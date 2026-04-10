NASCAR Brasil: Genz lidera primeiro treino livre em Santa Cruz do Sul

A NASCAR Brasil deu o pontapé inicial de maneira oficial nesta sexta-feira (10) em Santa Cruz do Sul, palco da primeira etapa da temporada de 2026.

Vencedor dos Duelos, pré-temporada da categoria, Vitor Genz repetiu a dose e foi o mais veloz. O gaúcho fez 1min29s128, superando seu companheiro de equipe, Thiago Camilo em 0s384.

Pela categoria Challenge, Gui Backes foi o melhor, conseguindo o terceiro melhor tempo no geral, com 1min29s583. O veterano Ricardo Zonta foi o quarto colocado, seguido pelo novato Murilo Rocha, completando o top 5 do treino.

Neste sábado acontece o segundo treino livre da etapa, às 9h15. O quali, que também tem uma corrida sprint de cinco voltas será iniciado às 12h35. No domingo teremos a rodada dupla, com a largada da corrida 1 às 8h30 e da corrida 2 às 14h20.

Resultado completo

Pos. Piloto Cat. Tempo Dif. Delta 1 46 VITOR GENZ Ford BRA 3 1:29.128 3 22.065 33.881 33.068 2 21 THIAGO CAMILO Ford BRA 3 1:29.512 0.384 0.384 2 22.329 34.055 33.126 3 28 GUI BACKES Ford CHA 7 1:29.583 0.455 0.071 6 22.020 33.922 33.641 4 10 RICARDO ZONTA GM BRA 4 1:29.683 0.555 0.100 4 21.987 34.270 33.255 5 55 MURILO ROCHA Ford CHA 6 1:29.864 0.736 0.181 6 22.358 34.152 33.272 6 15 TITO GIAFFONE Ford CHA 6 1:30.218 1.090 0.354 6 22.067 34.610 33.541 7 90 RICARDO MAURICIO/A SEID GM BRA 4 1:30.428 1.300 0.210 3 22.026 34.462 33.561 8 18 ALLAM KHODAIR Ford BRA 4 1:30.431 1.303 0.003 4 22.365 34.345 33.721 9 9 ARTHUR GAMA GM BRA 7 1:30.649 1.521 0.218 4 22.081 34.117 33.826 10 0 CACÁ BUENO GM BRA 3 1:30.696 1.568 0.047 2 22.145 34.703 33.848 11 83 GABRIEL CASAGRANDE Ford BRA 3 1:30.807 1.679 0.111 3 22.243 34.239 34.227 12 8 ALFREDINHO IBIAPINA Ford CHA 5 1:30.921 1.793 0.114 4 22.045 34.446 33.502 13 5 DENIS NAVARRO GM BRA 6 1:30.948 1.820 0.027 6 22.428 34.534 33.822 14 34 DUDES CASTRONEVES GM CHA 7 1:31.017 1.889 0.069 7 22.336 34.815 33.866 15 87 JORGE MARTELLI GM BRA 7 1:31.023 1.895 0.006 7 22.420 34.953 33.618 16 25 TATIANA CALDERON Ford CHA 8 1:31.194 2.066 0.171 8 22.506 34.708 33.880 17 97 BRUNA TOMASELLI Ford CHA 7 1:31.658 2.530 0.464 7 22.515 34.785 34.177 18 22 VICTOR ANDRADE Ford BRA 4 1:31.704 2.576 0.046 3 22.959 34.578 33.738 19 11 WITOLD RAMASAUSKAS GM CHA 3 1:32.871 3.743 1.167 3 22.688 34.974 34.835 20 99 GALID OSMAN GM BRA 4 1:35.464 6.336 2.593 4 22.297 34.769 34.592 21 85 GUSTAVO BANDEIRA GM CHA 4 1:40.153 11.025 4.689 4 22.829 35.565 34.384 22 57 FELIPE TOZZO GM CHA 1 0 36.781 34.130 23 69 NICOLAS COSTA Ford BRA 1 0 23.030 37.570 34.979

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