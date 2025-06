NASCAR Brasil: Ordem reversa é o diferencial na etapa de Tarumã

O elenco da NASCAR Brasil Series já está em contagem regressiva para a realização da quarta etapa da temporada 2025, que acontecerá entre os dias 13 e 15 de junho no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, localizada na região metropolitana da capital do Rio Grande do Sul. A Inverse Race, ou seja, corrida de grid invertido é uma das etapas mais aguardadas pelos pilotos, segundo o organizador Thiago Marques, “tanto pela emoção quanto pela estratégia”.

Com 75 pontos em jogo, a expectativa das quatro equipes – Full Time, MX Vogel, Team RC, RMattheis - e 26 pilotos é de uma disputa acirrada e de extrema importância, válida para como quarta das seis etapas do Campeonato Brasileiro e ao mesmo tempo para o Overall, que compreende as nove etapas do calendário.

Um dos diferenciais no regulamento para a etapa é a classificação que terá início às 11h40 e seguirá a ordem inversa do segundo treino oficial em grupos (3 ou 4 carros). Após duas voltas lançadas classificam para a primeira corrida e a pontuação para este treino valerá pontos como aplicados para as corridas: 1º lugar, 25 pontos; 2º lugar; 20 pontos; 3º lugar, 16 pontos; 4º lugar, 14; 5º, 12, 6º, 10; 7º, 8; 8º, 6; 9º, 4; 10º, 3; 11º, 2 e 12º lugar, recebe 1 ponto.

No Inverse Race, o grid de largada na primeira prova será de acordo com o treino classificatório da 7ª a 24ª posições e haverá a inversão das posições dos 06 (seis) melhores classificados do Q1 e formarão suas posições de largada da seguinte forma: o 1º colocado inverte para a 6ª posição; 2º lugar em 5ª posição; 3º lugar na 4ª posição; 4º lugar na 3ª posição; 5º lugar para a 2ª posição e 6º lugar na 1ª posição.

Para a segunda prova, será o resultado da primeira corrida, com os seis primeiros colocados em posições reversas.

PROGRAMAÇÃO 4ª ETAPA - INVERSE RACE

Quinta-feira, 12 de junho

17h15 às 18h00 – Track walk

Sexta-feira, 13 de junho

Portões fechados para o público

09h10 - Briefing

09h50 às 10h10 - NASCAR Brasil - Shakedown 1

12h25 às 13h10 - NASCAR Brasil - Treino Extra Classe Challenge

15h30 às 16h15 - NASCAR Brasil - Treino Oficial 1 (máxmo 18 voltas)

Sábado, 14 de junho

Abertura dos portões: 08h00

09h10 às 09h55 – NASCAR Brasil - Treino Oficial 2 (máxmo 18 voltas)

12h40 às 13h25 – NASCAR Brasil - Treino Oficial 2

11h40 às 12h40 – Qualifying – 2 voltas por carro - AO VIVO YouTube

15h15 – Volta de apresentação

15h18 – CORRIDA 1 – Etapa 4 (25 min + uma volta) - AO VIVO YouTube

Domingo, 15 de junho

Abertura dos portões: 08h00

08h30 às 08h40 – Warm Up

09h00 às 10h00 – Visitação aos Boxes

11h00 às 11h30 – Desfile Pilotos NASCAR Brasil

13h30 – Grid Walk

13h55 – Hino Nacional

14h15 – Volta de apresentação

14h18 – CORRIDA 2 – Etapa 4 (25 min + uma volta) - AO VIVO RedeTV e YouTube)

15h15 às 16h15 – Volta rápida

URGENTE: STROLL CONFIRMADO para GP do CANADÁ; DRUGOVICH NÃO fará estreia na F1 e FOCA em LE MANS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!