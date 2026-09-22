A etapa de Curvelo, realizada neste fim de semana no Circuito dos Cristais, marcou o encerramento da fase regular da temporada 2026 da NASCAR Brasil. Para Jorge Martelli, o momento agora é de virar a chave e concentrar todas as atenções na fase decisiva do campeonato, que começa nos dias 30 de outubro e 1º de novembro, em Chapecó (SC).

Martelli terá um ingrediente especial na abertura dos playoffs. A cidade será palco da estreia da NASCAR Brasil no novo Autódromo Internacional Márcio Vaccaro, justamente em seu estado natal, sendo que atualmente reside em Tapurah (MT). A nova pista receberá a primeira de duas etapas da fase decisiva, cada uma com três corridas e pontuação que poderá mudar completamente o cenário do campeonato.

Com seis corridas ainda pela frente — três em Chapecó e três na etapa final, em Brasília — o piloto sabe que regularidade e capacidade de adaptação serão fundamentais para chegar forte à disputa pelo título.

“Tem sido uma temporada muito competitiva desde o começo. A NASCAR Brasil mostrou mais uma vez que não existe espaço para acomodação, porque qualquer detalhe pode fazer diferença e mudar completamente o resultado de uma corrida. Tivemos etapas muito equilibradas, com vários pilotos brigando pelas primeiras posições, e isso deixa o campeonato ainda mais interessante para os playoffs”, avalia Martelli.

O piloto destaca que a dinâmica da fase decisiva será diferente da primeira parte do campeonato. Com três corridas concentradas em cada etapa, a estratégia e a capacidade de somar pontos em todos os momentos serão determinantes.

“Agora começa um campeonato praticamente novo. São seis corridas, três em cada etapa, e precisamos pensar no conjunto. Não adianta ter um resultado muito bom e depois deixar escapar pontos importantes. Quero fazer corridas consistentes, estar sempre na disputa e aproveitar cada oportunidade. O objetivo é chegar em Brasília ainda vivo na briga e com condições de buscar um grande resultado”, afirma.

A abertura dos playoffs terá ainda um significado especial para Martelli. Chapecó será a primeira oportunidade de competir pela NASCAR Brasil no novo traçado e diante do público catarinense.

“Correr em Chapecó vai ser muito especial para mim. É a minha terra, onde nasci, é um lugar onde certamente vou ter muita gente torcendo e, ao mesmo tempo, vamos conhecer uma pista nova para a NASCAR Brasil. Isso deixa tudo ainda mais desafiador. Quero aproveitar essa motivação, mas sem deixar que a emoção tire o foco. Precisamos chegar preparados, entender rapidamente o circuito e trabalhar muito bem com a equipe desde os primeiros treinos”, disse.

Depois de Chapecó, os playoffs serão encerrados em Brasília, onde serão conhecidas as decisões dos campeonatos da temporada 2026. “Tem muita coisa pela frente e seis corridas são muitas oportunidades para pontuar. A ideia agora é trabalhar, aproveitar esse período até Chapecó e chegar preparado para essa fase final. Vamos lutar até a última bandeirada para fechar bem o campeonato”, concluiu.

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