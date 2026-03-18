NASCAR Brasil: Mobil e Full Time apresentam layout do carro de Murilo Rocha

Mobil e a equipe Full Time revelaram nesta quarta-feira (18) o layout do Ford Mustang #55 com o qual Murilo Rocha vai estrear na NASCAR Brasil em 2026.

Vice-campeão da F4 Brasil no ano passado, o piloto sorocabano de 16 anos de idade será o representante Mobil na primeira temporada da marca na categoria. Murilo vai pilotar um dos carros preparados pela Full Time, laureada equipe comandada por Mauricio Ferreira, que leva mais de uma década de parceria com Mobil. O time ingressou na NASCAR Brasil em 2025 e conquistou o campeonato de pilotos com Rubens Barrichello e também o título de estreantes com Alfredinho Ibiapina.

Vencedor de três corridas na F4 Brasil em 2025, Murilo Rocha será o mais jovem piloto do grid da NASCAR Brasil em 2026 e concorre tanto no campeonato geral quanto na categoria de estreantes.

O movimento da marca Mobil com a entrada na categoria a bordo do carro #55 reflete alinhamento com sua plataforma global de ativações. Mobil tem largo histórico com a NASCAR nos Estados Unidos e atualmente é a marca oficial de lubrificantes do maior evento de carros de turismo no planeta.

O primeiro compromisso do novato na categoria brasileira tem local e data marcados: neste fim de semana a NASCAR Brasil promove no Circuito Pan-Americano em Elias Fausto (SP) uma inovadora jornada chamada O Duelo.

O evento é inspirado no que acontece nos Estados Unidos e servirá para ativações promocionais e um teste coletivo do novo carro da categoria. Depois do evento na pista de testes da Pirelli, a primeira etapa do calendário pagando pontos para a tabela de classificação será em Santa Cruz do Sul, nos dias 11 e 12 de abril.

Carro de Murilo Rocha na NASCAR Brasil Foto de: Full Time Sports

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