NASCAR Brasil: Martelli surge no final, dá 'bump' e vence em Tarumã

Jorge Martelli foi o grande vencedor da corrida 1 da etapa de Tarumã da NASCAR Brasil. O piloto da categoria Challenge triunfou na geral após largar de 11º. Nas voltas finais, ao 'estilo NASCAR' o piloto do Team RC deu um pequeno bump sobre Victor Andrade e assumiu a primeira posição para não perder mais.

Léo Torres foi o segundo colocado, seguido de Cacá Bueno, que conseguiu 'fechar' o pódio na última volta. Gabriel Casagrande, que largou em 17º, fez grande recuperação e foi o quarto colocado.

A Corrida

Com a chuva presente antes da corrida, todos os carros foram calçados com pneus de chuva. Por segurança, a largada foi dada com fila indiana. Victor Andrade manteve a liderança, seguido por Julio Campos e Thiago Camilo. Alfredinho Ibiapina era o nono colocado e o melhor da Challenge.

A briga pela liderança na Challenge era o destaque nas primeiras voltas, com Ibiapina sendo pressionado por Felipinho Tozzo e Jorge Martelli, que se deu melhor.

Na briga pelo terceiro posto, Camilo e Galid Osman se tocaram, com o Galid rodando e perdendo várias posições. Vitor Genz era o P3.

Mas o piloto da casa não se contentou, assumindo a segunda colocação quando restavam nove minutos para o final. Ele estava cerca de dois segundos atrás de Andrade, o líder.

Quem crescia na corrida era Martelli, que chegava ao terceiro lugar e pressionava Genz pela P2.

Martelli continuou com esse ritmo e chegou em Victor Andrade, deu um 'bump' e assumiu a liderança, quando faltavam cinco minutos.

Léo Torres chegou ao segundo lugar após grande dispiuta com Genz e Andrade, que perdia rendimento.

A bandeira quadriculada foi agitada com esta ordem: vitória de Jorge Martelli, que também leva pela Challenge, seguido por Léo Torres e Cacá Bueno, fechando o top 3.

Depois da corrida, Léo Torres sofreu punição de cinco segundos por tocar o carro de Genz e fazer a ultrapassagem. Com isso, as posições no pódio se inverteram, com Cacá Bueno terminando em segundo e Torres em terceiro.

A corrida 2 da etapa de Tarumã acontece neste domingo, às 14h.

Resultado

Pos No. Piloto Dif. 1 87 JORGE MARTELLI 2 0 CACÁ BUENO 12,445 3 2 LEO TORRES 9,002 4 83 GABRIEL CASAGRANDE 18,926 5 57 FELIPE TOZZO 19,294 6 7 JULIO CAMPOS /A SEID 21,728 7 9 NICK MONTEIRO 21,982 8 46 VITOR GENZ 28,890 9 99 GALID OSMAN 30,053 10 11 WITOLD RAMASAUSKAS 35,094 11 1 RICARDO ZONTA 35,136 12 22 VICTOR ANDRADE 42,558 13 84 VINICIUS CANHEDO(R) 57,623 14 10 ADALBERTO BAPTISTA 57,820 15 56 GABRYEL ROF1ANO 1:02.319 16 37 RAPHAEL TEIXEIRA 1:17.565 17 4 CAYAN CHIANCA 1 Lap 18 8 ALFREDINHO IBIAPINA(R) 1 Lap 19 21 THIAGO CAMILO 1 Lap 20 28 GUI BACKES 5 Laps

