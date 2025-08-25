Todas as categorias

NASCAR Brasil Velocitta I

NASCAR Brasil: Jorge Martelli recebe troféu de campeão da Challenge em premiação no Velocitta

Com o Chevrolet Camaro #87 da RMattheis, o piloto encerrou o campeonato com mais um pódio na etapa #matchpoint

Publicado:
Jorge Martelli (Clayton Medeiros)

Jorge Martelli (Clayton Medeiros)

Foto de: Clayton Medeiros

O domingo (24) foi de festa para Jorge Martelli no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Um dia após garantir matematicamente o título da Challenge na Corrida 1, o piloto da Team RC voltou à pista para encerrar o Campeonato NASCAR Brasil com mais um pódio e, na sequência, receber o troféu de campeão brasileiro da categoria.

Leia também:

Na Corrida 2, o catarinense do Chevrolet Camaro #87 largou sabendo que já tinha o título nas mãos. O clima era de comemoração. “Foi uma corrida para curtir o momento, brincar e festejar”, disse o piloto. Mesmo sem pressão, Martelli mostrou talento e consistência, garantindo o quarto lugar e mais um pódio na temporada, encerrando a etapa Match Point com chave-de-ouro.

A festa maior, porém, ficou para a premiação. Ao lado de Rubens Barrichello, campeão geral da temporada, Martelli recebeu seu segundo troféu consecutivo da Challenge, consolidando uma trajetória de destaque na categoria.

Para a Team RC, que vive sua primeira temporada na NASCAR Brasil, o título tem sabor especial. O bicampeonato de Martelli coloca o time em evidência e dá confiança para a sequência do calendário. A etapa Match Point encerrou a disputa do campeonato brasileiro, mas não a temporada: em setembro, começa a fase do campeonato Special Edition, que definirá também os campeões do Overall (somatório do Brasileiro e Special Edition) e do Rookie Of The Year.

NASCAR Brasil
