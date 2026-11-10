NASCAR Brasil: Ibiapina e Ramasauskas chegam à decisão separados por dois pontos na Challenge

A NASCAR Brasil Series chega à grande decisão da temporada 2026 com uma disputa acirrada pelo título também na categoria Challenge. Alfredinho Ibiapina, do carro #8, e Witold Ramasauskas, do #11, estão separados por apenas dois pontos na classificação, enquanto Murilo Rocha (#55) permanece na briga. A etapa final será disputada no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília, no dia 29 de novembro, no traçado do anel externo.

A disputa pelo título da NASCAR Brasil Challenge segue aberta e promete fortes emoções na etapa decisiva, em Brasília. Com 75 pontos em jogo, os oito primeiros colocados da classificação ainda têm chances matemáticas de conquistar o campeonato.

Alfredinho Ibiapina assumiu a liderança na penúltima etapa e lidera com 218 pontos, apenas dois à frente de Witold Ramasauskas, enquanto Murilo Rocha aparece em terceiro, com 202. A diferença entre o líder e Bruna Tomaselli, oitava colocada, é de 64 pontos, mantendo a disputa acirrada até a bandeirada final.

O piloto atribui a liderança à regularidade e aos bons resultados conquistados nas últimas etapas, incluindo pódios que foram fundamentais para a classificação. “Chegamos ao momento decisivo da temporada! Assumimos a liderança do campeonato na hora certa e vamos lutar até o final por esse título”, afirma Alfredinho Ibiapina.

O líder reconhece a força do adversário direto. “Ele é um piloto muito regular, que sempre está marcando pontos. Não vai ser um adversário fácil de enfrentar. Com certeza, a disputa será até a última corrida”, analisa.

A pressão da decisão, segundo Alfredinho, é combustível para buscar a conquista. “Eu não penso na pressão! Por ser líder do campeonato e estar numa disputa de título, isso me deixa com mais vontade de vencer e de sair com a taça”, destaca.

Para conquistar o campeonato, Ibiapina aponta velocidade e estratégia como fatores fundamentais. “Vamos ter que estar rápidos no fim de semana decisivo, marcar bons pontos nas três corridas e não arriscar tanto em ultrapassagens ou algo do tipo para não comprometer o nosso campeonato”, explica.

O título também tem um significado especial na trajetória do piloto. Em 2025, Alfredinho terminou como vice-campeão, com apenas cinco pontos do vencedor. Agora, chega à decisão na liderança e com a oportunidade de transformar a proximidade do ano passado em conquista.

“Será uma conquista grande na minha carreira! Ano passado fui vice-campeão a cinco pontos do campeão. Ficamos muito perto! Hoje somos líderes e vamos dar o nosso melhor para levar esse título que ficou tão perto no ano anterior”, afirma.

Witold Ramasauskas aposta na experiência e na regularidade e segue motivado pelo desempenho em Chapecó, onde conseguiu deixar para trás uma sequência de problemas mecânicos e voltou a somar pontos importantes para o campeonato.

O piloto destacou o acerto do carro e o trabalho coletivo da equipe AMattheis Vogel, além da ajuda de Gabriel Casagrande na pista. “Estou muito feliz. São ótimos pontos para o campeonato. Nós vínhamos numa maré de azar, com muitas quebras, infelizmente, mas em Chapecó conseguimos acertar. O carro estava fenomenal”, comenta.

Para a etapa final, Witold tem uma estratégia clara: aproveitar todas as oportunidades de pontuação sem se envolver em situações que possam comprometer o resultado. “A nossa estratégia é aproveitar todos os momentos e fazer o máximo de pontos possíveis. São três corridas. A ideia é não se meter em confusão, pontuar bem e, com certeza, marcar o nosso adversário”, explica.

Ramasauskas acredita que a bagagem pode contribuir na decisão, mas ressalta que tudo pode acontecer quando os carros estão na pista. “A experiência de anos faz diferença, mas na hora que entra na pista tudo pode acontecer. Vamos usar a trajetória a nosso favor, tanto na NASCAR, com quatro anos na categoria, além de muitos anos em outras competições”, afirma.

A expectativa também é grande para correr no anel externo de Brasília. Witold já conhece o circuito completo, mas ainda não teve a oportunidade de andar no traçado que será utilizado na decisão. “É uma pista rapidíssima, então acho que vai dar bastante emoção. NASCAR é sempre emoção”, destaca.

Sobre o que precisa fazer para conquistar o título, o vice-líder é direto: “o que precisa acontecer para eu ser campeão é chegar à frente dos meus adversários. A realidade é exatamente essa. Independente da posição”, conclui.

A NASCAR Brasil Series conta com as montadoras Chevrolet e Ford, patrocínio de Pirelli, Shopee e Karter, além dos fornecedores oficiais Frum, Militec1, Servitec, Nano4you, Tecpads, Sparco, Viemar, Zanoello e Rodas Raw.

Classificação NASCAR Brasil

Challenge

1) #8 Alfredinho Ibiapina – 218 pontos

2) #11 Witold Ramasauskas – 216

3) #55 Murilo Rocha – 202

4) #25 Tatiana Calderón – 177

5) #57 Felipinho Tozzo – 167

6) #28 Gui Backes – 163

7) #15 Tito Giaffone – 163

8) #97 Bruna Tomaselli – 154

9) #17 Juninho Berlanda – 130

10) #34 Dudes Castroneves – 108

11) #3 Firás Fahs – 81

12) #85 Gustavo Bandeira – 76

13) #19 Felipe Malinowski – 34

14) #72 Antonella Bassani – 29

15) #13 Thomas Kranosis – 28

16) #7 Rafaela Ferreira – 6

Classificação geral - Playoffs

1) #9 Arthur Gama (Cavaleiro Sports) – 294 pontos

2) #83 Gabriel Casagrande (AMattheis Vogel) – 293

3) #21 Thiago Camilo (Full Time Sports) – 238

4) #46 Vitor Genz (Full Time Sports) – 202

5) #69 Nicolas Costa (AMattheis Vogel) – 169

6) #0 Cacá Bueno (Team RC) – 151

7) #99 Galid Osman (Cavaleiro Sports) – 136

8) #8 Alfredinho Ibiapina (Full Time Sports) – 132

9) #55 Murilo Rocha (Full Time Sports) – 119

10) #11 Witold Ramasauskas – 105

11) #90 Ricardo Maurício (Cavaleiro Sports by Pole Motorsport) – 92

12) #25 Tatiana Calderon (SG28 NASCAR Team by Pole Motorsport) – 91

13) #97 Gui Backes (Amattheis Vogel) – 76

14) #87 Jorge Martelli (Team RC) – 67

15) #5 Denis Navarro(Cavaleiro Sports) – 62

16) #22 Victor Andrade (Full Time Sports) – 60

17) #57 Felipe Tozzo (Team RC) – 49

18) #28 Bruna Tomaselli (SG28 NASCAR Team by Pole Motorsport) – 43

19) #10 Ricardo Zonta (Cavaleiro Sports) – 42

20) #3 Firás Fahs (Team RC) – 41

21) #15 Tito Giaffone (Full Time Sports) – 38

22) #19 Felipe Malinowski (Cavaleiro Sports) – 36

23) #17 Juninho Berlanda (AMattheis Vogel) – 26

24) #34 Dudes Castroneves (Pole Motorsport) – 21

25) #90 Alex Seid (Cavaleiro Sports by Pole Motorsport) – 16

26) #18 Allam Khodair (AMattheis Vogel) – 14

27) #72 Antonella Bassani (Full Time Sports) – 14

28) #85 Gustavo Bandeira (Team RC) – 12

29) #13 Thomas Kranosis (AMattheis Vogel) – 5

30) #27 Sergio Ramalho (Team RC) – 4

31) #7 Rafaela Ferreira (Cavaleiro Sports) – 0

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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