NASCAR Brasil: Murilo Rocha abre temporada com duplo P3
Titular do Ford Mustang #55 mostra rápida adaptação ao equipamento da Full Time e à pista de Santa Cruz do Sul
Murilo Rocha
Foto de: Carsten Horst
O primeiro dia de atividades oficiais de Murilo Rocha na NASCAR Brasil rendeu resultados positivos para o estreante da categoria em Santa Cruz do Sul. Competidor mais jovem do grid, com 16 anos de idade, o vice-campeão da F4 Brasil que neste ano migrou para os carros de turismo foi terceiro no shakedown e no treino extra. Depois, anotou o 5º tempo no terceiro treino realizado no autódromo do interior gaúcho.
Na primeira atividade do dia, o Ford Mustang #55 preparado pela equipe Full Time anotou 1min31s204, ficando a 0.485s do tempo de referência na sessão. No treino extra, Murilo cravou 1min29s963, repetindo a terceira colocação. Já no fim do dia, estabeleceu 1min29s864.
O sábado tem previstos mais um treino livre, a classificação e a sprint race. Já a primeira rodada dupla do fim de semana acontece neste domingo, com uma largada às 8h30 e outra às 14h20.
“Foi um bom começo. Temos que evoluir bastante ainda, alguns detalhes estão tomando muito tempo na pista mas estamos evoluindo a cada sessão. Nesse último não conseguimos andar muito por conta das bandeiras vermelhas. Vamos analisar a telemetria para gente melhorar os tempos amanhã”, disse Murilo Rocha.
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