 15 11:42.037 14 Laps 6 Laps 38.403 13
5 Denis Navarro GM BRA 12 9:44.989 17 Laps 3 Laps 37.939 10
34 Dudes Castroneves GM CHA 1 1:31.248 28 Laps 11 Laps 1:17.700 1
11 Witold Ramasauskas GM CHA 0
17 Juninho Berlanda Ford CHA 0
7 Rafaela Ferreira Ford CHA 0
3 Firás Fahs GM CHA 0
28 Gui Backes Ford CHA 0

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