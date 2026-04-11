Pular para o conteúdo principal

NASCAR Brasil: Genz vence sprint e garante pole em Santa Cruz do Sul

Tito Giaffone foi o único da categoria Challenge a fazer parte da sprint

Redação Motorsport.com
Vitor Genz

A NASCAR Brasil realizou neste sábado o treino de classificação e a corrida sprint que definiu o grid de largada da etapa de Santa Cruz do Sul, a primeira de 2026.

Os seis primeiros colocados da sessão de 30 minutos foram selecionados para a corrida de cinco voltas: Vitor Genz, Thiago Camilo, Arthur Gama, Gabriel Casagrande, Tito Giaffone e Cacá Bueno.

 Largando da 'pole', Genz teve a companhia de Gama, durante todo o período da sprint. Camilo, a princípio brigou com Casagrande e tentou chegar em Gama no final, mas sem sucesso.

Genz confirmou a vitória, garantindo assim a pole position da corrida 2, seguido por Gama, Camilo, Casagrande, Tito Giaffone - o melhor da categoria Challenge - e Cacá Bueno.

Vale lembrar que o grid da corrida 1 terá os primeiros seis colocados, que participaram da corrida sprint em posições invertidas. Do sétimo colocado para trás, as posições não se invertem.

A corrida 1 da etapa de Santa Cruz acontece às 8h30 deste domingo, com a segunda prova às 14h20, ambos horários de Brasília.

Resultados

POS. No. PILOTO CARRO CAT.
1 46 Vitor Genz Ford BRA
2 9 Arthur Gama Chevrolet BRA
3 21 Thiago Camilo Ford BRA
4 83 Gabriel Casagrande Ford BRA
5 15 Tito Giaffone Ford CHA
6 0 Cacá Bueno GM BRA
7 8 ALFREDINHO IBIAPINA Ford CHA
8 28 GUI BACKES Ford CHA
9 55 MURILO ROCHA Ford CHA
10 18 ALLAM KHODAIR Ford BRA
11 10 RICARDO ZONTA GM BRA
12 57 FELIPE TOZZO GM CHA
13 5 DENIS NAVARRO GM BRA
14 99 GALID OSMAN GM BRA
15 22 VICTOR ANDRADE Ford BRA
16 69 NICOLAS COSTA GM BRA
17 97 BRUNA TOMASELLI Ford CHA
18 34 DUDES CASTRONEVES GM CHA
19 25 TATIANA CALDERON Ford CHA
20 11 WITOLD RAMASAUSKAS GM CHA
21 90 ALEX SEID /R MAURICIO GM BRA
22 85 GUSTAVO BANDEIRA GM CHA
23 87 JORGE MARTELLI GM BRA

GRID DA CORRIDA 1

  1. #0 Cacá Bueno (Chevrolet)
  2. #15 Tito Giaffone (Ford), Full Time
  3. #83 Gabriel Casagrande (Chevrolet), AMattheis Vogel
  4. #9 Arthur Gama (Chevrolet), Cavaleiro Sports
  5. #21 Thiago Camilo (Chevrolet), Full Time
  6. #46 Vitor Genz (Ford), Full Time
  7. #8 Alfredinho Ibiapina (Ford), Full Time
  8. #28 Gui Backes (Ford), AMattheis Vogel
  9. #55 Murilo Rocha (Ford), Full Time
  10. #18 Allam Khodair (Ford), AMattheis Vogel
  11. #10 Ricardo Zonta (Chevrolet), Cavaleiro Sports
  12. #57 Felipe Tozzo (Chevrolet), Team RC
  13. #5 Denis Navarro (Chevrolet), Cavaleiro Sports
  14. #99 Galid Osman (Chevrolet), Cavaleiro Sports
  15. #22 Victor Andrade (Ford), Full Time
  16. #69 Nicolas Costa (Chevrolet), AMattheis Vogel
  17. #97 Bruna Tomaselli (Ford), SG28 by Pole Motorsport
  18. #34 Dudes Castroneves (Chevrolet), Pole Motorsport
  19. #25 Tatiana Calderón (Ford), SG28 by Pole Motorsport
  20. #11 Witold Ramasauskas (Chevrolet), Team RC
  21. #90 Alex Seid / Ricardo Maurício (Chevrolet), Cavaleiro Sports by Pole Motorsports
  22. #85 Gustavo Bandeira (Chevrolet), Team RC
  23. #87 Jorge Martelli (Chevrolet), Team RC

 

