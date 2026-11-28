Murilo Rocha chega à Grande Final da temporada de 2026 da NASCAR Brasil, em Brasília, com a possibilidade de conquistar dois títulos: o da categoria Challenge e o de Rookie of the Year (novatodo ano). Apesar das dificuldades encontradas nos primeiros treinos livres no anel externo do Autódromo Internacional Nelson Piquet, o piloto aposta em uma abordagem inteligente para alcançar seus objetivos.

“A gente está na disputa por dois títulos, Challenge e Rookie of the Year. Estamos com um pouquinho de dificuldade na pista ainda. Falta encaixar para estar competitivo ali entre os primeiros, mas acho que a gente vai conseguir encaixar isso”, afirmou Murilo.

“É um fim de semana longo, tem uma corrida e depois os estágios, que são bem importantes para a soma de pontos. Então, é correr com cabeça e fazer um fim de semana inteligente para, no final, a gente conseguir sair com os títulos.”

Diante das características do anel externo brasiliense, Murilo destacou a importância de evitar incidentes e ressaltou que um bom desempenho no classificatório pode facilitar seu trabalho nas provas decisivas.

“É uma pista rápida, desafiadora. A gente pode ter muitas bandeiras vermelhas por conta das disputas. Então, tem que jogar com inteligência, ficar na pista e ir ganhando posições com calma, para que a gente consiga fazer uma boa escalada no pelotão. O que também ajuda muito aqui é partir da frente, fazer um bom quali para a gente conseguir estar já na ponta.”

Com a possibilidade de encerrar sua temporada de estreia na NASCAR Brasil com duas conquistas, Rocha admitiu que a velocidade de sua adaptação à categoria superou suas próprias expectativas.

“Eu imaginava estar competitivo, mas não tão rápido assim. À medida que fui evoluindo a cada etapa, vi que poderia estar competitivo bem rápido e, depois de Interlagos, só consegui bons resultados.”

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