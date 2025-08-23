NASCAR Brasil: Ibiapina lidera segundo treino no Velocitta
Piloto da Challenge 'inverteu' de posições com Thiago Camilo, que foi o mais rápido na sexta-feira
Foto de: Clayton Medeiros
A NASCAR Brasil Series realizou o segundo treino livre oficial do fim de semana da etapa do Velocitta, rodada que decideo campeão brasileiro da temporada de 2025.
Na busca pelo título da categoria Challenge, Alfredinho Ibiapina foi o mais veloz, ao cravar 1min37s914. Ele foi 0s024 mais rápido que seu companheiro de equipe da Full Time, Thiago Camilo. Cacá Bueno foi o terceiro mais rápido, seguido por Vitor Genz e Jorge Martelli, fechando o top 5.
Rubens Barrichello, que lidera o campeonato, foi o sétimo colocado. Galid Osman, o segundo colocado na tabela de classificação, foi apenas o penúltimo.
Às 12h15 acontece o treino de classificação. Mais tarde, às 16h, a corrida 1 fecha o dia da NASCAR Brasil em Mogi Guaçu.
Resultado
|Pos
|No.
|Cat
|Piloto
|Dif.
|1
|8
|CHA
|ALFREDINHO IBIAPINA(R)
|1:37.914
|2
|21
|BRA
|THIAGO CAMILO
|0,024
|3
|0
|BRA
|CACÁ BUENO
|0,188
|4
|46
|BRA
|VITOR GENZ
|0,312
|5
|87
|CHA
|JORGE MARTELLI
|0,367
|6
|22
|BRA
|VICTOR ANDRADE
|0,396
|7
|91
|BRA
|RUBENS BARRICHELLO
|0,587
|8
|1
|BRA
|RICARDO ZONTA
|0,766
|9
|15
|CHA
|TITO GIAFFONE(R)
|0,880
|10
|57
|CHA
|FELIPE TOZZO
|0,916
|11
|2
|BRA
|LEO TORRES
|0,982
|12
|83
|BRA
|GABRIEL CASAGRANDE
|1,009
|13
|7
|BRA
|ALEX SEID /J CAMPOS
|1,094
|14
|11
|BRA
|WITOLD RAMASAUSKAS
|1,151
|15
|17
|BRA
|PIETRO RIMBANO
|1,343
|16
|10
|CHA
|ADALBERTO BAPTISTA
|1,535
|17
|9
|CHA
|NICK MONTEIRO
|1,898
|18
|16
|CHA
|ANTONIO JUNQUEIRA
|2,816
|19
|84
|CHA
|VINICIUS CANHEDO(R)
|2,944
|20
|56
|CHA
|GABRYEL ROMANO
|3,402
|21
|99
|BRA
|GALID OSMAN
|6,280
|22
|28
|CHA
|GUI BACKES
|:21.872
