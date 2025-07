NASCAR Brasil: Jorge Martelli vai para o pódio da Challenge e segura a liderança do campeonato na categoria

A penúltima etapa do Campeonato NASCAR Brasil, realizada neste sábado (12) no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR), foi marcada pela junção da prova de resistência das 100 milhas com o desafio de pilotar à noite.O piloto da Team RC, Jorge Martelli, segurou com unhas e dentes a liderança da categoria Challenge, após conquistar a quinta colocação, garantindo um lugar ao pódio.

“Foi tenso do início ao fim, com muita gente forçando logo de cara. Era sabido que seria uma prova de gestão”, comentou o dono do Chevrolet Camaro #87. “Mantive a primeira posição por vários minutos, mas houve muitos acidentes na minha frente e, por isso, perdi posição. Ainda dei um toque sem querer em um parceiro e sofri uma penalização”, contou.

Com o resultado, além de seguir firme na liderança da Challenge, Martelli segue na briga pelo título geral do campeonato. A grande final será disputada no Autódromo Velocitta (SP), de 22 a 24 de agosto. As três últimas corridas da temporada definirão quem levará os títulos das disputas Especial Edition e Overall (que considera a soma dos resultados de todas as etapas de 2025).

Etapa 5 – 100 miles / Night Challenge

Autódromo Internacional Zilmar Beux – Cascavel/PR

Resultados:

Estagio 1:

1) #91 Rubens Barrichello, Full Time, Ford Mustang, 25 voltas, 30m34s514

2) #83 Gabriel Casagrande, MX Vogel, Ford Mustang, a 0s162

3) #22 Victor Andrade, Full Time, Ford Mustang, a 1s678

4) #99 Galid Osman, Team RC, Chevrolet Camaro, a 3s970

5) #21 Thiago Camilo, Full Time, Ford Mustang, a 4s176

6) #46 Vitor Genz, RMattheis , Chevrolet Camaro, a 7s284

7) #8 Alfredinho Ibiapina, Full Time, Ford Mustang, a 15s021

8) #1 Ricardo Zonta, RMattheis , Chevrolet Camaro, a 18s163

9) #17 Pietro Rimbano, RMattheis , Ford Mustang, a 18s826

10) #87 Jorge Martelli, Team RC, Chevrolet Camaro, a 19s407

11) #15 Tito Giaffone, Full Time, Ford Mustang, a 23s839

12) #2 Léo Torres, MX Vogel, Ford Mustang, a 33s566

13) #55 Gabryel Romano, RMattheis , Chevrolet Camaro, a 33s855

14) #28 Gui Backes, MX Vogel, Ford Mustang, a 35s298

15) #57 Felipinho Tozzo, Team RC, Chevrolet Camaro, a 37s961

16) #11 Witold Ramasauskas,Team RC, Chevrolet Camaro, a 38s823

17) #10 Adalberto Baptista, TeamRC, Chevrolet Camaro, a 1m08s429

18) #4 Cayan Chianca, RMattheis Motorsport, Chevrolet Camaro, a 4 voltas

19) #16 Lourenço Beirão, MX Vogel, Ford Mustang, a 4 voltas

20) #7 Alex Seid/ Julio Campos, MX Vogel, Ford Mustang, a 6 voltas

21) #84 Vinicius Canhedo, Full Time, Ford Mustang, Rookie, a 6 voltas

Não completaram 75% da prova

22) #30 Beto Monteiro, MX Vogel, Ford Mustang, a 12 voltas

23) #0 Cacá Bueno, RC, Chevrolet Camaro, a 12 voltas

Estágio 1+2:

1) #21 Thiago Camilo, Full Time, Ford Mustang, 45 voltas, 1h11m00s149

2) #91, Rubens Barrichello, Full Time, Ford Mustang, a 0s233

3) #46 Vitor Genz, RMattheis, Chevrolet Camaro, a 0s860

4) #0 Cacá Bueno, Team RC, Chevrolet Camaro, a 1s015

5) #99 Galid Osman, Team RC, Chevrolet Camaro, a 1s175

6) #2 Leo Torres, MX Vogel, Ford Mustang, a 1s574

7) #1 Ricardo Zonta RMattheis, Chevrolet Camaro, a 1s632

8) #56 Gabryel Romano, RMattheis, Chevrolet Camaro, Challenge, a 6s078

9) #28 Gui Backes, MX Vogel, Ford Mustang, Challenge, a 6s101

10) #15 Tito Giaffone (rookie), Full Time, Ford Mustang, Challenge, a 7s415

11) #83 Gabriel Casagrande, MX Vogel, Ford Mustang, a 11s528

12) #88 Beto Monteiro, MX Vogel, Ford Mustang, a 16s749

13) #84 Vinicius Canhedo (rookie), Full Time, Ford Mustang, Challenge, a 23s816

14) #87 Jorge Martelli, Team RC, Chevrolet Camaro, Challenge, a 26s196

15) #22 Victor Andrade, Full Time, Ford Mustang, a 1 volta

16) #10 Adalberto Baptista Team RC, Chevrolet Camaro, Challenge, a 4 voltas

17) #17 Pietro Rimbano, RMattheis, Chevrolet Camaro, a 6 voltas

18) #57 Felipe Tozzo, Team RC, Chevrolet Camaro, Challenge, a 6 voltas

19) #11 Witold Ramasauskas, Team RC, Chevrolet Camaro, a 8 voltas

Não completaram 75% da prova:

20) #8 Alfredinho Ibiapina (rookie), Full Time, Ford Mustang, Challenge, a 15 voltas

21) #6 Lourenço Beirão, MX Vogel, Ford Mustang, a 18 voltas

22) #4 Cayan Chianca RMattheis, Chevrolet Camaro, a 20 voltas

23) #7 Julio Campos/Alex Seid, MX Vogel, Ford Mustang, a 20 voltas

Melhor volta: Cayan Chianca #4, 1m09s492, 158,418 km/h

