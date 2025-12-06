NASCAR Brasil: Genz lidera treino antes de quali em Interlagos
Tito Giaffone foi o segundo colocado, mas o melhor entre os pilotos da categoria Challenge
Foto de: Luciano Santos
A NASCAR Brasil realizou na manhã deste sábado (06) o treino que antecede o classificatório da etapa final de Interlagos.
O veterano Vitor Genz foi o mais rápido, marcando 1min49s560 já nos minutos finais da sessão. Na segunda colocação, Tito Giaffone, 0s199 mais lento que o seu rival da RMattheis.
Gui Backes, Dudu Barrichello e Witold Ramasauskas completaram o top 5.
O treino classificatório acontece neste sábado, ao meio-dia. Mais tarde, às 15h30, será dada a largada da corrida 1.
Resultado
|Pos
|No. Piloto
|Carro Cat
|Voltas
|Best Tm
|1
|46
|VITOR GENZ
|GM
|BRA
|5
|1:49.560
|2
|15
|TITO GIAFFONE(R)
|Ford
|CHA
|5
|1:49.759
|3
|28
|GUI BACKES
|Ford
|CHA
|5
|1:49.778
|4
|91
|RUBENS/DUDU BARRICHELLO
|Ford
|BRA
|5
|1:50.004
|5
|11
|WITOLD RAMASAUSKAS
|GN
|BRA
|6
|1:50.059
|6
|1
|RICARDO ZONTA
|GM
|BRA
|6
|1:50.211
|7
|57
|FELIPE TOZZO
|GN
|CHA
|7
|1:50.262
|8
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|Ford
|BRA
|6
|1:50.365
|9
|7
|J CAMPOS /A SEIO
|Ford
|BRA
|3
|1:50.461
|10
|8
|ALFREDINHO IBIAPINA(R)
|Ford
|CHA
|5
|1:50.472
|11
|21
|THIAGO CAMILO
|Ford
|BRA
|5
|1:50.533
|12
|77
|VALDENO BRITO
|GRI
|BRA
|5
|1:50.630
|13
|87
|JORGE MARTELLI
|GM
|CHA
|5
|1:50.805
|14
|84
|VINICIUS CANHEDO(R)
|Ford
|CHA
|11
|1:51.406
|15
|0
|CACÁ BUENO
|GN
|BRA
|4
|1:51.541
|16
|22
|VICTOR ANDRADE
|Ford
|BRA
|6
|1:51.760
|17
|51
|RICARDO ROTILLI(R)
|Ford
|CHA
|13
|1:52.405
|18
|10
|ADALBERTO BAPTISTA
|GM
|CHA
|4
|1:53.234
|19
|34
|DUDES CASTRONEVES(R)
|GM
|CHA
|6
|1:53.314
|20
|94
|VINNY AZEVEDO /L PARISOTTO
|GN
|CHA
|11
|1:53.360
|21
|76
|PEDRO BEZERRA
|GM
|CHA
|5
|1:55.627
Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA
Ouça versão áudio do Podcast
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Fórmula E - Mortara chama Di Grassi de "idiota" e brasileiro rebate: "Não sabe o que tá fazendo"
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP de Abu Dhabi, final da temporada 2025
ESPECIAL: O que a história da F1 nos diz sobre decisões com três candidatos ao título? Relembre todas as finais do tipo
NASCAR Brasil: Casagrande comanda e vence corrida 1 da Grande Final em Interlagos
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários