NASCAR Brasil: Genz vence ‘O Duelo’ em dobradinha da Full Time ao lado de Murilo Rocha

Vitor Genz (Ford #46, Full Time) venceu O Duelo e liderou, ao lado de Murilo Rocha (Ford #55, Full Time), o confronto da pré-temporada da NASCAR Brasil Series 2026. O evento foi disputado neste fim de semana no Circuito Panamericano Pirelli, em Elias Fausto (SP), e colocou pela primeira vez em disputa direta os pilotos com o novo RiSE26.

"Começamos com o pé direito com o novo carro", comemorou Genz, que entrou este ano para o time da Full Time. "Trabalhamos muito bem. Foi meu primeiro evento junto com a equipe e nos demos muito bem. Começamos com um push a mais para usar correndo em casa", completou o piloto natural de Porto Alegre (RS), lembrando que a vitória garantiu, além do troféu, uma ativação extra do NASCAR Boost para a abertura da temporada em Santa Cruz do Sul (RS).

"Conseguimos garantir esses dois pushs para a equipe. Acho que temos uma vantagem em Santa Cruz, mas isso não diz nada ainda. Temos de trabalhar duro, mas é bom começar assim. Tive uma experiência muito boa, o carro é rápido, faz curva bem, freia bem e é legal de guiar ", contou Murilo Rocha, estreante e piloto mais jovem do grid, com 16 anos. Ele veio da F4 e faz sua primeira temporada em um carro de turismo.

Inspirado no conceito do Clash — evento tradicional da NASCAR Cup Series que abre o calendário como exibição, sem valer pontos. O Duelo foi realizado como uma disputa especial de pré-temporada, aproximando o formato brasileiro de uma das dinâmicas mais conhecidas da NASCAR e reforçando sua identidade no país.

Sem pontuação em jogo, o evento teve como objetivo colocar o RiSE26 na pista em condições reais e antecipar o trabalho das equipes para a etapa de abertura, nos dias 11 e 12 de abril, em Santa Cruz do Sul (RS).

Como foi O Duelo

A programação foi dividida em dois momentos e, ao todo, foram sete treinos. No sábado, as equipes tiveram sessões de focadas em adaptação e ajustes iniciais. No domingo, o formato passou a ser eliminatório, com duelos de duas voltas por carro. Na fase inicial, os confrontos foram:

Vitor Genz (#46, Full Time) x Dudes Castroneves (#34, Pole Motorsport);

Alfredinho Ibiapina (#8, Full Time) x Arthur Gama (#9, Cavaleiro Sports);

Ricardo Maurício (#7, Pole Motorsport) x Denis Navarro (#5, Cavaleiro Sports);

Murilo Rocha (#55, Full Time) x Tito Giaffone (#15, Full Time).

Nas Semifinais:

Vitor Genz (#46, Full Time) x Alfredinho Ibiapina (#8, Full Time);

Murilo Rocha (#55, Full Time) x Ricardo Maurício (#7, Pole Motorsport).

E na Final:

Vitor Genz (#46, Full Time) x Murilo Rocha (#55, Full Time), com vitória de Genz.

Ao adotar o conceito do Clash, a NASCAR Brasil criou um ambiente de preparação com disputa direta desde o primeiro evento. Com Chevrolet Camaro e Ford Mustang já em atividade, o fim de semana serviu como base para o entendimento do RiSE26, tanto em voltas controladas quanto em situações de confronto.

Confira o que pilotos, equipes e a própria Pirelli acharam de O Duelo:

Joselmo Barcik, chefe de equipe da Pole Motorsport - Este teste e os treinos foram um aprendizado tanto dos pilotos quanto da equipe. É um carro novo, sempre um projeto novo que traz novidades e itens para os quais nós ainda não estávamos preparados. Com a equipe entrando na categoria agora e conhecendo os carros de uma forma mais direta na pista, para nós foi fundamental. Foi muito produtivo e rico para nos prepararmos para a primeira etapa.

Maurício Ferreira, chefe de equipe da Full Time Sports - Foi muito bacana, pois tivemos dois pilotos que já estavam na equipe no ano passado, Alfredinho Ibiapina e Tito Giaffone, além dos estreantes Vitor Genz, com toda a sua experiência e já campeão da categoria, e Murilo Rocha, com apenas 16 anos. Tê-los conosco ajudou muito; fomos trocando informações e evoluindo a cada saída para a pista.

Alex Seid (#7, equipe) - O carro já é mais forte do que o do ano passado e continua muito divertido de pilotar. Andamos o máximo possível para conseguirmos 'pegar a mão' deste novo carro. O objetivo foi aproveitar ao máximo o tempo de pista. Gostei de iniciar mais uma temporada.

Alfredinho Ibiapina (#8, Full TimeSports) - É um processo de mudança de carro. Sabemos que não é fácil quando há troca de chassi e de motor; é tudo novo. No começo é muito mais provável que sejam necessários ajustes. Esperamos que seja uma temporada muito especial para todos.

Arthur Gama (#9, Cavaleiro Sports) - Estou muito feliz de voltar para uma categoria pela qual tenho muito carinho, onde iniciei a minha jornada em 2022 e fui campeão em 2023. Fui o primeiro vencedor da NASCAR Brasil e estou feliz também por poder inaugurar estes carros novos.

Denis Navarro (#5, Cavaleiro Sports) - O Duelo foi importante, pois o carro traz muitas novidades em relação ao ano passado. Há um grande aprendizado para as equipes. A Cavaleiro também está no primeiro ano na categoria, assim como eu. Então é tempo de pista e de aprendizado. A ideia foi colher o máximo de informação para estarmos mais preparados para a primeira etapa. E foi legal aproveitar que estávamos aqui para fazer este 'tira-teima' e ver quem se adaptou mais rápido e conseguiu performar melhor.

Dudes Castroneves (#34, Pole Motorsport) - Nestes dois dias, o foco principal foi conhecer a equipe e todos os integrantes. É muito bom entender como todos trabalham, chegar cedo e ver como o carro será, o banco e diversos detalhes novos e antigos. O carro é bem mais leve que o do ano passado. Para mim, a questão é acostumar com o veículo. Vindo do kart, ainda não tenho o feeling que outros pilotos possuem, especialmente os jovens que já andaram de carro. O objetivo foi ganhar tempo de pista e tentar ser rápido. Este carro novo deu uma oportunidade maior, pois não sou o único que precisa aprender. Isso dá uma margem para chegar mais perto dos outros. Para mim, o foco foi diversão, aprendizado e acelerar.

Murilo Rocha (#55, Full Time Sports) - Este teste foi muito importante para conhecermos o novo carro, ganharmos a maior quilometragem possível e nos acostumarmos com tudo. Foi a oportunidade de andar com pneu diferente, um novo composto e verificar ajustes de posição de banco. Este teste foi fundamental para nos habituarmos e identificarmos configurações que possam ser necessários, para que, quando chegarmos à primeira etapa em Santa Cruz do Sul, esteja tudo encaminhado.

Ricardo Maurício (#7, Pole Motorsport) - Estou entrando com o carro novo e fazendo minha estreia na temporada de 2026. Estou feliz. Espero que seja um ano de muito sucesso, não só para mim, mas para minha equipe. Gostei bastante do carro. Ele vem firme e parece um kart na dirigibilidade. Estou contente pelo meu primeiro contato aqui no Circuito Panamericano e em breve estaremos em Santa Cruz do Sul para começarmos a temporada. Quanto mais corridas temos, melhor fica o evento. Gostamos de treinar e de testar o carro, mas gostamos realmente dos novos desafios e de sempre estar competindo com alguém. O Duelo trouxe emoção e permitiu sentir o gosto do que será a NASCAR Brasil este ano.

Tito Giaffone (#15, Full Time) - Foi muito legal. Foi a primeira vez que vim testar carros novos. Foi muito interessante acompanhar todo esse processo. Como qualquer carro novo, surgem alguns ajustes em que nós temos que mexer. Estou aprendendo muito aqui. Para a experiência como piloto está sendo muito bom. Tenho certeza de que para Santa Cruz estará tudo perfeito.

Vitor Genz (#46, Full Time) - Foi uma boa oportunidade de termos o primeiro contato com o novo carro. Para mim, também é o primeiro contato com a equipe e com o circuito. São muitas 'primeiras vezes' nesta pré-temporada. O carro é bem interessante e lembra o do ano passado porque a construção tem muitas semelhanças, mas o equilíbrio mudou. Ele tende a ser um pouco mais arisco na parte traseira, e o piloto tem que controlar mais no volante. É uma oportunidade para nós anteciparmos coisas para a etapa de Santa Cruz. Toda a parte de montagem e confiabilidade do carro é desenvolvida nesse tipo de treino. Estamos animados para ter uma boa temporada.

Camila Maluf, diretora do Circuito Panamericano Pirelli - Estamos muito felizes em receber a NASCAR Brasil em nossa casa, o Circuito Panamericano, para esse evento de pré-temporada inédito, que marca não apenas a realização do Clash pela primeira vez, mas também a estreia oficial da categoria em nossa pista. A temporada 2026 chega com muitas novidades, como o novo carro e, especialmente, os novos pneus desenvolvidos exclusivamente pela Pirelli para a categoria. Poder sediar a estreia desses pneus em um evento oficial, além de proporcionar aos pilotos a oportunidade de conhecerem melhor a pista, reforça nosso orgulho em fazer parte desse momento histórico para a categoria e para o automobilismo nacional.

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