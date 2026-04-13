NASCAR Brasil: Jorge Martelli mira reação imediata na próxima etapa

Jorge Martelli inaugurou mais uma temporada na NASCAR Brasil Series a bordo do novo carro da categoria, o RiSE26, e veio do jeito que corrida costuma ser: intensa, exigente e cheia de ajustes no meio do caminho. A edição contará com nove etapas em nove autódromos diferentes e, na abertura em Santa Cruz do Sul, o piloto saiu do fim de semana com foco total no que vem pela frente.

Desta vez, o competidor integra o grid somente na categoria principal. Depois de dois títulos consecutivos na classe Challenge e da conquista do Overall em 2025, o atual campeão iniciou a adaptação a um novo cenário, contra nomes experientes e em disputas mais apertadas. O primeiro capítulo serviu para acelerar esse processo.

O melhor recorte da etapa apareceu na Corrida 1. Com pista úmida na largada e no fim da prova, Martelli usou experiência, manteve o carro vivo em condições que testou as suas habilidades e ganhou posições no pelotão com o Chevrolet Camaro #87 da equipe Team RC, a qual compete pelo segundo ano.

“Foi uma corrida bastante difícil. A largada e o final ocorreram com a pista úmida e a grama do entorno molhada, o que não é fácil, mas tenho experiência nessas condições. Fiz um ótimo trabalho e consegui escalar várias posições. O molhado é divertido, mas é muito perigoso ao mesmo tempo”, descreveu o piloto.

Na Corrida 2, o resultado não veio como esperado. Martelli tentava a ultrapassagem por fora sobre outro piloto que estava lento, mas acabou fechado. O oponente, que possivelmente manobrava para entrar nos boxes, não viu a aproximação e o toque foi inevitável. O impacto quebrou a roda e a suspensão do #87, tirando o piloto da disputa, mas sem drama no box.

O campeonato é longo e se constrói olhando para frente. A equipe já saiu do autódromo pensando no próximo round. “Agora o foco é a próxima etapa, para tentar chegar o mais à frente possível”, disse.

A próxima etapa da NASCAR Brasil será em Cascavel (PR), nos dias 2 e 3 de maio. Nova chance, em uma pista que é uma das suas prediletas e mais uma oportunidade para seguir subindo o sarrafo em 2026.

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