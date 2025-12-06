NASCAR Brasil: Genz lidera treino antes de quali em Interlagos

A NASCAR Brasil realizou na manhã deste sábado (06) o treino que antecede o classificatório da etapa final de Interlagos.

O veterano Vitor Genz foi o mais rápido, marcando 1min49s560 já nos minutos finais da sessão. Na segunda colocação, Tito Giaffone, 0s199 mais lento que o seu rival da RMattheis.

Gui Backes, Dudu Barrichello e Witold Ramasauskas completaram o top 5.

O treino classificatório acontece neste sábado, ao meio-dia. Mais tarde, às 15h30, será dada a largada da corrida 1.

Resultado

Pos No. Piloto Carro Cat Voltas Best Tm 1 46 VITOR GENZ GM BRA 5 1:49.560 2 15 TITO GIAFFONE(R) Ford CHA 5 1:49.759 3 28 GUI BACKES Ford CHA 5 1:49.778 4 91 RUBENS/DUDU BARRICHELLO Ford BRA 5 1:50.004 5 11 WITOLD RAMASAUSKAS GN BRA 6 1:50.059 6 1 RICARDO ZONTA GM BRA 6 1:50.211 7 57 FELIPE TOZZO GN CHA 7 1:50.262 8 83 GABRIEL CASAGRANDE Ford BRA 6 1:50.365 9 7 J CAMPOS /A SEIO Ford BRA 3 1:50.461 10 8 ALFREDINHO IBIAPINA(R) Ford CHA 5 1:50.472 11 21 THIAGO CAMILO Ford BRA 5 1:50.533 12 77 VALDENO BRITO GRI BRA 5 1:50.630 13 87 JORGE MARTELLI GM CHA 5 1:50.805 14 84 VINICIUS CANHEDO(R) Ford CHA 11 1:51.406 15 0 CACÁ BUENO GN BRA 4 1:51.541 16 22 VICTOR ANDRADE Ford BRA 6 1:51.760 17 51 RICARDO ROTILLI(R) Ford CHA 13 1:52.405 18 10 ADALBERTO BAPTISTA GM CHA 4 1:53.234 19 34 DUDES CASTRONEVES(R) GM CHA 6 1:53.314 20 94 VINNY AZEVEDO /L PARISOTTO GN CHA 11 1:53.360 21 76 PEDRO BEZERRA GM CHA 5 1:55.627

