NASCAR Brasil: Genz lidera treino antes de quali em Interlagos

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

Fórmula E - Mortara chama Di Grassi de "idiota" e brasileiro rebate: "Não sabe o que tá fazendo"

Fórmula E - Mortara chama Di Grassi de "idiota" e brasileiro rebate: "Não sabe o que tá fazendo"

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Fórmula E - Mortara chama Di Grassi de "idiota" e brasileiro rebate: "Não sabe o que tá fazendo"
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP de Abu Dhabi, final da temporada 2025

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP de Abu Dhabi, final da temporada 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP de Abu Dhabi, final da temporada 2025
ESPECIAL: O que a história da F1 nos diz sobre decisões com três candidatos ao título? Relembre todas as finais do tipo

ESPECIAL: O que a história da F1 nos diz sobre decisões com três candidatos ao título? Relembre todas as finais do tipo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
ESPECIAL: O que a história da F1 nos diz sobre decisões com três candidatos ao título? Relembre todas as finais do tipo
NASCAR Brasil: Casagrande comanda e vence corrida 1 da Grande Final em Interlagos

NASCAR Brasil: Casagrande comanda e vence corrida 1 da Grande Final em Interlagos

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Casagrande comanda e vence corrida 1 da Grande Final em Interlagos
Entenda como Tsunoda sacrificou última classificação na F1 para ajudar Verstappen em Abu Dhabi

Entenda como Tsunoda sacrificou última classificação na F1 para ajudar Verstappen em Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Entenda como Tsunoda sacrificou última classificação na F1 para ajudar Verstappen em Abu Dhabi
F1: McLaren acredita em 'jogo limpo' de Verstappen em Abu Dhabi

F1: McLaren acredita em 'jogo limpo' de Verstappen em Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: McLaren acredita em 'jogo limpo' de Verstappen em Abu Dhabi
Dennis vence caótico eP de SP marcado por acidente de Martí; Drugovich é 5º na pista, mas toma punição e cai para 12º

Dennis vence caótico eP de SP marcado por acidente de Martí; Drugovich é 5º na pista, mas toma punição e cai para 12º

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Dennis vence caótico eP de SP marcado por acidente de Martí; Drugovich é 5º na pista, mas toma punição e cai para 12º
F1: McLaren se preocupa com Russell e Leclerc em Abu Dhabi

F1: McLaren se preocupa com Russell e Leclerc em Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: McLaren se preocupa com Russell e Leclerc em Abu Dhabi
NASCAR Brasil Interlagos II

NASCAR Brasil: Genz lidera treino antes de quali em Interlagos

Tito Giaffone foi o segundo colocado, mas o melhor entre os pilotos da categoria Challenge

Redação Motorsport.com
Editado:
Vitor Genz

Foto de: Luciano Santos

A NASCAR Brasil realizou na manhã deste sábado (06) o treino que antecede o classificatório da etapa final de Interlagos

Leia também:

O veterano Vitor Genz foi o mais rápido, marcando 1min49s560 já nos minutos finais da sessão. Na segunda colocação, Tito Giaffone, 0s199 mais lento que o seu rival da RMattheis.

Gui Backes, Dudu Barrichello e Witold Ramasauskas completaram o top 5. 

O treino classificatório acontece neste sábado, ao meio-dia. Mais tarde, às 15h30, será dada a largada da corrida 1. 

Resultado

Pos No.  Piloto Carro     Cat Voltas Best Tm
1 46 VITOR GENZ GM BRA 5 1:49.560
2 15 TITO GIAFFONE(R) Ford CHA 5 1:49.759
3 28 GUI BACKES Ford CHA 5 1:49.778
4 91 RUBENS/DUDU BARRICHELLO Ford BRA 5 1:50.004
5 11 WITOLD RAMASAUSKAS GN BRA 6 1:50.059
6 1 RICARDO ZONTA GM BRA 6 1:50.211
7 57 FELIPE TOZZO GN CHA 7 1:50.262
8 83 GABRIEL CASAGRANDE Ford BRA 6 1:50.365
9 7 J CAMPOS /A SEIO Ford BRA 3 1:50.461
10 8 ALFREDINHO IBIAPINA(R) Ford CHA 5 1:50.472
11 21 THIAGO CAMILO Ford BRA 5 1:50.533
12 77 VALDENO BRITO GRI BRA 5 1:50.630
13 87 JORGE MARTELLI GM CHA 5 1:50.805
14 84 VINICIUS CANHEDO(R) Ford CHA 11 1:51.406
15 0 CACÁ BUENO GN BRA 4 1:51.541
16 22 VICTOR ANDRADE Ford BRA 6 1:51.760
17 51 RICARDO ROTILLI(R) Ford CHA 13 1:52.405
18 10 ADALBERTO BAPTISTA GM CHA 4 1:53.234
19 34 DUDES CASTRONEVES(R) GM CHA 6 1:53.314
20 94 VINNY AZEVEDO /L PARISOTTO GN CHA 11 1:53.360
21 76 PEDRO BEZERRA GM CHA 5 1:55.627

 

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior NASCAR Brasil: Felipinho Tozzo lidera primeiro treino livre da final em Interlagos
Próximo artigo Nova categoria brasileira de picapes da SRB estreia em 2027 e terá motores Horse

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
VÍDEO Fórmula E: Pepe Martí 'rampa' Muller e Da Costa, capota e carro pega fogo no Sambódromo do Anhembi; veja imagens

VÍDEO Fórmula E: Pepe Martí 'rampa' Muller e Da Costa, capota e carro pega fogo no Sambódromo do Anhembi; veja imagens

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
VÍDEO Fórmula E: Pepe Martí 'rampa' Muller e Da Costa, capota e carro pega fogo no Sambódromo do Anhembi; veja imagens
F1 - O Filme, com Brad Pitt, estreia na Apple TV no dia 12 de dezembro

F1 - O Filme, com Brad Pitt, estreia na Apple TV no dia 12 de dezembro

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - O Filme, com Brad Pitt, estreia na Apple TV no dia 12 de dezembro
F1 - Bortoleto explica classificação 'apertada' em Abu Dhabi: 'Depois do Q1 achei que não ia conseguir'

F1 - Bortoleto explica classificação 'apertada' em Abu Dhabi: 'Depois do Q1 achei que não ia conseguir'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Bortoleto explica classificação 'apertada' em Abu Dhabi: 'Depois do Q1 achei que não ia conseguir'

Últimas notícias

Fórmula E - Mortara chama Di Grassi de "idiota" e brasileiro rebate: "Não sabe o que tá fazendo"

Fórmula E - Mortara chama Di Grassi de "idiota" e brasileiro rebate: "Não sabe o que tá fazendo"

Fórmula E
FE Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Fórmula E - Mortara chama Di Grassi de "idiota" e brasileiro rebate: "Não sabe o que tá fazendo"
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP de Abu Dhabi, final da temporada 2025

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP de Abu Dhabi, final da temporada 2025

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP de Abu Dhabi, final da temporada 2025
ESPECIAL: O que a história da F1 nos diz sobre decisões com três candidatos ao título? Relembre todas as finais do tipo

ESPECIAL: O que a história da F1 nos diz sobre decisões com três candidatos ao título? Relembre todas as finais do tipo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
ESPECIAL: O que a história da F1 nos diz sobre decisões com três candidatos ao título? Relembre todas as finais do tipo
NASCAR Brasil: Casagrande comanda e vence corrida 1 da Grande Final em Interlagos

NASCAR Brasil: Casagrande comanda e vence corrida 1 da Grande Final em Interlagos

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Casagrande comanda e vence corrida 1 da Grande Final em Interlagos

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros