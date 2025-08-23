Todas as categorias

NASCAR Brasil Velocitta I

NASCAR Brasil: Ibiapina lidera segundo treino no Velocitta

Piloto da Challenge 'inverteu' de posições com Thiago Camilo, que foi o mais rápido na sexta-feira

Erick Gabriel
Erick Gabriel
Editado:
Alfredinho Ibiapina

Foto de: Clayton Medeiros

A NASCAR Brasil Series realizou o segundo treino livre oficial do fim de semana da etapa do Velocitta, rodada que decideo campeão brasileiro da temporada de 2025. 

Na busca pelo título da categoria Challenge, Alfredinho Ibiapina foi o mais veloz, ao cravar 1min37s914. Ele foi 0s024 mais rápido que seu companheiro de equipe da Full Time, Thiago Camilo. Cacá Bueno foi o terceiro mais rápido, seguido por Vitor Genz e Jorge Martelli, fechando o top 5.

Rubens Barrichello, que lidera o campeonato, foi o sétimo colocado. Galid Osman, o segundo colocado na tabela de classificação, foi apenas o penúltimo.

Às 12h15 acontece o treino de classificação. Mais tarde, às 16h, a corrida 1 fecha o dia da NASCAR Brasil em Mogi Guaçu.

Resultado

Pos No. Cat Piloto Dif.
1 8 CHA ALFREDINHO IBIAPINA(R) 1:37.914
2 21 BRA THIAGO CAMILO 0,024
3 0 BRA CACÁ BUENO 0,188
4 46 BRA VITOR GENZ 0,312
5 87 CHA JORGE MARTELLI 0,367
6 22 BRA VICTOR ANDRADE 0,396
7 91 BRA RUBENS BARRICHELLO 0,587
8 1 BRA RICARDO ZONTA 0,766
9 15 CHA TITO GIAFFONE(R) 0,880
10 57 CHA FELIPE TOZZO 0,916
11 2 BRA LEO TORRES 0,982
12 83 BRA GABRIEL CASAGRANDE 1,009
13 7 BRA ALEX SEID /J CAMPOS 1,094
14 11 BRA WITOLD RAMASAUSKAS 1,151
15 17 BRA PIETRO RIMBANO 1,343
16 10 CHA ADALBERTO BAPTISTA 1,535
17 9 CHA NICK MONTEIRO 1,898
18 16 CHA ANTONIO JUNQUEIRA 2,816
19 84 CHA VINICIUS CANHEDO(R) 2,944
20 56 CHA GABRYEL ROMANO 3,402
21 99 BRA GALID OSMAN 6,280
22 28 CHA GUI BACKES :21.872

Erick Gabriel
