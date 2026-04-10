NASCAR Brasil: Genz lidera primeiro treino livre em Santa Cruz do Sul
Gui Backes foi o mais veloz pela categoria Challenge no interior gaúcho na tarde desta sexta-feira
Vitor Genz
Foto de: Luciano Santos
A NASCAR Brasil deu o pontapé inicial de maneira oficial nesta sexta-feira (10) em Santa Cruz do Sul, palco da primeira etapa da temporada de 2026.
Vencedor dos Duelos, pré-temporada da categoria, Vitor Genz repetiu a dose e foi o mais veloz. O gaúcho fez 1min29s128, superando seu companheiro de equipe, Thiago Camilo em 0s384.
Pela categoria Challenge, Gui Backes foi o melhor, conseguindo o terceiro melhor tempo no geral, com 1min29s583. O veterano Ricardo Zonta foi o quarto colocado, seguido pelo novato Murilo Rocha, completando o top 5 do treino.
Neste sábado acontece o segundo treino livre da etapa, às 9h15. O quali, que também tem uma corrida sprint de cinco voltas será iniciado às 12h35. No domingo teremos a rodada dupla, com a largada da corrida 1 às 8h30 e da corrida 2 às 14h20.
Resultado completo
|Pos.
|Piloto
|Cat.
|Tempo
|Dif.
|Delta
|1
|46
|VITOR GENZ
|Ford
|BRA
|3
|1:29.128
|3
|22.065
|33.881
|33.068
|2
|21
|THIAGO CAMILO
|Ford
|BRA
|3
|1:29.512
|0.384
|0.384
|2
|22.329
|34.055
|33.126
|3
|28
|GUI BACKES
|Ford
|CHA
|7
|1:29.583
|0.455
|0.071
|6
|22.020
|33.922
|33.641
|4
|10
|RICARDO ZONTA
|GM
|BRA
|4
|1:29.683
|0.555
|0.100
|4
|21.987
|34.270
|33.255
|5
|55
|MURILO ROCHA
|Ford
|CHA
|6
|1:29.864
|0.736
|0.181
|6
|22.358
|34.152
|33.272
|6
|15
|TITO GIAFFONE
|Ford
|CHA
|6
|1:30.218
|1.090
|0.354
|6
|22.067
|34.610
|33.541
|7
|90
|RICARDO MAURICIO/A SEID
|GM
|BRA
|4
|1:30.428
|1.300
|0.210
|3
|22.026
|34.462
|33.561
|8
|18
|ALLAM KHODAIR
|Ford
|BRA
|4
|1:30.431
|1.303
|0.003
|4
|22.365
|34.345
|33.721
|9
|9
|ARTHUR GAMA
|GM
|BRA
|7
|1:30.649
|1.521
|0.218
|4
|22.081
|34.117
|33.826
|10
|0
|CACÁ BUENO
|GM
|BRA
|3
|1:30.696
|1.568
|0.047
|2
|22.145
|34.703
|33.848
|11
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|Ford
|BRA
|3
|1:30.807
|1.679
|0.111
|3
|22.243
|34.239
|34.227
|12
|8
|ALFREDINHO IBIAPINA
|Ford
|CHA
|5
|1:30.921
|1.793
|0.114
|4
|22.045
|34.446
|33.502
|13
|5
|DENIS NAVARRO
|GM
|BRA
|6
|1:30.948
|1.820
|0.027
|6
|22.428
|34.534
|33.822
|14
|34
|DUDES CASTRONEVES
|GM
|CHA
|7
|1:31.017
|1.889
|0.069
|7
|22.336
|34.815
|33.866
|15
|87
|JORGE MARTELLI
|GM
|BRA
|7
|1:31.023
|1.895
|0.006
|7
|22.420
|34.953
|33.618
|16
|25
|TATIANA CALDERON
|Ford
|CHA
|8
|1:31.194
|2.066
|0.171
|8
|22.506
|34.708
|33.880
|17
|97
|BRUNA TOMASELLI
|Ford
|CHA
|7
|1:31.658
|2.530
|0.464
|7
|22.515
|34.785
|34.177
|18
|22
|VICTOR ANDRADE
|Ford
|BRA
|4
|1:31.704
|2.576
|0.046
|3
|22.959
|34.578
|33.738
|19
|11
|WITOLD RAMASAUSKAS
|GM
|CHA
|3
|1:32.871
|3.743
|1.167
|3
|22.688
|34.974
|34.835
|20
|99
|GALID OSMAN
|GM
|BRA
|4
|1:35.464
|6.336
|2.593
|4
|22.297
|34.769
|34.592
|21
|85
|GUSTAVO BANDEIRA
|GM
|CHA
|4
|1:40.153
|11.025
|4.689
|4
|22.829
|35.565
|34.384
|22
|57
|FELIPE TOZZO
|GM
|CHA
|1
|0
|36.781
|34.130
|23
|69
|NICOLAS COSTA
|Ford
|BRA
|1
|0
|23.030
|37.570
|34.979
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