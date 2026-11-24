Neste final de semana, o piloto Murilo Rocha chega a última etapa da temporada de 2026 da NASCAR Brasil, no recém reformado circuito de Brasília. O caçula do grid chega com chances de título em duas frentes: na categoria Challenge e na disputa da Rookie of the Year, onde Murilo lidera faltando apenas a etapa final.

No último fim de semana, Rocha foi ao pódio ao terminar a primeira corrida em Chapecó na terceira posição. No entanto, não continua na briga pelo título geral após ficar de fora dos seis primeiros classificados.

De qualquer maneira, Murilo continua na briga pelos dois outros títulos. Na Challenge, é terceiro, apenas 16 pontos atrás do líder, enquanto lidera a tabela Rookie com 28 pontos de vantagem para o segundo.

"Espero terminar em alta meu ano de estreia nos carros de turismo. Tivemos uma temporada de muito aprendizado e o primeiro objetivo é o Rookie of the Year. Temos mais três corridas em Brasília e darei o máximo para buscar mais pódios", disse Rocha.

O final de semana da NASCAR conta com treinos livres na sexta e na manhã de sábado, com o classificatório fechando o dia. As três corridas acontecem domingo, uma de manhã e duas à tarde, com transmissão oficial de ESPN, Disney+ e canais oficiais da NASCAR Brasil no YouTube.

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