NASCAR Brasil: Genz vence sprint e garante pole em Santa Cruz do Sul
Tito Giaffone foi o único da categoria Challenge a fazer parte da sprint
A NASCAR Brasil realizou neste sábado o treino de classificação e a corrida sprint que definiu o grid de largada da etapa de Santa Cruz do Sul, a primeira de 2026.
Os seis primeiros colocados da sessão de 30 minutos foram selecionados para a corrida de cinco voltas: Vitor Genz, Thiago Camilo, Arthur Gama, Gabriel Casagrande, Tito Giaffone e Cacá Bueno.
Largando da 'pole', Genz teve a companhia de Gama, durante todo o período da sprint. Camilo, a princípio brigou com Casagrande e tentou chegar em Gama no final, mas sem sucesso.
Genz confirmou a vitória, garantindo assim a pole position da corrida 2, seguido por Gama, Camilo, Casagrande, Tito Giaffone - o melhor da categoria Challenge - e Cacá Bueno.
Vale lembrar que o grid da corrida 1 terá os primeiros seis colocados, que participaram da corrida sprint em posições invertidas. Do sétimo colocado para trás, as posições não se invertem.
A corrida 1 da etapa de Santa Cruz acontece às 8h30 deste domingo, com a segunda prova às 14h20, ambos horários de Brasília.
Resultados
|POS.
|No.
|PILOTO
|CARRO
|CAT.
|1
|46
|Vitor Genz
|Ford
|BRA
|2
|9
|Arthur Gama
|Chevrolet
|BRA
|3
|21
|Thiago Camilo
|Ford
|BRA
|4
|83
|Gabriel Casagrande
|Ford
|BRA
|5
|15
|Tito Giaffone
|Ford
|CHA
|6
|0
|Cacá Bueno
|GM
|BRA
|7
|8
|ALFREDINHO IBIAPINA
|Ford
|CHA
|8
|28
|GUI BACKES
|Ford
|CHA
|9
|55
|MURILO ROCHA
|Ford
|CHA
|10
|18
|ALLAM KHODAIR
|Ford
|BRA
|11
|10
|RICARDO ZONTA
|GM
|BRA
|12
|57
|FELIPE TOZZO
|GM
|CHA
|13
|5
|DENIS NAVARRO
|GM
|BRA
|14
|99
|GALID OSMAN
|GM
|BRA
|15
|22
|VICTOR ANDRADE
|Ford
|BRA
|16
|69
|NICOLAS COSTA
|GM
|BRA
|17
|97
|BRUNA TOMASELLI
|Ford
|CHA
|18
|34
|DUDES CASTRONEVES
|GM
|CHA
|19
|25
|TATIANA CALDERON
|Ford
|CHA
|20
|11
|WITOLD RAMASAUSKAS
|GM
|CHA
|21
|90
|ALEX SEID /R MAURICIO
|GM
|BRA
|22
|85
|GUSTAVO BANDEIRA
|GM
|CHA
|23
|87
|JORGE MARTELLI
|GM
|BRA
GRID DA CORRIDA 1
- #0 Cacá Bueno (Chevrolet)
- #15 Tito Giaffone (Ford), Full Time
- #83 Gabriel Casagrande (Chevrolet), AMattheis Vogel
- #9 Arthur Gama (Chevrolet), Cavaleiro Sports
- #21 Thiago Camilo (Chevrolet), Full Time
- #46 Vitor Genz (Ford), Full Time
- #8 Alfredinho Ibiapina (Ford), Full Time
- #28 Gui Backes (Ford), AMattheis Vogel
- #55 Murilo Rocha (Ford), Full Time
- #18 Allam Khodair (Ford), AMattheis Vogel
- #10 Ricardo Zonta (Chevrolet), Cavaleiro Sports
- #57 Felipe Tozzo (Chevrolet), Team RC
- #5 Denis Navarro (Chevrolet), Cavaleiro Sports
- #99 Galid Osman (Chevrolet), Cavaleiro Sports
- #22 Victor Andrade (Ford), Full Time
- #69 Nicolas Costa (Chevrolet), AMattheis Vogel
- #97 Bruna Tomaselli (Ford), SG28 by Pole Motorsport
- #34 Dudes Castroneves (Chevrolet), Pole Motorsport
- #25 Tatiana Calderón (Ford), SG28 by Pole Motorsport
- #11 Witold Ramasauskas (Chevrolet), Team RC
- #90 Alex Seid / Ricardo Maurício (Chevrolet), Cavaleiro Sports by Pole Motorsports
- #85 Gustavo Bandeira (Chevrolet), Team RC
- #87 Jorge Martelli (Chevrolet), Team RC
Últimas notícias
