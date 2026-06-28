NASCAR Brasil: Genz protagoniza batalha intensa com Casagrande e vence corrida 1 no Velocitta
Pódio ainda contou com Galid Osman; Gui Backes foi o vencedor da classe Challenge
Vitor Genz; Full Time Sports
Foto de: Luciano Santos
Teve duelo até o fim! A primeira corrida da NASCAR Brasil foi muito movimentada, com uma disputa acirrada entre Vitor Genz e Gabriel Casagrande. Com tensão até a linha de chegada, a vitória ficou com o Galo.
Casagrande foi o segundo colocado e Galid Osman completou o pódio. Thiago Camilo, que largou na pole position, finalizou a prova em quinto. Na classe Challenge, a vitória ficou com Gui Backes.
A corrida
A largada aconteceu de forma tranquila, mas o pole Thiago Camilo não conseguiu manter a liderança por muito tempo. Gabriel Casagrande não deixou Camilo se distanciar por muito tempo e assumiu a ponta da prova.
Com pouco mais de 15 minutos no relógio, Gabriel se distanciava ainda mais na frente enquanto Camilo se protegia mais atrás do seu companheiro de equipe Vitor Genz, terceiro colocado.
Pouco tempo depois, Genz colocou o carro lado a lado com Camilo e fez a ultrapassagem indo rumo a caça de Casagrande na briga pela vitória. A corrida permaneceu tranquila até a reta final, quando Camilo também perdeu a terceira posição para Galid Osman.
Em uma competição a parte, Vitor Genz 'grudou' totalmente na traseira do piloto da A.Mattheis Vogel. Restando dois minutos para o fim, a briga se intensificou e com 50 segundos restantes, o número 46 ultrapassou Casagrande e assumiu a liderança.
Na última volta, Denis Navarro rodou sozinho. Lá na frente, Genz acabou esparramando na curva da vitória deixando Casagrande se aproximar. Ao entrar na reta de chegada, a diferença entre Vitor e Gabriel era de apenas 0s2 e o piloto da Full Time Sports carimbou a vitória. Na categoria Challenge, triunfo de Gui Backes.
Resultado
1 - Vitor Genz
2 - Gabriel Casagrande
3 - Galid Osman
4 - Arthur Gama
5 - Thiago Camilo
6 - Nicolas Costa
7 - Cacá Bueno
8 - Ricardo Zonta
9 - Gui Backes
10 - Juninho Berlanda
11 - Firás Fahs
12 - Tatiana Calderón
13 - Witold Ramasauskas
14 - Tito Giaffone
15 - Alfredinho Ibiapina
16 - Felipe Tozzo
17 - Alex Seid
18 - Victor Andrade
19 - Murilo Rocha
20 - Bruna Tomaselli
21 - Dudes Caastroneves
22 - Gustavo Bandeira
23 - Denis Navarro
24 - Jorge Martelli
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