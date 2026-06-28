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Relato da corrida
NASCAR Brasil Velocitta

NASCAR Brasil: Genz protagoniza batalha intensa com Casagrande e vence corrida 1 no Velocitta

Pódio ainda contou com Galid Osman; Gui Backes foi o vencedor da classe Challenge

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Vitor Genz; Full Time Sports

Vitor Genz; Full Time Sports

Foto de: Luciano Santos

Teve duelo até o fim! A primeira corrida da NASCAR Brasil foi muito movimentada, com uma disputa acirrada entre Vitor Genz e Gabriel Casagrande. Com tensão até a linha de chegada, a vitória ficou com o Galo. 

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Casagrande foi o segundo colocado e Galid Osman completou o pódio. Thiago Camilo, que largou na pole position, finalizou a prova em quinto. Na classe Challenge, a vitória ficou com Gui Backes.

A corrida 

A largada aconteceu de forma tranquila, mas o pole Thiago Camilo não conseguiu manter a liderança por muito tempo. Gabriel Casagrande não deixou Camilo se distanciar por muito tempo e assumiu a ponta da prova. 

Com pouco mais de 15 minutos no relógio, Gabriel se distanciava ainda mais na frente enquanto Camilo se protegia mais atrás do seu companheiro de equipe Vitor Genz, terceiro colocado. 

Pouco tempo depois, Genz colocou o carro lado a lado com Camilo e fez a ultrapassagem indo rumo a caça de Casagrande na briga pela vitória. A corrida permaneceu tranquila até a reta final, quando Camilo também perdeu a terceira posição para Galid Osman. 

Em uma competição a parte, Vitor Genz 'grudou' totalmente na traseira do piloto da A.Mattheis Vogel. Restando dois minutos para o fim, a briga se intensificou e com 50 segundos restantes, o número 46 ultrapassou Casagrande e assumiu a liderança. 

Na última volta, Denis Navarro rodou sozinho. Lá na frente, Genz acabou esparramando na curva da vitória deixando Casagrande se aproximar. Ao entrar na reta de chegada, a diferença entre Vitor e Gabriel era de apenas 0s2 e o piloto da Full Time Sports carimbou a vitória. Na categoria Challenge, triunfo de Gui Backes. 

Resultado

1 - Vitor Genz

2 - Gabriel Casagrande

3 - Galid Osman

4 - Arthur Gama

5 - Thiago Camilo

6 - Nicolas Costa

7 - Cacá Bueno

8 - Ricardo Zonta

9 - Gui Backes

10 - Juninho Berlanda

11 - Firás Fahs

12 - Tatiana Calderón

13 - Witold Ramasauskas 

14 - Tito Giaffone

15 - Alfredinho Ibiapina

16 - Felipe Tozzo

17 - Alex Seid

18 - Victor Andrade

19 - Murilo Rocha

20 - Bruna Tomaselli 

21 - Dudes Caastroneves

22 - Gustavo Bandeira

23 - Denis Navarro

24 - Jorge Martelli

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